HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Touro

18 MAI 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Com a Lua dando um rolê toda faceira em seu signo, sua vitalidade ganha reforço e hoje você vai se sentir com disposição para tudo. Aposte na determinação, na ousadia e na iniciativa que possui para dar conta das tarefas e se destacar no trabalho. É o momento certo para tomar iniciativas e defender suas ideias com bons argumentos: vai convencer sem se esforçar. Se você está em busca de emprego, encha-se de entusiasmo e mande seu currículo para quem está fazendo recrutamento online. Há boas chances de se dar bem ao trocar experiências e conversar com conhecidos. Lua e Mercúrio estimulam a multiplicar seus contatos. Período animado na paquera. Charme e simpatia serão seus trunfos para chamar atenção do crush. Na relação a dois, estimule o diálogo e faça sua parte para elevar a sintonia com o mozão.

Palpite do dia: 19, 28 e 37.

Cor do dia: vermelho.

Touro (21/04 a 20/05)

Preocupações com dinheiro podem atormentar você neste início de semana, mas os astros revelam que não vai faltar intuição para encontrar as melhores saídas nem criatividade pra driblar os desafios. Lua e Mercúrio garantem que você pode ter boas ideias para aumentar seus rendimentos. Aposte no seu instinto apurado para lidar com as finanças, cortar gastos e saldar as dívidas. Tarde positiva para cuidar dos interesses materiais e organizar as contas. Pode receber conselho ou ajuda importante de alguém que prefere manter sigilo e discrição. No amor, uma postura mais reservada pode despertar o interesse de alguém que queira algo sério e traga certezas ao seu coração. Na união, não dê espaço para dúvidas ou ciúme. Converse numa boa com o par e coloque tudo em pratos limpos para o seu romance ficar harmonioso.

Palpite do dia: 29, 92 e 83.

Cor do dia: prata.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O cenário astral fica agitado com a Lua ariana no comando, mas você pode tirar ótimo proveito dessas energias e terá dinamismo farto para transformar alguns dos seus planos em realidade. Na vida profissional, seu trabalho vai render mais se tiver liberdade para agir e fazer as coisas no seu ritmo. Seu signo é um dos mais criativos e hoje você pode ter ideias incríveis para modernizar suas atividades. À tarde, a Lua fica numa boa com Mercúrio, seu regente, e promete realçar as suas qualidades. O momento é favorável para usar o seu poder de comunicação a fim de incentivar e convencer os outros. Com sua boa lábia, há chance de conseguir tudo que quiser, inclusive nas paqueras e no romance. Caminhos abertos e desimpedidos para o diálogo com o par. Quanto mais companheirismo e conversa, mais a sintonia vai aumentar com seu bem.

Palpite do dia: 12, 48 e 21.

Cor do dia: azul-vivo.

Câncer (21/06 a 21/07)

Brilhando no ponto mais alto do seu Horóscopo, a Lua realça seu lado mais ambicioso neste início de semana e coloca em evidência as suas metas. Para alcançar reconhecimento e melhorias, você não medirá empenho e tende a mostrar todo seu potencial no trabalho. À tarde, a Lua ariana forma excelente aspecto com Mercúrio, mas como o astro da comunicação trafega em seu inferno astral, a recomendação é agir com discrição, sem comentar seus planos nem revelar informações importantes para não fazer papel de trouxa. Lembre-se de que nem todos merecem confiança e prudência é sempre bem-vinda, por isso, ouça mais e fale menos. Nos assuntos do coração, pode se envolver com alguém do trabalho e manter o romance em segredo. Na união, bom dia para compartilhar sonhos e ideais. Você vai sentir uma conexão mais forte com seu love e pode entender seu amor até pelo olhar.

Palpite do dia: 76, 94 e 22.

Cor do dia: branco.

Leão (22/07 a 22/08)

A Lua dá um rolê em sua 9° Casa, levanta o seu astral e promete um começo de semana dos mais produtivos para o seu signo. Em aspecto positivo com Mercúrio, ela estimula novos horizontes em sua vida e revela que o momento é oportuno para pegar firme nos estudos e em tudo que ajude você a se aperfeiçoar. Aposte alto em aprendizados, palestras e treinamentos, pois isso deve contribuir bastante para ampliar suas oportunidades, além de melhorar seu currículo. Conte com os colegas, especialmente aqueles que têm ideias e objetivos parecidos com os seus. Se você busca um amor, experimente entrar em contato com pessoas diferentes. É hora de se reciclar, fazer amizades e conhecer gente nova: alguém interessante pode te encantar. Na relação com o par, não faltarão diálogo, companheirismo e boa sintonia.

Palpite do dia: 05, 23 e 77.

Cor do dia: azul-marinho.

Virgem (23/08 a 22/09)

Graças às vibrações positivas da Lua e de Mercúrio, seu planeta regente, essa segundona tem tudo para trazer boas notícias e caminhos mais prósperos para o seu signo. O céu envia estímulos para quem deseja sair da zona de conforto e favorecerá especialmente quem planeja mudar de emprego ou começar uma segunda atividade. Fique de antena ligada nas oportunidades, pois pode pintar aquela chance que estava esperando. Também é uma boa fase para quem busca mais estabilidade financeira, podendo resolver uma preocupação com grana que andava tirando o seu sono. Explore sua inteligência e seu tino negociador para encontrar a melhor solução. Sucesso garantido nas paqueras e no romance. Pode deixar de lado a timidez e mostrar como sabe ser sensual. Clima quente na intimidade: é o momento de deixar fluir seu poder de sedução.

Palpite do dia: 87, 33 e 24.

