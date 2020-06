HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda Descubra o que os astros revelam para você

29 JUN 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Quem trabalha em equipe ou sociedade precisará de muito jogo de cintura para conciliar seus interesses com os dos outros. Nem pense em bater de frente com chefes ou colegas: negocie! Na paixão, a Lua vai acentuar a sua sensualidade e promete fortes emoções na paquera e no romance. Tanto chame pode atrair alguém da turma. Desejos à flor da pele: seja criativa para apimentar o sexo.

Touro (21/04 a 20/05)

Você vai iniciar a semana bem focada no trabalho e com disposição extra para cumprir seus compromissos. Pode ter alguma dificuldade para se concentrar ou para aprender algo novo, mas persista. A noite trará ótimas vibrações para sua vida amorosa, mas também alguns desafios. Pode se envolver com uma pessoa mais velha. Na união, não seja autoritária ou teimosa: saiba ceder.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua no seu paraíso astral garante um início de semana de muita sorte, criatividade e empolgação. Aproveite a boa maré para trabalhar com entusiasmo e abrir caminho para suas conquistas. Pode ganhar ou perder dinheiro de repente: controle os gastos. Na paquera, talvez prefira investir em quem já conhece. Na união, inspire-se no romantismo e na sedução para quebrar a rotina da relação.

Câncer (21/06 a 21/07)

Sociedade com parentes vai exigir muita calma e paciência nesta segundona. Controle suas reações para equilibrar os interesses e manter a harmonia. Pode enfrentar algumas disputas e rivalidades: confie na sua experiência para se destacar. Aguarde novidades na paquera à noite: use e abuse do seu charme. Drible tensões na união e não deixe a família interferir. Vai investir na sedução e na intimidade.

Leão (22/07 a 22/08)

Os astros pedem cuidado com fofocas e mal-entendidos no trabalho. Defenda suas opiniões, mas certifique-se de que será bem compreendida. Você também deve dar atenção à sua saúde para evitar complicações. À noite, família e romance podem disputar a sua atenção e será preciso muita sabedoria para equilibrar tudo sem brigar. Mostre o quanto se preocupa com todos que ama.

Virgem (23/08 a 22/09)

Quando o assunto é dinheiro, é melhor não abusar da sorte. Controle bem os gastos e corte supérfluos para não se apertar. Se tiver equilíbrio, pode até sobrar uma grana para um projeto futuro. Na paquera, será mais fácil puxar papo, mas não se prenda a quem já conhece. Dê abertura para novas aproximações. Diálogo difícil à noite: adie conversas polêmicas e decisões difíceis no romance.

Libra (23/09 a 22/10)

Imprevistos ou conflitos em casa podem tenso o seu início de semana. Respire fundo e aposte na sua diplomacia para resolver qualquer situação. No trabalho, nem sempre a sua experiência vai apontar o melhor caminho: saiba ceder. Na paquera, exigências demais podem assustar o alvo: deixe rolar sem cobranças. A dica também vale para a união: tente deixar o clima mais leve e descontraído.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você pode ter problemas com fofocas, mentiras e intrigas hoje, por isso, pense bem no que vai dizer, proteja seus segredos e não acredite em tudo que os outros dizem. Confirme as informações antes de tomar qualquer atitude. Vai usar todo seu charme e jeito sedutor para atrair quem deseja. Na união, melhore o diálogo, esclareça dúvidas e não deixe a família interferir demais.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Você pode fazer parcerias interessantes hoje, inclusive para colocar em prática um projeto para o futuro. Só não convém misturar dinheiro com amizade, pois pode ter problemas. Tenha cuidado, também, com fofocas e intrigas. Ciúme de amigo(a) pode indicar que esse lance é amor: avalie. Na vida a dois, será preciso dialogar, esclarecer dúvidas e controlar o ciúme. Reforce a confiança.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se você quer brilhar e se dar bem no que faz, trate de arregaçar as mangas e mostrar o seu potencial, pois o sucesso não vai cair do céu. Evite bater de frente com chefes e autoridades: controle bem as suas reações. Apoie os amigos e conte com eles, desde que isso não envolva dinheiro. Nas paqueras,você será exigente e só dará chance a quem fizer por merecer. A dois, não exija demais.

Aquário (21/01 a 19/02)

Você vai precisar de mais concentração para dar conta das tarefas, por isso, procure se isolar num canto mais calmo e silencioso. Evite confiar demais nas pessoas: avalie as intenções dos outros. Assunto de justiça pode gerar tensão ou decepção. Nas paqueras, investigue o alvo antes de se evolver para não entrar numa fria. A dois, acerte os ponteiros, esclareça dúvidas e respeite as diferenças.

Peixes (20/02 a 20/03)

A semana vai começar tensa, por isso, é muito importante controlar as suas reações e agir mais pela razão do que pela emoção. Pode se desentender feio com colega ou amigo(a): tenha jogo de cintura. Forte atração por alguém da turma, vai ser difícil resistir. Se você já encontrou a sua alma gêmea, não dê espaço para desconfianças: melhore o diálogo e valorize as afinidades. Intimidade quente.

