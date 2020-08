SEGUNDOU Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda Saiba o que os astros revelam para você neste sol de Leão

17 AGO 2020 - 05h:00 Por Redação

Segundou, Áries! E você vai iniciar a semana cheia de gás e disposição. Além de contar com a energia guerreira de Marte no seu signo, você terá ainda Sol, Lua e Mercúrio de rolê em seu paraíso astral, o que garante sorte em tudo que quiser conquistar. Amém que fala, né? Simpatia e bom humor serão aliados do seu sucesso e vão contagiar todo mundo ao seu redor. Aposte, também, na sua boa lábia para negociar, pechinchar e convencer as pessoas. Seu entusiasmo será motivador para os colegas e deixará o ambiente de trabalho leve e descontraído. O astral também promete novidades incríveis para o seu coração. Seu charme está no auge e vai deixar muita gente caidinha aos seus pés. Pode até ser difícil escolher um entre tantos pretendentes. Na vida a dois, clima de muito romantismo, carinho e paixão. Use e abuse do seu poder de seducência.

Palpite do dia: 84, 75 e 57.

Cor do dia: azul-vivo.

Touro (21/04 a 20/05)

Assuntos de casa e família terão prioridade para você e vários astros darão uma forcinha para resolver pendências ou preocupações. Converse mais com os parentes, pois essas conversas vão ajudar você a encontrar melhores soluções para qualquer situação. É um bom dia, inclusive, para esclarecer situações malresolvidas e se entender de vez com os parentes. No trabalho, pode se destacar com a experiência que adquiriu em outro emprego ou pode retomar um antigo projeto que estava abandonado. No amor, Marte na sua Casa 12 indica romance com alguém que já tem compromisso ou que guarda algum segredo. Atenta para não fazer papel de trouxa! Para quem já tem seu amor, o céu convida a investir em programas caseiros e tranquilos. Vai querer privacidade para curtir o romance, conversar e trocar confidências, além de realizar as suas fantasias no sexo. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 22, 40 e 58.

Cor do dia: cinza.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Seu signo é o mestre dos magos da comunicação e isso estará ainda mais forte em você nesta semana, quando Lua, Sol e Mercúrio se unirão fecham na parceria na sua Casa da Expressão. Você terá muito prazer em fazer contato com outras pessoas, especialmente com os amigos. Notícias de gente querida farão muito bem ao seu coração. No trabalho, vai querer trocar ideias e ouvir a opinião dos colegas antes de agir. E toda essa troca vai deixar a sua criatividade ainda mais aflorada. Ótima fase para fazer reuniões e entrevistas de emprego, para negociar melhorias com os chefes e fechar negócios de todos os tipos. Só tenha cuidado para não expor demais os seus segredos e assuntos mais íntimos para gente falsiane: evite fofocas. Simpatia e bom papo serão seus trunfos na paquera. Amizade pode virar paixão. Na união, sintonia total!

Palpite do dia: 41, 23 e 77.

Cor do dia: preto.

Câncer (21/06 a 21/07)

Os astros vão acentuar o seu lado mais ambicioso. Você vai começar a semana com o firme propósito de aumentar seus ganhos, melhorar de vida e conquistar o sucesso na profissão. Errado não tá, né? Marte arde no ponto mais alto do seu Horóscopo e promete te dar determinação e ousadia em dobro para batalhar por seus objetivos. Mercúrio também manda vibes pro seu signo e, se depender dele, você vai usar toda sua criatividade para descobrir novas formas de ganhar dinheiro. Para completar, o Sol brilha na sua Casa das Finanças e anuncia ótimas oportunidades neste sentido. Agora, quem dá as cartas no amor é a Lua, que está de rolê por sua Casa 2 e faz você querer mais segurança. Quem já vive uma relação sólida deve valorizar e demonstrar isso ao par. Só não abuse da possessividade e das cobranças. Quem está na pista, vai preferir conversar bastante com o crush e só partirá para a conquista depois de entender quais são suas verdadeiras intenções.

