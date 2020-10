ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda-feira Saiba o que os astros reservam para você

26 OUT 2020 - 12h:20 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua está de rolê na sua Casa 12 aconselha você a agir com muita cautela e discrição. Mas o astro também acentua a sua intuição e pode ajudar você e encontrar boas soluções para os seus problemas.

Com Sol e Mercúrio mancomunados na sua Casa 8, você está com a faca e o queijo na mão para virar o jogo e transformar um obstáculo em oportunidade ou para cortar um mal pela raiz.

No fim da manhã, suas preocupações com dinheiro deverão aumentar. Porém, a Lua em sextil com Urano dará inspiração de sobra para você descobrir meios de se livrar das dívidas.

No amor, seu poder de seducência será irresistível. É bem provável que você queira manter um novo romance em segredo, pelo menos por um tempo. Na vida a dois, a Lua pede privacidade: evite desabafar com os outros e tome cuidado com gente falsiane e cobrona. Reforce a confiança e a cumplicidade com seu bem. Desejos à flor da pele.

Palpite do dia: 59, 95 e 23.

Cor do dia: preto.

Touro (21/04 a 20/05)

Touro, segundou! Você que lute, meu cristalzinho! E se depender dos astros, não vai faltar determinação para lutar pelos seus ideais e projetos para o futuro.

O Sol na Casa 7 em trígono com a Lua na Casa 11 indicam que você pode conseguir bons aliados para sua jornada.

Estimule a cooperação no trabalho e some forças com os colegas para cumprir as metas em comum.

Você também poderá contar com o apoio de amigos e pessoas de confiança para concretizar os seus planos.

Nos assuntos do coração, uma amizade pode se transformar em amor e evoluir para romance. Vários astros darão apoio e indicam que pode ser uma relação duradoura e com ótima sintonia. Para quem já vive uma união estável, o céu envia doses extras de união, diálogo e companheirismo. Você e seu mozão vão curtir o amor com muita intensidade, mas sem perder de vida a liberdade e individualidade de cada um.

Palpite do dia: 87, 78 e 69.

Cor do dia: verde musgo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, com o Sol em Escorpião, iluminando a sua Casa 6, você vai encarar a segundona com muita disposição e determinação para o trabalho.

Tá de parabéns, viu? A Lua na Casa 10 acentua o seu lado mais ambicioso e você não vai sossegar até conseguir o que deseja. Você vai mostrar muita disciplina e responsabilidade no emprego e deixará claro que quer e merece conquistar o sucesso.

Fique de olho nas oportunidades, pois até conquistar uma promoção. Só não revele seus planos: guarde-os a sete chaves.

Além disso, é importante reservar um tempo para cuidar da saúde e da beleza, pois isso também estará entre as suas prioridades.

No campo sentimental, pessoas conhecidas ou do trabalho terão mais chances de ganhar o seu coração. Se você já tem seu mozão, é um bom dia para planejar o futuro e lutarem juntos pelos projetos do casal.

Palpite do dia: 88, 79 e 52.

Cor do dia: branco.

Câncer (21/06 a 21/07)

A Lua segue o baile serelepe na sua Casa 9 e indica que você terá muito interesse em se aperfeiçoar e terá muita facilidade para aprender. Bom momento para retomar os estudos ou investir em cursos que possam abrir novas portas para a sua carreira.

No trabalho, além de mostrar mais interesse pelo que faz, também contará com criatividade em dobro. Pode ter ótimas ideias para solucionar os problemas e deixar o seu serviço mais produtivo.

O Sol no seu paraíso astral garante muita sorte e ótimo convívio com as pessoas próximas.

No fim da manhã, você pode ter uma boa surpresa envolvendo amigos queridos.

É uma fase muito estimulante para os assuntos do coração, mas você só vai se envolver com alguém se sentir que a sintonia é perfeita sem defeitos. No romance, a sintonia será deliciosa e vocês vão descobrir ainda mais afinidades.

