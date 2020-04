HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda-feir Estamos no último dia da temporada de Áries

20 ABR 2020 - 07h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A semana começa com o Sol iluminando seu setor do dinheiro e com a Lua pedindo seriedade ao lidar com gastos, contas e investimentos. No campo profissional, aproveite o dia para investir em algo que agregue valor ao seu currículo, como um curso, por exemplo. Na paquera, contenha sua impulsividade para não assustar o crush. Na vida a dois, é possível que tenham muitos motivos para celebrar. A caminhada, um ao lado do outro, pode ter cumprido uma etapa, e o futuro parecerá bem promissor.

Palpite do dia: 02, 56 e 29.

Cor do dia: prata.

Touro (21/04 a 20/05)

Com o Sol em seu signo, prepare-se para viver reviravoltas e mudanças de tirar o fôlego. Se estiver trabalhando hoje, terá muito gás para finalizar projetos e iniciar novos. Para quem está na folga, a dica é descansar a mente e relaxar perto da natureza. Na paquera, hora de colocar para fora a paixão platônica e partir para a ação - uma declaração virtual pode surtir os efeitos desejados. No romance, use tudo o que você sabe para reacender a paixão.

Palpite do dia: 09, 72 e 54.

Cor do dia: vinho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, hoje o Sol está no setor do inconsciente, do oculto e dos medos, portanto, esse astro vai iluminar e trazer à tona o que estava escondido, favorecendo, assim, ver as coisas com mais clareza e superar de obstáculos. No trabalho, deve contar com muita intuição e criatividade. A paquera pode ser produtiva nas redes sociais ou aplicativos de namoro. A dois, alimente a paixão com atenção e carinho ao seu par: isso vai fortalecer o relacionamento conjugal.

Palpite do dia: 04, 31 e 76.

Cor do dia: bege.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, pode glorificar de pé Hoje, seus projetos, suas amizades e até seu salário serão iluminados e fertilizados pelo Sol. Assim, o momento é favorável para pensar no seu futuro ou numa poupança. Na paquera, deixe os preconceitos de lado e, se o crush for mais jovem, assuma o lance e seja feliz. No amor, atenção: a segurança que seu par proporciona não pode ser desculpa para ficar na sua zona de conforto. O sexo pode rolar em locais diferentes ou cômodos da casa pouco explorados pelo casal

Palpite do dia: 59, 86 e 05.

Cor do dia: azul-marinho.

Leão (22/07 a 22/08)

Leão, o Sol está agindo em seu setor do trabalho, o que promete lhe trazer destaque profissional. Por isso, conte com a ajuda do astro-rei para receber o reconhecimento que merece, a força para persistir em seus objetivos e, de quebra, ganhar alguns elogios que tanto te fazem bem. Para completar, essa energia favorece sua atuação em disputas e concursos. No romance, a tendência é de mudanças, mas nada traumático. Será um período novo, sem embates e com muita leveza. Desejos intensos

Palpite do dia: 07, 61 e 34.

Cor do dia: branco.

Virgem (23/08 a 22/09)

O Sol visita o seu setor da expansão, apresentando novos horizontes. Isso indica que uma proposta de trabalho de longe poderá chegar até você de forma segura e bastante promissora. Na paquera, mude um caminho, saia da rotina e, ao fazer algo diferente, poderá encontrar um crush supremo. Se já tem par, no relacionamento conjugal, a dica é deixar que as coisas fluam normalmente, sem exigências. Atração forte

Palpite do dia: 07, 61 e 34.

Cor do dia: branco.

Libra (23/09 a 22/10)

Libra, para seu signo, o passeio do Sol se dá pelo setor financeiro e de negociação de dívidas, o que significa que talvez seja o momento para investir em algo sólido, como compra ou reforma de casa. No amor, você verá com clareza as qualidades de seu parceiro e o quanto essa pessoa pode lhe dar suporte quando necessita. Para quem está só, os astros revelam possibilidade de reatar romance para dar continuidade a uma história que não terminou. Muito prazer entre os lençóis

Palpite do dia: 53, 08 e 35.

Cor do dia: preto.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Todo o ouro do Sol estará fertilizando suas parcerias, sejam elas pessoais, profissionais ou afetivas. Por isso, aproveite. Se tiver alguma disputa sendo decidida hoje, saiba que a outra parte será favorecida. No amor, romances iniciados hoje podem começar superficiais, mas evoluir para compromisso. Na vida a dois, conte com sua cara-metade na hora de colocar seus planos em prática. Seu valor é imenso para quem você ama.

Palpite do dia: 18, 72 e 81.

Cor do dia: vermelho.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Hoje, o Sol vai apontar o foco para sua saúde. Chegou a hora de se alimentar de forma mais saudável e marcar exames de rotina. Na paquera, preste atenção às pessoas próximas a você, seja nas redes sociais ou trajeto para o trabalho: poderá reparar numa pessoa que vai fazer seu coração acelerar. A relação amorosa estará bastante dinâmica, consolidando planos financeiros para a realização de um sonho conjugal. Sexo com pegada

Palpite do dia: 91, 10 e 46.

Cor do dia: vermelho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Poderá descobrir um novo talento, uma qualidade que desconhecia, nesse momento em que o Sol ilumina o setor da autoestima. Talvez seja algo que só você executa no trabalho, e que poderá passar adiante, compartilhar com colegas. Na paquera, pode ser que colega de serviço se mostre interessado em você. Na união, o amor vai ficar mais firme se cada um respeitar os limites do outro ao longo da caminhada.

Palpite do dia: 11, 20 e 74.

Cor do dia: branco.

Aquário (21/01 a 19/02)

O Sol começa a passagem pelo setor da família e do passado, mostrando o que deve ser mudado para você lidar melhor com suas emoções. Procure aprender e evoluir. Em casa, se empenhe em deixar o ambiente mais alegre. Na paquera, o amor poderá se apresentar em dose dupla para você, deixando seu coração oscilando entre dois crushes diferentes. Na paixão, é provável que sinta falta de carinho e atenção do seu par. Programas caseiros e surpresas românticas vão resolver isso.

Palpite do dia: 57, 48 e 12.

Cor do dia: azul-vivo

Peixes (20/02 a 20/03)

A atenção aos detalhes e a clareza na comunicação estarão ressaltadas hoje, por conta da posição do Sol. No dia a dia, procure ser mais coerente: se você defende uma coisa, aja de acordo com isso. Trabalho e prazer podem se misturar, e as tarefas serão executadas com alegria. Na paquera, os astros avisam que um amor secreto pode surgir. A dois, promessa de agitação, partilha de tarefas e total sintonia: comemore

Palpite do dia: 76, 85 e 13.

Cor do dia: cinza.