SEGUNDOU! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Leão

10 AGO 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)



Áries, para a nooosssaaaa alegriaaaa a semana começa com boas energias para o seu bolso. A Lua está na sua Casa das Finanças, o que pode render boas oportunidades de aumentar seus ganhos. Uma boa opção é descobrir coisas lucrativas para fazer em casa nas horas vagas. Você pode, inclusive, começar a ganhar dinheiro com algo que faz como passatempo. Seria seu sonho? Além disso, Mercúrio em Leão aumenta sua criatividade e também pode ajudar nesta tarefa. Mas atenção: controle o desejo de gastar ou pode acabar torrando tudo com bobagens. Evite comprar coisas supérfluas. Na paquera, você vai usar todo seu charme e simpatia para puxar papo e envolver quem deseja. Só não vá assustar o alvo com tantas exigências. Na vida a dois, invista papos descontraídos. Muito romantismo no ar, não deixe o ciúme causar brigas e atrapalhar seus planos.

Palpite do dia: 86, 41 e 32.

Cor do dia: amarelo.

Touro (21/04 a 20/05)



Ei, Touro, a Lua está toda serelepe em seu signo e destaca todos os seus pontos fortes. Você é muito privilegiadx, sim, viu? Aproveite para explorar os seus talentos e para brilhar ainda mais no trabalho. Determinadx como é, você pode conseguir tudo que quiser: taca-le pau nesse carrinho, meus consagrados! Agora, Urano na Casa 1 também pode acentuar o lado teimoso e rebelde do seu signo. Deus me free! Controle-se para não se desentender com as pessoas por bobagens e acabar tendo que buscar sua dignidade no lixo. Além disso, Mercúrio em quadratura com Urano pode causar alguma discussão em família, ainda mais se você trabalha com parentes. Mais uma vez, maneire no ódio diesel e controle as suas reações. No amor, pode atrair muitos admiradores com seu charme discreto e seu jeito determinado. E se achar que encontrou a pessoa certa, Vênus dará sinal verde para se declarar. No romance, o diálogo será seu maior aliado. Abra seu coração para quem ama.

Palpite do dia: 96, 06 e 51.

Cor do dia: verde.

Gêmeos (21/05 a 20/06)



Agir com discrição será o segredo do seu sucesso neste início de semana. A Lua na Casa 12 avisa que não deve confiar demais nos outros para não fazer papel de trouxa. Mercúrio pode estimular a comunicação, mas em quadratura com a Lua, indica que é melhor não revelar seus planos a ninguém. A fofoca está no ar, as falsianes estão de plantão e, se não tiver cuidado com o que diz, pode acabar envolvida em mentiras e intrigas. Tá amarrado! A dica é se concentrar nas suas tarefas e mexer seus pauzinhos sutilmente para abrir os caminhos em direção aos seus objetivos. Você pode se envolver num romance secreto ou proibido, o que também vai exigir discrição para não cair em miséria e ter de buscar sua dignidade no lixo. Já na vida a dois, pode ser um bom momento para discutir a relação e esclarecer algumas coisas. Mas pense no valor que dá à relação e use o diálogo para aumentar a cumplicidade com seu bem.

Palpite do dia: 07, 43 e 25.

Cor do dia: branco.

Câncer (21/06 a 21/07)



Lua e Urano fecham na parceria na sua Casa das Associações e indicam que você terá muita sorte para buscar aliados e fazer parcerias. Trabalhar em equipe pode ser uma boa opção para agilizar as tarefas e alcançar seus objetivos, mas evite depender dos colegas, pois você vai querer autonomia para correr atrás dos próprios interesses. Além disso, nesta segundona, você pode ter problemas com amigos por causa de dinheiro, então, é melhor não misturar as coisas: recuse empréstimos e outras negociações se não quiser passar nervoso parcelado em 24 vezes no crédito. O céu traz boas oportunidades de conhecer gente nova, seja para fazer amizades, seja para animar as paqueras e buscar um novo amor. Boa sintonia com alguém da turma pode até render algo mais e Vênus promete ainda mais charme para fisgar o coração de quem desejar. No romance, pegue leve com as cobranças. Dê carinho e estimule o companheirismo.

Palpite do dia: 62, 44 e 26.

Cor do dia: verde-escuro.