Palpite do dia: 53, 44 e 89.

Cor do dia: pérola.

Leão (22/07 a 22/08)

Se você planeja mudar de casa ou fazer algum tipo de reforma, vai contar com todo apoio do céu e pode ter certeza de que terá ótimos resultados. Os astros também enviam boas vibes para quem trabalha em casa ou está fazendo home office.

A Lua de rolê na Casa 8 incentiva você a buscar mais estabilidade no emprego. Confie na sua experiência e mostre do que é capaz.

Além disso, a fada sensata faz sextil com Urano e envia boas energias para quem deseja arranjar um novo emprego ou conquistar uma boa promoção.

Sol e Mercúrio na Casa 4 garantem ótimo entrosamento com parentes. Você pode ganhar dinheiro com uma herança ou ao negociar bens de família.

Na conquista, a Lua realça seu lado sensuelle e você pode atrair alguém bem influente. No romance, valorize os programas caseiros e invista todo seu charme na intimidade.

Palpite do dia: 18, 72 e 00.

Cor do dia: dourado.

Virgem (23/08 a 22/09

A Lua segue o baile na sua Casa 7 e estimula as parcerias. Procure trabalhar em equipe, dividir as tarefas e somar forças com os colegas, pois isso trará bons resultados para todos. Se você tem uma sociedade, terá muito o que conversar com o(a) sócio(a).

Vocês podem ter ótimas ideias para ampliar e melhorar o negócio. Anotem tudo que conversarem para colocarem em prática depois.

Além disso, os astros recomendam que você não perca uma boa oportunidade de estudar e aprender coisas novas: invista no seu progresso e no seu futuro.

Nos assuntos do coração, quem está só não vai se contentar com aventuras, pois a Lua despertará o desejo de viver um grande e verdadeiro amor. Se você já encontrou um mozão para chamar de seu, valorize a união e o companheirismo. Sol e Lua estimularão o diálogo e vão reforçar a cumplicidade com seu bem. Pode aguardar sintonia de corpo, mente e alma.

Palpite do dia: 82, 01 e 37.

Cor do dia: creme.

Libra (23/09 a 22/10)

Libra, meu cristalzinho, você vai iniciar a semana com ótimo pique para encarar seus compromissos. A Lua na Casa 6 vai estimular o trabalho e você terá muita disciplina para dar conta do recado. Seu empenho será tão acentuado que pode até render uma grana extra para o bolso, ainda mais se você ganhar por comissão ou se puder pegar um serviço extra.



Urano na Casa 8 sugere que podem ocorrer mudanças importantes no emprego ao longo do dia. Pode se surpreender, mas tudo indica que as novidades serão a seu favor.

A Lua também anuncia um bom dia para investir na sua saúde. Que tal começar a semana agendando consultas e exames preventivos de rotina? Afinal, a saúde está entre os seus maiores patrimônios.

Na paquera, seu charme e poder de seducência podem atrair alguém do trabalho. Na união, seja prestativx e evite cobranças. Procure quebrar a rotina no sexo.

Palpite do dia: 74, 83 e 11.

Cor do dia: branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Se depender de entusiasmo e determinação, sua semana vai começar a todo vapor. Tá de parabéns, viu? O Sol brilha no seu signo e garante o dobro de vitalidade e disposição para você, enquanto a Lua reforça seu bom humor e seu carisma. Juntos, eles ajudarão você a conquistar tudo o que quiser.

Sorte e criatividade serão mais dois ingredientes importantes que vão se somar a isso e deixar o caminho ainda mais livre para o seu sucesso.

No meio do dia, você pode ter novidades em uma parceria ou sociedade.

Além disso, os astros recomendam: não deixe de fazer uma fezinha, pois há boas chances de se dar bem em jogos e sorteios. Bora marcar os amigos tudo nos sorteios do instagram, minha filha!

