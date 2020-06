SEGUNDOU! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda Saiba quais são as previsões desta temporada de Gêmeos e início de semana

8 JUN 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Você vai começar a semana cheia de ambições e vontade de brilhar. Vai encarar qualquer desafio para conquistar seus objetivos e ganhar o reconhecimento que merece no trabalho. Pode até conseguir uma promoção. No amor, vai ser difícil resistir à atração por um colega ou uma pessoa comprometida. Mas o romance ficará em segredo. A dois, mostre parceria. Muita sedução na intimidade.

Palpite do dia: 82, 64 e 28.

Cor do dia: laranja.

Touro (21/04 a 20/05)

Você vai sentir uma vontade enorme de aprender coisas novas e se aperfeiçoar no que faz. Bom momento para buscar cursos e conselhos de quem já se deu bem na vida. Faça parcerias no trabalho e troque experiências para evoluir. Na conquista, você vai procurar alguém que realmente combine com você. Sintonia com amigo pode virar paixão. Ótima cumplicidade a dois. Façam planos juntos.

Palpite do dia: 20, 56 e 47.

Cor do dia: branco.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua semana pode começar com algumas mudanças importantes, especialmente no trabalho. Encare as novidades como oportunidades, não como desafios. Livre-se de tudo que ocupa espaço e não tem mais serventia, inclusive de mágoas e ressentimentos. Seu poder de atração será irresistível e pode conquistar alguém influente. União pode se firmar ou romper de vez. Desejos à flor da pele.

Palpite do dia: 66, 21 e 12.

Cor do dia: azul-vivo.

Câncer (21/06 a 21/07)

A Lua estimula a cooperação e você deve se unir a alguém para conquistar seus objetivos. No emprego, trabalha em equipe ou invista numa sociedade com alguém de confiança. Mas nada de impor as suas vontades: saiba negociar e ceder. O céu estimula o romance e aumenta o desejo de encontrar a sua alma gêmea. Se já encontrou, é só investir na paixão e na união. A intimidade vai ferver!

Palpite do dia: 22, 58 e 67.

Cor do dia: bege.

Leão (22/07 a 22/08)

Você vai encarar o trabalho ou seus compromissos com muita disposição e disciplina. Boa fase para quem deseja mudar de emprego ou conquistar mais estabilidade no que faz. Só não assuma mais tarefas do que pode cumprir: pense na sua saúde. Atração por colega pode ficar irresistível. Novo romance à vista. Na vida a dois, a Lua traz ainda mais união e sintonia. Ouse e surpreenda no sexo.

Palpite do dia: 23, 86 e 50.

Cor do dia: amarelo.

Virgem (23/08 a 22/09)

Se depender de sorte e entusiasmo, nada vai atrapalhar seus planos nesta segundona. Aposte na simpatia para se entender com colegas, clientes e chefes. Você terá muita criatividade para vencer os problemas e conquistar o que deseja. Faça uma fezinha. Seu charme será irresistível e pode até ser difícil escolher um alvo na paquera. Namoro pode ficar mais sério. Fase deliciosa na vida a dois.

Palpite do dia: 15, 69 e 33.

Cor do dia: azul-claro.

Libra (23/09 a 22/10)

Você deve ter alguns assuntos de família para resolver neste início de semana e isso será prioridade para você. No trabalho, vai mostrar muita iniciativa e usará toda sua experiência para se destacar. Atração por colega será intensa e um romance trará muita segurança ao seu coração. À noite, a Lua promete ainda mais carinho e romantismo aos casais, então, fique bem juntinho de quem ama.

Palpite do dia: 43, 07 e 61.

Cor do dia: lilás.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você vai mostrar muita habilidade para se comunicar com as pessoas e convencê-las do que quiser. Com simpatia e boa lábia, pode fazer bons acordos, boas vendas e ótimos negócios no trabalho. Também terá muita criatividade para resolver qualquer problema. Na paquera, seu charme será irresistível e você só ficará sozinha se quiser. A dois, que tal uma noite caseira e bem romântica?

Palpite do dia: 80, 98 e 71.

Cor do dia: verde-escuro.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Ganhar dinheiro estará entre as suas prioridades nesta segunda e você vai se desdobrar para conseguir algum alívio para o bolso. Pode iniciar uma parceria lucrativa com parentes ou faturar com algo feito em casa. No amor, seu coração vai querer a calma e a segurança de uma relação estável. Se você já tem seu amor, valorize a união. O clima continua quente e sedutor na intimidade.

Palpite do dia: 09, 90 e 45.

Cor do dia: vinho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os astros vão realçar todos os pontos fortes do seu signo e você deve usar os seus talentos para conseguir o que deseja, sobretudo no trabalho. Terá facilidade para argumentar e convencer as pessoas, mas não deve impor as suas opiniões. No amor, seu jeito sério e responsável pode chamar a atenção de alguém. Na união, evite discussões e cobranças. O amor deve ser leve para ser gostoso.

Palpite do dia: 73, 28 e 46.

Cor do dia: vermelho.

Aquário (21/01 a 19/02)

Ouça a sua intuição antes de iniciar um negócio que promete ser lucrativo e avalie bem os riscos para não cair em armadilhas. Hoje o céu pede para ouvir mais e falar menos e agir com a máxima discrição. Fuja de agitação e prefira cumprir as tarefas sozinha. No amor, há chance de envolver num romance secreto ou proibido. Na união, muita cumplicidade com seu amor. Esclareça dúvida e afaste o ciúme.

Palpite do dia: 20, 02 e 83.

Cor do dia: creme.

Peixes (20/02 a 20/03)

Você vai iniciar a semana cheia de ideias e projetos. E terá ousadia e determinação de sobra para colocá-los em prática. Conte com os amigos, busque aliados e faça parcerias. Trabalhar em equipe vai tornar tudo mais rápido e fácil. Boa popularidade nas paqueras. Pode conhecer gente nova e se apaixonar. Vai estimular o companheirismo no romance e compartilhar seus sonhos com o par.

Palpite do dia: 75, 93 e 66.

Cor do dia: dourado.