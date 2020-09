SEGUNDOU! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Virgem

21 SET 2020 - 06h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Neste início de semana, o Sol vai dar aquele match perfeito sem defeitos com a Lua e você conta com ótimas energias para resolver tarefas mais complexas ou que exigem um pouco mais de esforço da sua parte. Se busca um novo emprego ou quer apenas trabalhar com algo diferente, essa é a hora de correr atrás dos seus objetivos -- há boas chances de se dar bem! Mas Mercúrio e Plutão troam farpas logo cedo e avisam que não será fácil se entender com pessoas mais velhas ou conservadoras, especialmente se tiver que agir em grupo ou formar parceria. Mas não desanime: tudo tem jeito, tá? Mais tarde, a Lua muda para Sagitário e avisa que pode se sair bem ao investir em um curso ou se dedicar mais aos estudos, ainda que seja apenas pela internet. Mudanças no visual serão bem-vindas e podem melhorar a sua aparência, garantindo elogios. Se tiver a chance de sair da rotina e fazer algo diferente, vá em frente! Paquera com alguém que mora em outra cidade tem boas chances de dar certo. No romance, há sinal de paixão e alto-astral!

Palpite do dia: 35, 98 e 26.

Cor do dia: marrom.

Touro (21/04 a 20/05)

No trabalho, você pode colocar algumas tarefas em dia, ainda mais se tiver a ajuda dos colegas. A Lua continua em sua Casa dos Relacionamentos na parte da manhã e facilita a troca de ideias e a convivência com outras pessoas, sejam próximas ou não. É um bom momento para ampliar sua rede de conhecidos e estabelecer contato com pessoas que moram longe -- a Lua troca likes com Plutão e Saturno e favorece o diálogo com quem mora longe, ou com pessoas que conheceu através das redes sociais. Embora seu signo não seja muito fã de mudanças, elas podem se tornar inevitáveis à tarde, quando a Lua migra para Sagitário. Mas não se preocupe porque quebrar seus planos de maneira inesperada pode ser mais benéfico do que imagina. Aproxime-se de quem é importante em sua vida e mate a saudade de quem está longe. A atração física deve agitar as coisas na conquista. Controle o ciúme e mostre seu lado sensual se tem compromisso.

Palpite do dia: 18, 00 e 36.

Cor do dia: pink.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O bom aspecto entre Sol e Lua neste início de semana avisa que a família pode ocupar boa parte da sua atenção agora, mas também vai oferecer o apoio e a ajuda que necessita para se destacar. Você vai esbanjar energia e pode colocar em dia as tarefas que ficaram incompletas ou que precisam ser finalizadas com urgência. Talvez seja preciso fazer mudanças para contornar os problemas em algumas áreas do trabalho, mas não se preocupe. Com as boas energias que a Lua troca com Plutão e Saturno, você tem tudo para se sair bem no final das contas, especialmente se já vinha pensando em trocar de emprego ou se estava buscando se recolocar no mercado. À tarde, a Lua migra para Sagitário e manda um recado: buscar apoio e deixar a solidão de lado será a melhor maneira de se destacar no serviço. Você e a sua alma gêmea podem viver momentos deliciosos agora! Mas Mercúrio se estranha com Plutão e avisa que uma briga com o love não está descartada.

Palpite do dia: 91, 28 e 64

Cor do dia: laranja.

Câncer (21/06 a 21/07)

Sua habilidade para se comunicar ganha um reforço do Sol em harmonia com a Lua nesta segunda. É hora de conversar com colegas, clientes e novos contatos, seja pessoalmente ou através das redes sociais. Além disso, os astros avisam que vai ser mais fácil atingir seus objetivos se unir forças com outras pessoas. A Lua sorri para Plutão e Saturno nessa manhã e protege qualquer tipo de relacionamento, inclusive uma parceria ou sociedade comercial. Mais tarde, com a mudança da Lua para Sagitário, a saúde pode precisar de alguns cuidados extras, mas tudo indica que você terá disciplina de sobra para cuidar disso. A diversão também tem espaço garantido hoje e você vai encantar todo mundo sem fazer esforço. O único problema é que Mercúrio troca farpas com Plutão e isso pode jogar areia no seu romance. Cuidado com as suas atitudes e com o excesso de ciúme, tá? A dica é investir no romantismo para afastar a rotina e acertar os ponteiros. Suas chances de se dar bem na paquera serão maiores logo cedo: olhe mais ao redor.

