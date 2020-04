HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta quinta Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Áries

16 ABR 2020 - 07h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Ao somar forças com Marte, seu astro regente, hoje a Lua realça a sua inteligência e energia mental. Com o pensamento rápido e claro, você poderá negociar melhor seus interesses, apresentar propostas em reuniões por videoconferência ou participar de seleção de emprego com boas perspectivas. O Sol atravessa o terceiro decanato do seu signo e te coloca em evidência na paixão. O astro-rei revela que você estará no centro das atenções: vai atrair muita paquera nas redes sociais. Com o par, deve rolar mais equilíbrio entre desejo e prazer na relação conjugal. Vocês também poderão traçar planos juntos. Na hora de dormir, há possibilidade de ter sonhos premonitórios.

Palpite do dia: 70, 61 e 16.

Cor do dia: lilás.

Touro (21/04 a 20/05)

Hoje a Lua se harmoniza com Vênus, aumentando sua sensibilidade, diplomacia e seu jogo de cintura para lidar com questões da carreira. Ao mesmo tempo, coloca os cuidados com a aparência entre suas prioridades e revela que o momento é ideal para você se cuidar. Pequenas mudanças podem surtir efeito surpreendente em seu visual e bem-estar. A Lua também faz conjunção com Marte, reforçando o seu prestígio profissional com os superiores: você tem tudo para mostrar do que é capaz. Na paquera, concentre-se no seu alvo e tire proveito dos seus encantos para envolver quem está a fim de conquistar. No relacionamento a dois, peça o que deseja à pessoa amada usando seu charme e dificilmente ouvirá um não"."

Palpite do dia: 53, 17 e 71.

Cor do dia: verde-escuro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Vênus segue em seu signo e hoje troca bons fluídos com a Lua, que circula em sua 9ª Casa Astral, realçando a força da espiritualidade. Isso quer dizer que você vai se alinhar com as energias do universo, terá mais empatia e tende a expressar mais solidariedade. Seu interesse pode estar voltado para a caridade, portanto, se for possível, faça um trabalho direcionado ao seu próximo. A Lua também favorece estudos, concursos, intercâmbios e tarefas ligadas à internet. No lado afetivo, é possível que se sinta com o coração dividido entre dois amores. Avalie quem tem tudo a ver com você e pode te fazer mais feliz. No relacionamento conjugal, há risco de rolar ciúme do par em relação às suas amizades. No sexo, o ritmo pode ser rápido.

Palpite do dia: 81, 99 e 63.

Cor do dia: vinho.

Câncer (21/06 a 21/07)

Sua intuição ficará ainda mais afiada graças aos aspectos benéficos que a Lua faz no céu. Eis um bom momento para focar em seus interesses financeiros e explorar sua habilidade para administrar seus recursos. Os astros favorecem acordos, pagamento ou negociação de impostos, dívidas e outras pendências. O trabalho no setor bancário e em atividades que lidam com dinheiro pode receber impulso hoje. Também é um dia indicado para aprender coisas novas, sobretudo assuntos relacionados com a saúde. Na paquera, você sabe o quanto pode ser sedutor(a), então, use sem medo o seu carisma para conquistar. Se está em um relacionamento antigo, é hora de esquentar a intimidade. Surpreenda a pessoa amada com uma abordagem mais atrevida, uma roupa sexy e carícias diferentes.

Palpite do dia: 82, 10 e 55.

Cor do dia: amarelo.

Leão (22/07 a 22/08)

Momento propício para fazer brilhar seu Sol, aproveitando as vibrações do astro-rei para se aperfeiçoar e evoluir. Há chance de se destacar em contato com pessoas, assuntos e lugares distantes, arriscando vôos pela internet, estudos longe de onde mora, cursos de especialização ou aulas de idiomas online. Lua e Marte dão sinal verde para o seu signo ampliar os horizontes e ter novas experiencias. Na saúde, deixe a preguiça de lado e procure se exercitar um pouco mais. O período é favorável para queimar calorias e entrar em forma. As estrelas também apontam boas novas no amor: é possível que conheça alguém de outra cidade que vai mexer com os seus sentidos. A dois, é tempo de promover aquelas mudanças necessárias em sua união, mas com muito jeitinho. Noite ideal para curtir e realizar suas fantasias sexuais.

Palpite do dia: 74, 65 e 38.

Cor do dia: creme.

Virgem (23/08 a 22/09)

Os astros convidam seu signo a se voltar mais para o autoconhecimento: é hora de crescer interiormente. A fase é propícia para um mergulho em seu íntimo e também para se envolver com atividades de assistência e autoajuda. A Lua, que prossegue o movimento pela 6ª Casa do seu Horóscopo, promete muita disposição para o trabalho, o que também deverá influenciar seu lazer nesta quinta-feira. Na saúde, siga com seu jeito zeloso de sempre e mantenha o foco em uma alimentação saudável. Talvez a paquera lhe traga alguém decidido a conquistar: se quer começar um namoro, embarque. A dois, vai reparar que seu amor anda distraído: caberá a você trazê-lo de volta à realidade. No sexo, mensagens marotas e maliciosas podem despertar os desejos.