Palpite do dia: 60, 51 e 69.

Cor do dia: rosa.

Leão (22/07 a 22/08)

Se depender dos estímulo astral, você não medirá esforços para brilhar e reafirmar o seu espaço no mundo esta semana. Sol, Lua e Mercúrio se unem no seu signo e prometem triplicar a sua vaidade e determinação. Você deve até segurar um pouco seus ímpetos para não pagar de doida e sair por aí batendo de frente com o mundo. É importante batalhar pelos seus objetivos, mas sem exigir demais dos outros. Respeite as diferenças e saiba equilibrar as suas vontades com as vontades dos outros. Mercúrio facilitará o diálogo e ajudará você a negociar o que for preciso. Nas paqueras, você será o centro das atenções. Além de esbanjar charme, vai arrasar corações com seu jeito determinado e extrovertido. A dois, aguarde boas conversas e ótimo entrosamento com seu amor. Quebre a rotina no sexo.

Palpite do dia: 07, 70 e 43.

Cor do dia: lilás.

Virgem (23/08 a 22/09)

Lua, Sol e Mercúrio não querem saber de quarentena e estão aglomerados na sua Casa 12, aumentando a sua sensibilidade e intuição. Você terá uma incrível habilidade de pegar as coisas “no ar” e dificilmente cairá nas armadilhas de pessoas mal-intencionadas. Seu trabalho vai render mais se puder se isolar num canto tranquilo, onde possa se concentrar totalmente nas tarefas, sem distrações. Terá muita facilidade para leituras e pesquisas em geral e também para ouvir e orientar outras pessoas. No campo sentimental, vai querer manter a sua vida em absoluta discrição, ainda mais se estiver envolvida com um crush já comprometido ou que tem algum outro segredo. Para quem vive uma relação estável, o céu indica uma ótima fase para melhorar o diálogo, esclarecer dúvidas e fortalecer a confiança entre você seu bem. O clima continua quente na intimidade. Seduza!

Palpite do dia: 26, 44 e 89.

Cor do dia: marrom.

Libra (23/09 a 22/10)

Vários astros vão se concentrar na sua Casa das Associações e sugerem que você pode ter um dia muito produtivo se trabalhar em equipe. Busque aliados para alcançar seus ideais e dar mais um passo em direção a que deseja para o seu futuro. A cooperação e a troca de ideia com colegas será muito proveitosa, principalmente porque vai realçar ainda mais a sua criatividade. Os astros também favorecem as amizades e dão novos estímulos para a sua vida social. Aproveite para conhecer gente nova e, quem sabe, animar também as paqueras. Pode pintar um clima de romance com alguém da turma: siga o seu coração. Na vida a dois, você vai querer mais companheirismo e vai demonstrar que 'tá junto' para o que der e vier. Agora, a vida sexual vai ser comendada por uma dupla: Marte na Casa 7 e Urano na Casa 8 prometem botar fogo no parquinho! Credo, que delícia!

Palpite do dia: 99, 81 e 72.

Cor do dia: pink.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpião, meu cristalzinho, se depender dos astros, você vai iniciar a semana com muita energia e ambição. O desejo de alcançar o sucesso e melhorar de vida será enorme e dará o estímulo necessário para você mostrar toda sua competência no trabalho. Tá de parabéns, hein?! Nosso reizinho Marte está todo pimpão na sua Casa 6 e avisa que você pode assumir novas responsabilidades, começar em um novo emprego ou dar o primeiro passo em um projeto importante. Mas o astro também recomenda que você tome seu paracetaloka direitinho, controle o estresse, a pressa e a impaciência para evitar acidentes e não prejudicar a sua saúde. Na conquista, a paixão vai rondar você e seu charme pode atrair alguém que está sempre por perto, no emprego ou no dia a dia. Para quem já tem par, a coisa tá mais fracassada: Urano reina na sua Casa 7 e indica uma fase de altos e baixos no romance. Cuidado para não acirrar as diferenças e acabar se desentendendo com o mozão. Valorize o amor e os projetos que vocês têm em comum.