Cor do dia: rosa.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua circula no lado oposto do seu Horóscopo e forma ótimo aspecto com Mercúrio, incentivando suas relações pessoais e profissionais neste sábado. Essa influência benéfica traz um sopro de criatividade para o seu signo, estimula seu lado solidário e inspira você a auxiliar os outros, promovendo a união e a cooperação no trabalho. Aliar-se aos colegas deve garantir resultados melhores, especialmente se tiverem uma mesma meta em comum. Procure somar forças com quem tem mais experiência e aprenda tudo que puder com a sabedoria alheia. Também é uma boa fase para romance e os compromissos amorosos. Na paquera, há chance de entrar em contato com gente nova e até conhecer alguém especial através de grupos e das redes sociais. A vida a dois estará firme e forte. Invista nas afinidades e vai se sentir nos braços da paz com sua cara-metade.

Palpite do dia: 52, 79 e 97.

Cor do dia: branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Se depender das estrelas, você vai iniciar a semana com muita disposição para encarar seus compromissos, especialmente no trabalho. A Lua percorre sua 6° Casa e forma aspecto fluente com Mercúrio, impulsionando suas ações e iniciativas. Sua inteligência e percepção ficam mais aguçadas e você pode fazer algumas descobertas que te ajudarão a compreender melhor as coisas e a própria vida. No serviço, aproveite para terminar o que ficou pendente e deixar tudo em dia. Pode se deparar com mudanças importantes à tarde, mas tudo indica que elas virão para te favorecer. Bom astral para cuidar da saúde, iniciar uma dieta e mudar o visual. Na paixão, seu carisma pode atrair um colega ou uma pessoa conhecida – fique de antena ligada. No romance, terá prazer em ajudar o par. Momento de mostrar sua criatividade e seu jeito vibrante no sexo.

Palpite do dia: 44, 71 e 98.

Cor do dia: preto.

Sagitário (22/11 a 22/12)

A Lua passeia em seu paraíso astral e promete um começo de semana muito estimulante para o seu signo. Você vai esbanjar entusiasmo e seu alto-astral vai contagiar todo mundo que estiver em contato contigo hoje. Na vida profissional, contará com criatividade extra e pode surpreender os colegas com suas ideias e sugestões oportunas e inventivas. No período da tarde, a Lua forma um belo sextil com Mercúrio, animando suas parcerias. Há possibilidade de firmar um contrato, acordo ou sociedade potencialmente rentável. A energia lunar no setor amoroso ainda realça seu charme e anuncia fortes emoções na paquera. Mostre seus encantos nas selfies e além de ganhar muitos likes, pode conquistar o coração de um crush bacana. Namoro recente pode ficar sério e a relação amorosa ficará mais prazerosa. Compartilhe seus desejos e seu romantismo com o par.

Palpite do dia: 00, 90 e 54.

Cor do dia: vermelho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os interesses domésticos e as questões relacionadas com a sua vida íntima ficam em destaque neste início de semana e quem manda o papo reto é a Lua, que dá um rolê no fundo do céu em seu Horóscopo. Mas você não tem com o que se preocupar, já que hoje não vai faltar vibração positiva. A Lua fecha na parceria com Mercúrio e promete um dia produtivo, tanto para resolver assuntos do lar quanto para administrar os compromissos profissionais. No serviço, priorize as tarefas que já domina e desempenha com bastante segurança. Pode conseguir pontos importantes no emprego ao usar a sua experiência e aplicar o que sabe. Boa fase também para quem trabalha em casa ou com parentes. É hora de cuidar da sua saúde com zelo e carinho: nada de sassaricar por aí sem necessidade e se esquecer de usar álcool em gel. No amor, pode se engraçar por uma pessoa conhecida. Se já tem seu par, boa fase para solucionarem juntos os probleminhas do dia a dia.

Palpite do dia: 37, 46 e 64.

Cor do dia: laranja.

Aquário (22/01 a 19/02)

A Lua ariana traz uma injeção de ânimo para o seu signo e além de intensificar a sua vitalidade, ainda troca excelentes vibrações com Mercúrio, que dá um rolê no setor mais positivo do seu Horóscopo. Em outras palavras, isso quer dizer que a semana já começa positiva para o seu lado e seu jeito versátil e comunicativo estará no comando. Graças à sua criatividade e originalidade, você vai encontrar soluções rápidas e inteligentes para tudo hoje. Terá muita facilidade para atrair clientes, vender seu peixe ou negociar melhorias no serviço. Pode ter sorte em jogos: faça suas apostas. Na paixão, é um bom momento para se declarar a alguém na paquera ou então, se tem um par, conversar e reforçar a sintonia com a pessoa amada. Revele seus sentimentos e dê muito carinho ao seu love.

Palpite do dia: 02, 47 e 29.

Cor do dia: creme.

Peixes (20/02 a 20/03)

Seu signo não figura entre os mais materialistas, mas hoje há uma forte tendência de se voltar para os interesses financeiros. A Lua dá um rolê em sua Casa das Posses, incentivando você a cuidar melhor do seu dinheiro e a buscar novas fontes de renda. Em sintonia com Mercúrio, a Lua também revela que o momento é oportuno para solucionar questões que envolvam seu lar e sua família. Lance sobre aluguel ou pendência pode ser resolvido a contento. Há chance de faturar um extra com algo feito em casa: pense em coisas que sabe realizar bem e possam ser lucrativas, como um artesanato ou uma comida gostosa, por exemplo. Bons papos com a família à tarde. No amor, você vai querer segurança e só vai investir se sentir firmeza no futuro do envolvimento afetivo. A dois, fique de olho para não se exigente demais. Ceninha de ciúme pode rolar. Deus me dibre!