Leão (22/07 a 22/08)



Você vai encarar a segundona com toda confiança e determinação para investir em seus projetos. Lua e Urano estão no ponto mais alto do seu Horóscopo e, quando esses astros no cume brilham, indicam boas oportunidades e possíveis mudanças na carreira. Mas você deve ter cuidado para não pagar de doida, discutir e bater de frente com autoridades, pois isso pode te prejudicar. Mercúrio aconselha a resolver qualquer impasse com diálogo, mas sem teimosia nem discussões. Gritânico, berrânico e debochês são línguas que você deve evitar. No amor, você saberá bem o que quer e apostará num charme discreto para atrair e envolver quem deseja. Pode pintar um clima de romance com uma pessoa misteriosa ou que já é comprometida. E aí, será que é melhor se arrepender do que passar vontade? Você que lute para resolver esse impasse. Para quem já achou seu par, é um bom dia para falar do futuro e fazer planos para a relação. Mas nada de querer impor somente as suas vontades: respeite as diferenças e os desejos do par.

Palpite do dia: 00, 90 e 99.

Cor do dia: vinho.

Virgem (23/08 a 22/09)



Virgem, meu cristalzinho, a Lua brilha na sua Casa do Conhecimento e desperta a sua curiosidade e vontade de aprender. Por isso, essa segundona é perfeita sem defeitos para iniciar um curso, retomar a faculdade ou estudar outro idioma. O astral é maravigold para investir no seu aperfeiçoamento e abrir novos horizontes para a sua carreira. Inspire-se em pessoas sábias e bem-sucedidas para progredir. Ao longo do dia, tensões na Casa 9 sugerem que um assunto de Justiça pode sofrer uma reviravolta de repente e talvez você não goste do resultado: aceite que dói menos e controle suas reações, meus consagrados. Também vejo que você pode se preocupar ao receber notícias de alguém que mora longe. No amor, as afinidades contarão mais pontos e você vai buscar alguém que pense como você. Errado não tá, né? A sintonia com amigo(a) pode render romance. Namoro a distância pode causar insegurança: converse. A dois, esclareça as dúvidas com diálogo.

Palpite do dia: 19, 73 e 64.

Cor do dia: vermelho.

Libra (23/09 a 22/10)



Ei, Libra, Vênus reina absoluta e diva no ponto mais alto do seu Horóscopo e envia ótimas vibes para a sua carreira e seus projetos de vida. Mas esteja preparada para lidar com as mudanças inesperadas que deverão ocorrer. Isso porque Lua e Urano fecham na parceria em sua Casa das Transformações e indicam que você pode mudar de trabalho e repensar alguns planos ou pode querer mais estabilidade no emprego e batalhar por uma promoção capaz de dar uma guinada na sua vida. Errado não tá, né? Neste caso, você fará tudo que estiver ao seu alcance para provar que merece. Relação com amigo(a) pode ficar tensa e acabar mal: tente o diálogo. Se não rolar, entenda como livramento. No campo sentimental, você está superatraente. Vai atrair como ímã nas paqueras e usará todo seu charme para seduzir seu bem. Forte atração por alguém da turma. Na união, planejem o futuro juntos. Ouse e surpreenda no sexo.

Palpite do dia: 74, 83 e 47.

Cor do dia: creme.

Escorpião (23/10 a 21/11)



A união faz a força e isso ficará ainda mais evidente para você hoje. A Lua na Casa 7 estimula a cooperação, as parcerias, o trabalho em equipe e os estudos em grupo. Mas Mercúrio em quadratura do Urano alertam que será preciso conversar mais e saber equilibrar as suas vontades com as vontades dos outros. Evite pagar de doida e impor as suas opiniões, especialmente ao lidar com chefes, autoridades ou um(a) sócio(a). O amor está no ar e o céu indica um bom momento para iniciar ou firmar um namoro. Se você já vive uma relação sólida, valorize a parceria e o companheirismo. Tenha cuidado com discussões e atitudes rebeldes, pois isso pode dar ruim e abalar seriamente o convívio com seu par. Diálogo, jogo de cintura e respeito às diferenças de opinião serão essenciais para ficar em paz com seu bem. Controle suas reações e maneire no ódio diesel.

Palpite do dia: 93, 21 e 03.

Cor do dia: azul-vivo.