Palpite do dia: 39, 30 e 75.

Cor do dia: dourado.

Libra (23/09 a 22/10)

Boas notícias chegam da Lua, que fica em sintonia com sua estrela-guia Vênus e abençoa seu dia com as melhores energias. Esses astros mandam um conselho claro para você: procure trabalhar fazendo o que gosta e sentirá como se todos os dias fossem feriados. Se não for possível, torne suas tarefas mais leves. Como? Executando cada atividade de uma forma diferente. Hoje a sorte vai soprar em sua direção e as coisas podem parecer mais belas e fáceis em sua vida. Na paixão, o momento é propício para buscar de alguém que faça seu coração bater mais forte, pois a paquera vai render. A dois, renove seu romance com mais conversas, bom humor e descontração. O sexo pode ser feito em um lugar inusitado e agradar você e o par.

Palpite do dia: 13, 49 e 04.

Cor do dia: branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Dia positivo para quem trabalha por conta, lida com serviços em geral ou setores da saúde. Assuntos familiares vão requerer sua atenção, mas tudo indica que vão fluir com muita harmonia. Lua, Vênus e Marte deixam seu comportamento mais prestativo com os parentes e apontam um bom momento para organizar seu lar. Aproveite os horários livres para arrumar armários, pertences e embelezar seu cantinho para que fique com a sua cara. Na paixão, há chance de restabelecer contato com alguém que já te balançou em outros tempos. Se nem quer saber do passado, também pode se dar bem na paquera com pessoa que conhece do trabalho ou tenha ligação com sua família. Na relação afetiva, o importante agora é você e seu amor olharem para a mesma direção. Mas é essencial que a liberdade de cada um seja preservada.

Palpite do dia: 86, 23 e 32.

Cor do dia: preto.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Hoje a Lua se associa com Marte em sua 3ª Casa Astral, fortalecendo a energia do pensamento, da imaginação fértil e da racionalidade. Você terá mil ideias, sentirá mais vontade de conversar e expor seus pontos de vista. Solte sua criatividade, deixe a mente livre, sem reprimir, para que venham os insights que poderão ser muito úteis no andamento do seu trabalho e na execução de suas tarefas. Bons contatos e muitos likes nas redes sociais. Se iniciar um romance hoje, é bem provável que ele evolua para compromisso. A chama da paixão pode atingir um patamar mais alto na vida a dois. O diálogo e a troca de palavras positivas com seu bem serão os fósforos. Nas cama, as coisas devem esquentar com sussurros e toques certeiros.

Palpite do dia: 96, 69 e 06.

Cor do dia: prata.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Para um signo como o seu, que só age quando tem segurança e certeza do que quer, as energias deste dia virão a calhar. Os astros vão fortalecer sua confiança e prometem mais estabilidade. Poderá alcançar ótimos resultados em suas iniciativas. Lua e Marte indicam um momento proveitoso para seus interesses materiais e você terá habilidade para lidar com dinheiro. No serviço, saberá executar suas tarefas mais rotineiras de forma agradável e colaborativa. Se estiver procurando serviço, a dica é enviar seu currículo pela internet. Na paquera, pode sentir algo mais por alguém que conhece, inclusive colega de trabalho. Na vida a dois, procure ajudar seu amor no que ele precisar: se você se mostrar disponível, a recompensa virá em forma de carinhos extras.

Palpite do dia: 34, 07 e 16.

Cor do dia: rosa-claro.

Aquário (21/01 a 19/02)

A companhia da Lua acentua o seu lado sensível enquanto a presença de Marte traz à tona seu espírito de luta e determinação. Esses astros unem forças em seu signo, indicando um período produtivo em suas atividades. Seu dinamismo e vontade de vencer estarão a serviço das suas conquistas e você saberá identificar o que as pessoas buscam. Serviços e produtos que dizem respeito à organização do lar, alimentos e coisas para a casa estarão em alta. Dia favorável para atrair novos clientes. Caso role uma folga, a dica é dar um trato no visual. Há chance de arrasar na paquera: abra o coração e siga firme. Para quem tem compromisso, vai rolar sintonia entre o que deseja e o que recebe do seu par. Fotos, imagens e mensagens vão atiçar seu tesão.

Palpite do dia: 80, 62 e 44.

Cor do dia: marrom.

Peixes (20/02 a 20/03)

Por causa da conjunção que acontece hoje entre a Lua e Marte em sua Casa 12, é possível que sinta uma queda repentina de energia ou então que seu poder de iniciativa fique amarrado. Faça um esforço maior para evitar que essa apatia interfira no seu emprego ou afete a sua motivação para fazer as coisas de que gosta. Convém, ainda, dar um pouco mais de atenção aos sinais do seu organismo: pausas para descansar e recompor suas forças serão bem-vindas. Na paixão, talvez descubra um interesse repentino por alguém com quem poderá partilhar afinidades culturais ou religiosas. A dois, uma conexão espiritual vai ligar você e seu amor, como se revivessem um romance de outras vidas. Sexo com confidências e muita cumplicidade.

Palpite do dia: 27, 81 e 09.

Cor do dia: pink.