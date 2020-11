ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda-feira Saiba o que os astros reservam para você

30 NOV 2020 - 08h:41 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Segundou no modo turbo, Áries! Hoje os efeitos doeclipse lunar penumbral no eixo Gêmeos/Sagitário está em sua potência máxima e coloca sua energia de maneira especial no campo das comunicações, dos negócios e do comércio, e também da educação, especialmente a infantil.



Você pode aproveitar essa energia para pensar em novas formas de fazer publicidade de seu negócio ou ainda para entrar em uma atividade onde a internet poderá ajudar a expandir sua atuação ainda mais.



Pense onde você quer estar daqui há alguns meses e elabore planos construtivos para alcançar os seus objetivos. Esse é um dia de reflexão mais do que de ação.



Novas perspectivas estão se abrindo diante de você, inclusive no âmbito íntimo e familiar. Prepare-se para alçar voos ainda mais altos, mas agora arme-se de paciência para não desperdiçar as boa ocasiões que devem surgir.



Um eclipse é sempre um momento de reflexão e interiorização. Examine seus objetivos e modifique-os se for necessário.

Palpite do dia: 19, 01 e 46.

Cor do dia: vermelho.

Touro (21/04 a 20/05)

Você vai começar a semana elaborando estratégias para resolver os assuntos pendentes. Errado não tá, né?



O Eclipse Lunar penumbral do eixo Gêmeos/Sagitário deve ajudar você a encontrar novas formas de concluir as suas parcerias, fechar acordos, elaborar contratos de compra e venda de imóveis e ainda a bater o martelo em contratos e aquisições no âmbito profissional.



Além disso, um bom aspecto de Mercúrio em Escorpião com Saturno que, nos últimos graus de Capricórnio já está influenciando o signo de Aquário, ajuda você a conseguir novas parcerias profissionais.



Use toda a sua capacidade intelectual para concretizar os seus projetos pessoais.



No amor, os astros favorecem o date com um crush, que pode virar namoro. Seu regente, Vênus, continua no signo de Escorpião!

Palpite do dia: 83, 11 e 29.

Cor do dia: branco.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Segundou com novidades no céu! Lua Cheia em Gêmeos faz oposição ao Sol em Sagitário e será eclipsada pela sombra da Terra. Esse eclipse é chamado de Eclipse Lunar penumbral e deve mexer bastante com você, geminiane, pois acontece exatamente no seu eixo astrológico. Aliás, quem nasceu no primeiro decanato do signo deve ser influenciadx, inclusive, nas próximas semanas.



De qualquer forma, hoje você se sentirá perturbadx emocionalmente e esse clima instável poderá afetar os seus relacionamentos afetivos, que podem sofrer abalos.



Se você souber controlar o mau humor, poderá encontrar formas de resolver os mal-entendidos eventuais usando o bom senso e a paciência. Afinal, a construção de relacionamentos positivos precisa sempre de muito empenho da parte de todos parceiros!



Um bom dialogo afastará as nuvens pesadas de seu caminho.

Palpite do dia: 66, 12 e 93.

Cor do dia: vinho.

Câncer (21/06 a 21/07)

Hoje é dia de Lua Cheia no eixo dos signos de Gêmeos/Sagitário, que são consideradas áreas de conhecimento e de comunicação no Zodíaco. Se você desejar alcançar os seus objetivos, não seja complacente e aponte a sua flecha diretamente no seu alvo.



Suas potencialidades naturais serão reforçadas se você investir no conhecimento. Que tal iniciar um novo curso para incrementar ainda mais as suas habilidades profissionais?



Essa configuração é muito propícia para fazer contatos pessoais, enviar currículo e e-mails e também para fazer entrevistas para novos empregos.



As reuniões profissionais também são favorecidas, pois aqueles acordos que são indispensáveis para ir adiante com seus projetos e alcançar as suas metas poderão ocorrer mais facilmente.