Palpite do dia: 19, 73 e 91.

Cor do dia: amarelo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, hoje Mercúrio está de rolê por sua Casa do Conhecimento e pode fazer você se interessar por um novo curso ou treinamento. Acompanhado de outros astros, ele aumenta o seu desejo de aprender e crescer na vida. Agarre as oportunidades e invista em tudo que possa contribuir para o seu progresso profissional. Outra dica é trocar ideias com pessoas sábias e bem-sucedidas: aprenda com os mestres! No amor, que comanda é Marte! Ele segue o baile todo pimpão no seu paraíso astral e continua abençoando a sua vida amorosa, especialmente as paqueras. Com essa influência, pode conhecer alguém, conversar, descobrir afinidades e se apaixonar à primeira vista. A sintonia de ideias e projetos de vida contará mais pontos para você na conquista. Na união, os pontos em comum também falarão mais alto e devem fortalecer os laços com seu mozão. Valorize o diálogo e invista no jogo da sedução.

Palpite do dia: 02, 20 e 11.

Cor do dia: prata.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, meu cristalzinho, os astros estimulam as mudanças e avisam que a segundona será perfeita sem defeitos para você transformar o que deseja na sua vida. Taca-le pau nesse carrinho! Você contará com apoio de Lua, Sol e Mercúrio para riscar do mapa tudo que incomoda ou faz mal, virar o jogo e dar uma guinada na sua vida. Amém que fala, né? Para quem está feliz com o que faz, esta energia pode ajudar a organizar melhor as suas coisas e descartar tudo que não usa mais, seja em casa ou no trabalho. Na paquera, aguarde novidades e surpresas. Seu lado sensuellen estará top e vai atrair como ímã, mas veja lá com quem vai se envolver - embuste é o que não falta nessa vida e você pode ter dores de cabeça mais tarde. Na vida a dois, relações em crise podem passar por uma fase de tudo ou nada. Pode resolver os conflitos e fortalecer a união ou, então, terminar tudo de uma vez. Só não abra mão de conversar antes de tomar qualquer decisão.

Palpite do dia: 30, 12 e 66.

Cor do dia: dourado.

Aquário (21/01 a 19/02)

A energia da cooperação deve prevalecer neste início de semana e você terá oportunidade de firmar parcerias muito vantajosas. É hora de somar forças com outras pessoas para vencer a concorrência, cumprir suas tarefas e alcançar as suas metas. A união faz a força e é nisso que você deve apostar. É uma boa época, inclusive, para formar uma sociedade com alguém de confiança. Se você tem um projeto em mente, converse com quem pode ajudar. No amor, vários astros se unem na sua Casa 7, o que aumenta o desejo de embarcar num romance sério e duradouro. Se você vive um namoro incerto, é um bom momento para colocar as cartas na mesa e conversar sobre o futuro da relação. Pode até surpreender o par com um pedido de casamento. A união segue firme e forte, com doses extras de sintonia e cumplicidade.

Palpite do dia: 31, 76 e 04.

Cor do dia: branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

Você vai encarar a segundona com grande disposição para o trabalho. A concentração de astros na sua Casa 6 garante energia de sobra para cumprir suas tarefas e colocar o serviço em dia. Também é uma boa para para quem procura emprego: faça contatos, fale dos seus talentos e da sua experiência para se destacar. Seu empenho deve beneficiar as finanças, seja ao conquistar um aumento, ganhar mais comissão ou até arranjar um segundo trabalho. Também é um bom momento dar cuidar da saúde e fazer seus exames de rotina: cuide-se bem. Na paquera, pessoas conhecidas e que já convivem com você há algum tempo terão mais chance de ganhar seu coração. No romance, você será prestativa e dará apoio ao par em tudo que puder. Marte na Casa 2 mostra o que realmente importa para ser feliz. Só controle o ciúme.

Palpite do dia: 32, 77 e 68.

Cor do dia: azul-céu.