Sagitário (22/11 a 22/12)



Sagita, você vai começar a semana com ótima disposição para encarar seus compromissos. É pra glorificar de pé, hein? A Lua está na sua Casa do Trabalho e garante mais disciplina para você no emprego. Nossa fada sensata também influenciará sua saúde e o desejo de mudar seu estilo de vida para ser mais saudável. Bom dia para abandonar sua vida de pessoa fitness assintomática, investir numa reeducação alimentar, abandonar um vício e, inclusive, dar uma repaginada no visual. Vênus, na Casa 8, anuncia mudanças e tudo indica que serão muito positivas. Nosso reizinho Mercúrio desperta o desejo de estudar e aprender coisas novas, mas você pode encontrar obstáculos e querer jogar tudo para o alto. Tome seu paracetaloka direitinho e controle a rebeldia, ok? No amor, as afinidades contarão mais pontos para você e talvez prefira se envolver com alguém que já conhece bem. Assuntos do dia a dia vão rondar a vida a dois. Converse sem brigar.

Palpite do dia: 31, 76 e 04.

Cor do dia: cinza.

Capricórnio (22/12 a 20/01)



Caprica, hoje a Lua está no seu paraíso astral e por isso tudo indica que os humilhados serão exaltados. Brilhando na casa mais sortuda do seu Horóscopo, nossa fada sensata ajuda você a encarar a segunda com muito entusiasmo e bom humor. Seu alto-astral vai contagiar os outros e fará até a tarefa mais difícil parecer divertida. Tá de parabéns, hein?! A Lua também troca likes com Vênus, o que promete ainda mais harmonia nos relacionamentos em geral. Trabalhe em equipe, motive os colegas e celebrem juntos as conquistas que farão. O único alerta do céu é em relação ao dinheiro e a seus investimentos. Mercúrio na Casa 8 aconselha a fugir de negócios arriscados. Vale até fazer uma fezinha, mas sem abusar da sorte nem apostar alto demais. Nas paqueras, use e abuse do seu charme para se dar bem, vai ser fácil atrair e envolver aquele crush magia que você está de olho. Para quem já tem par, Lua e Vênus enviam ótimas energias para a vida a dois, garantia de muito romantismo, carinho e seducência.

Palpite do dia: 77, 59 e 86.

Cor do dia: preto.

Aquário (21/01 a 19/02)



Aquário, meu cristalzinho, se você trabalha em casa ou com parentes pode contar com um dia bem produtivo, mas desde que saiba dialogar e fazer acordos, sem pagar de doida e teimar em querer as coisas do seu jeito. Com Vênus na Casa do Emprego, você vai querer embelezar seu local de trabalho e deixar seu cantinho ainda mais organizado e confortável para cumprir as tarefas. Errado não tá, né? Agora, quem tem patrão, pode se destacar aos olhos dos chefes ao aplicar no serviço algo que aprendeu em experiências anteriores. Ou, ainda, ao apresentar um projeto que guarda há tempos e não teve chance de realizar antes. No amor, quem está na pista pode querer um banquinho pra sentar e uma panela de brigadeiro bem grande, para dar um tempo na azaração e ficar de buenas no seu canto, no aconchego do lar. Quem já tem par, Mercúrio e Urano em conflito indicam perigo de brigas e discussões. Procure controlar suas reações e tente conversar sem discutir.

Palpite do dia: 15, 60 e 06.

Cor do dia: rosa.

Peixes (20/02 a 20/03)



Palavras e atitudes gentis ajudarão você a conseguir tudo que desejar nesta fase. A Lua na Casa da Comunicação ajudará você a se expressar melhor para defender suas opiniões, argumentar e convencer as pessoas. E Vênus, no seu paraíso astral, promete doses extras de simpatia e criatividade para encarar qualquer situação. O astro também traz sorte, inclusive em jogos: confie em seus palpites e faça uma fezinha. Você só precisa ter cuidado com mal-entendidos: Mercúrio em quadratura com Urano pode render discussões, fofocas e confusões. Tá amarrado! Para não fazer papel de trouxa nem ter de buscar sua dignidade no lixo depois, pense bem antes de falar. No amor, sua vida afetiva atravessa uma fase bem positiva. Você vai esbanjar charme e vai se soltar bem mais nas paqueras. Pode até se declarar para alguém. Já na vida a dois, vai cobrir seu amor de carinho, mimos e romantismo. Namore muito!

Palpite do dia: 70, 97 e 52.

Cor do dia: lilás.