Uma boa conversa poderá produzir uma sensação benéfica também no ambiente doméstico.

Palpite do dia: 58, 04 e 22.

Cor do dia: marrom.

Leão (22/07 a 22/08)

O mês de novembro termina com um Eclipse Lunar penumbral, com a Lua em Gêmeos se opondo ao Sol em Sagitário.



A Lua Cheia é causadora de perturbações de ordem emocional e nem sempre é uma boa conselheira, pois atrapalha uma boa escolha na hora de endereçar as suas iniciativas do dia. Portanto, hoje, tire o dia para rever os seus objetivos e examinar todas as possibilidades de aportar modificações às suas iniciativas.



Você poderá se sentir muito autoconfiante e acabará agindo de forma arrogante, impondo a qualquer custo a sua própria opinião. Lembre-se de que adotando atitudes mais conciliadoras você poderá obter melhores resultados e poderá motivar os seus colaboradores, alcançando suas metas com mais chances de sucesso.



Cuide também de sua saúde, pois essa Lua causa perturbações na área digestiva.

Palpite do dia: 41, 32 e 77.

Cor do dia: dourado.

Virgem (23/08 a 22/09

A semana inicia sob a influência de um Eclipse Lunar penumbral, que deve interferir bastante em suas iniciativas dos próximos dias.



Direcione positivamente as suas iniciativas e vá em frente com seus objetivos.



Se você já tomou as suas resoluções que precisa, atenha-se a elas e não deixe que os palpites das pessoas ao seu redor te façam desistir de suas metas.



As perturbações emocionais servirão para uma reflexão mais profunda sobre as motivações reais de seus objetivos pessoais.



Hoje também rola um bom aspecto entre Mercúrio - que transita em Escorpião - e Saturno - que está nos últimos graus de Capricórnio. Esses planetas trocam likes e estimulam uma mudança de direção nos seus objetivos. Portanto, se necessário, faça as modificações necessárias e vá em frente.



Inicie os seus contatos e elabore planos construtivos sem medo do futuro.

Palpite do dia: 06, 96 e 69.

Cor do dia: rosa-escuro.

Libra (23/09 a 22/10)

O Eclipse Lunar Penumbral que rola hoje no céu causa um alvoroço energético que irá perturbar o seu dia e também os dias da próxima semana.



Essa perturbação pode ser positiva caso você tenha em mente um novo objetivo e conte com uma equipe para colaborar para a sua execução.



Nesse momento o trio parada dura composto por Júpiter, Saturno e Plutão segue o baile em Capricórnio, em marcha direta, anunciando mudanças profundas e importantes que devem rolar mundialmente e afetar seu ambiente profissional.



Portanto, se você quiser aproveitar esse momento para incrementar o seu negócio, poderá fazer novos contatos para ampliar o seu campo de ação, alcançando novos horizonte ainda mais ambiciosos.



No ambiente familiar pode surgir a vontade de preparar até mesmo uma viagem de lazer, sempre dentro do possível e se atentando para as recomendações de proteção contra o coronavírus.

Palpite do dia: 88, 70 e 25.

Cor do dia: lilás.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Ludmilla mandou avisar que é hoje, meus consagrados! É hoje que rola o Eclipse Lunar penumbral nos signos de Gêmeos e Sagitário, relacionados principalmente com o comércio, a comunicação e as viagens.



Esse esclipse promove uma energia de agitação nos dias precedentes e também nos próximos dias.



A oposição dos dois luminares, a Lua e o Sol, que representam respectivamente a emoção e a razão, convida à busca do equilíbrio nas ações e permite que se tomem decisões mais assertivas e concretas em muitas áreas da vida.



Se você desejar alcançar os seus objetivos, pode pensar em iniciar um novo curso de especialização para incrementar ainda mais a sua habilidade profissional.



Ou ainda pode pensar em ampliar o seu campo de ação e seus contatos pessoais implementando iniciativas tecnológicas em sua profissão.