Na paquera e no romance, charme, simpatia e sedução serão seus trunfos. Um namoro que começou há pouco tempo pode evoluir para algo mais sério. Na união, não vão faltar romantismo, carinho e companheirismo. Só controle a impaciência, ok

Palpite do dia: 84, 93 e 57.

Cor do dia: roxo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Este pode ser um bom momento para você colocar em prática um antigo projeto, algo que sempre quis fazer, que que deixou engavetado por alguma razão.

Mas atenta: o Sol na Casa 12 só recomenda que você aja discretamente, sem comentar seus planos por aí.

A Lua está de rolê na Casa 4 e indica uma boa fase para quem trabalha em casa ou com produtos caseiros.

Também incentivará você a usar todo seu conhecimento e experiência para se destacar no emprego.

Mas atenção: evite se sobrecarregar de tarefas e controle o estresse para não prejudicar a sua saúde.

Você vai se ligar mais à família e pode até deixar o amor meio de lado hoje para curtir mais a companhia dos parentes. Para quem já encontrou a sua cara-metade, o clima é perfeito para programas caseiros e para ficarem bem juntinhos no seu ninho de amor.

Palpite do dia: 76, 67 e 04.

Cor do dia: bege.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você vai esbanjar simpatia e pode explorar seu carisma e bom papo para conseguir tudo que quiser. A Lua na Casa 3 reforça a sua habilidade de dialogar, negociar e fazer acordos. Será mais fácil se entender e convencer as pessoas, o que promete facilitar muito o seu desempenho no trabalho.

Sua criatividade também será mais evidente e, além de contar com ótimas ideias, você saberá direitinho como argumentar para defendê-las.

O Sol na Casa 11 incentiva a olhar para o futuro e batalhar pelos seus objetivos. Pode ter alguma sorte em jogos, mas não aposte alto demais.

Na conquista, enquanto os encontros estão contraindicados, que tal puxar papo com o crush pelo celular para se conhecendo melhor? No romance, a fase garante ótima sintonia e fartas doses de carinho e diálogo.

Palpite do dia: 41, 59 e 50.

Cor do dia: azul-turquesa.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, segundou e o Sol no cume arde! No ponto mais alto do seu Horóscopo, o astro-rei dá aquela turbinada na sua ambição e na sua disposição para lutar por uma vida melhor.

E o astro está em harmonia com a Lua na Casa 2, que também aumenta o seu interesse pelo dinheiro. Ambos farão você apostar todas as suas fichas na carreira e a usar todos os seus talentos para alcançar o sucesso.

Fique atenta às oportunidades de conquistar uma promoção, um aumento ou novas oportunidades de emprego.

Se você tem tempo livre, que tal pensar em algo lucrativo para fazer em casa? Pode até transformar um passatempo em negócio: use a criatividade.

No amor, você saberá muito bem o que quer e vai buscar alguém que traga segurança e certezas para o seu coração. No romance, concentrem-se nos projetos do casal e batalhem juntos para realizar seus objetivos e suas prioridades.

Palpite do dia: 24, 78 e 42.

Cor do dia: rosa-choque.

Peixes (20/02 a 20/03)

O Sol ilumina a sua Casa do Conhecimento e você vai notar uma facilidade incrível para aprender coisas novas.

No trabalho, é hora de mostrar mais interesse e se aproximar dos colegas mais experientes. Observe como eles agem e siga o exemplo daqueles que já chegaram onde você quer chegar. Inspire-se em pessoas sábias e bem-sucedidas.

É uma ótima fase para iniciar um curso, acompanhar palestras e investir em coisas que possam abrir portas para o seu futuro profissional. A Lua em Peixes acentua seus pontos fortes: mostre seus talentos ao mundo.

Porém, no entanto, entretanto e todavia... Urano retrógrado pode causar algumas discussões ou mal-entendidos: mantenha a calma para esclarecer tudo.

No amor, procure alguém que pense como você. Se já encontrou, conversem bastante para deixar a sintonia com seu bem ainda mais afinada.

Palpite do dia: 25, 88 e 07.

Cor do dia: dourado.