Um eclipse sempre indica a possibilidade de um novo início, portanto arregace as mangas. Fé!

Palpite do dia: 89, 17 e 53.

Cor do dia: verde-escuro.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Segundou, Sagita! E sua principal missão nesta segundona será acalmar a sua agitação mental e colocar as suas ideais em ordem!



Procure implantar processos concretos com bastante cautela para contornar os obstáculos que a situação econômica atual lhe apresenta e prepare-se para alçar voo para novas aventuras.



Alguns contratempos podem surgir, mas tenha em mente que serão úteis para resolver as pendências que estão atrapalhando o sucesso de seus empreendimentos.



Os novos horizontes que precisam ser conquistados podem necessitar de incrementos na área da tecnologia de internet, de forma para aumentar o seu campo de ação.



Por outro lado, você poderá pensar em fazer um curso de especialização que aumentará o valor de seu currículo, incentivando a sua carreira.

Palpite do dia: 36, 45 e 18.

Cor do dia: verde-água.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com as ideias geradas nos dias anteriores e sob os influxos do Eclipse Lunar desta madrugada, você inicia a semana com uma forte vontade de implantar os seus planos pessoais, aqueles que você conseguiu adaptar à realidade dos fatores da economia atual.



A marcha direta de Júpiter - que segue o baile em seu signo e alcança alinhamento com o poderoso Plutão - permite que você resolva pendências, conclua acordos e assine contratos altamente lucrativos em que tem trabalhando há algum tempo.



As transformações que você implantou nos seus negócios começam a dar resultados e preparam para você um futuro mais satisfatório, produzindo uma sensação agradável de autoconfiança.



Procure implantar um clima sereno e confiante também no âmbito familiar, compartilhando com seus entes queridos os seus projetos pessoais.

Palpite do dia: 73, 28 e 01.

Cor do dia: vermelho.

Aquário (21/01 a 19/02)

O Eclipse Lunar penumbral rola nesta segundona e os seus efeitos permanecerão disponíveis nos próximos dias.



Por isso, está nas suas mãos a possibilidade usar essa energia de forma positiva ou não.



Primeiramente porque ela poderá ajudar você a elaborar mais claramente projetos e objetivos pessoais. Depois, porque com Júpiter, Saturno e Plutão se movimentando em Capricórnio em marcha direta, as mudanças profundas que aconteceram neste ano nos modelos sociais e econômicos do mundo inteiro já estão sendo delineadas, permitindo que se enxerguem melhor os caminhos que devem ser seguidos.



Se você quiser, poderá aproveitar esse momento para incrementar o seu negócio, fazendo novos contatos e ampliando, assim, o seu campo de ação.



No aspecto famíliar, os astros incentivam a organizar uma viagem de lazer, observando, é claro os cuidados necessários por conta do coronavírus.

Palpite do dia: 02, 56 e 92.

Cor do dia: ocre.

Peixes (20/02 a 20/03)

Ludmilla mandou avisar que é hoje, meus consagrados! É hoje que rola o Eclipse Lunar penumbral nos signos de Gêmeos e Sagitário, relacionados principalmente com o comércio, a comunicação e as viagens.



Esse esclipse promove uma energia de agitação nos dias precedentes e também nos próximos dias.



A oposição dos dois luminares, a Lua e o Sol, que representam respectivamente a emoção e a razão, convida à busca do equilíbrio nas ações e permite que se tomem decisões mais assertivas e concretas em muitas áreas da vida.



Se você desejar alcançar os seus objetivos, pode pensar em iniciar um novo curso de especialização para incrementar ainda mais a sua habilidade profissional.



Ou ainda pode pensar em ampliar o seu campo de ação e seus contatos pessoais implementando iniciativas tecnológicas em sua profissão.



Um eclipse sempre indica a possibilidade de um novo início, portanto arregace as mangas. Fé!

Palpite do dia: 89, 17 e 53.

Cor do dia: verde-escuro.