Palpite do dia: 65, 92 e 29.

Cor do dia: prata.

Leão (22/07 a 22/08)

A Lua se entende com Saturno e Plutão nesta segunda e avisa que a família pode precisar da sua ajuda em alguns momentos. Dê uma mãozinha e poderá contar com o mesmo apoio em troca -- o pessoal estará ao seu lado para o que precisar! Além disso, será mais fácil resolver pendências domésticas ou cuidar de inconvenientes em casa. A briga entre Mercúrio e Plutão pode atrapalhar o andamento do serviço, interferindo na comunicação e causando perda de dados ou mal-entendidos. Redobre o cuidado, tá? Se anda pensando em fazer alguns consertos em casa, ou até mesmo mudar de endereço, vai contar com as melhores energias agora. À tarde, a Lua vai brilhar em seu paraíso astral e você contará com ama dose extra de sorte, podendo se dar bem até em jogo ou aposta. Há sinal de muito romantismo na vida a dois e será mais fácil fortalecer o relacionamento. Prepare-se para fazer sucesso na conquista -- há chance até de iniciar um namoro sério!

Palpite do dia: 57, 84 e 93.

Cor do dia: dourado.

Virgem (23/08 a 22/09)

Sol e Lua dão aquele match perfeito sem defeitos neste início de semana e enviam boas energias para a comunicação ou viagem rápida ligada ao trabalho. Se não tem planos para sair por aí, aproveite as boas vibrações para expandir sua rede profissional -- você nunca sabe quando esses contatos podem ajudar. A Lua se entende bem com Plutão e Sagitário também, favorecendo o contato com clientes. As redes sociais podem ocupar boa parte da sua atenção e há chance de conquistar novos seguidores, especialmente se explorar seu charme. Mas os astros também mandam um recado: excesso de gastos, especialmente as compras por impulso, podem pesar no orçamento e trazer problemas. Antes de abrir a carteira, pensa duas vezes, tá? Mais tarde, a Lua entra em Sagitário e avisa que assuntos domésticos ou que envolvem a família podem se destacar. Tenha cuidado com a possessividade e o ciúme se quiser se dar bem na conquista ou evitar briga com o love. Você pode aparar qualquer aresta com o par se apostar no diálogo.

Palpite do dia: 04, 94 e 49.

Cor do dia: branco.

Libra (23/09 a 22/10)

Neste início de semana, Sol e Lua trocam likes e enviam boas energias para fechar um negócio ou ganhar dinheiro no trabalho. Mas essa grana também pode surgir de onde menos espera e você vai se sair melhor mantendo sua boa sorte em segredo por enquanto. Lua e Plutão também se unem para proteger as finanças domésticas -- aproveite o momento favorável para colocar as contas de casa em ordem, planejar os próximos passos em casa ou pedir uma força para a família se estiver precisando de dinheiro. Mas nem tudo são flores e a briga entre Mercúrio e Plutão pode causar tensão em casa, tá? Procure esquecer o passado e olhar pra frente! Depois, a Lua muda para Sagitário e o desejo de sair da rotina e circular por aí deve crescer. Só não deixe de lados os cuidados com a saúde se tiver que colocar os pezinhos na rua. Agarre a chance de conhecer gente nova e dar uma animada na paquera. Diálogo e descontração serão a chave para se entender melhor com o love.

Palpite do dia: 50, 05 e 14.

Cor do dia: verde-claro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua continua em seu signo nesta segunda e traz à tona seu lado confiante e cheio de energia. A Lua sorri para Sol, Saturno e Plutão, estimulando diferentes áreas e avisando que você vai contar com boas energias para resolver alguns assuntos pessoais hoje, especialmente se investir no diálogo e prestar atenção no que os outros têm a dizer. Por outro lado, Mercúrio e Plutão trocam farpas e avisam que nem sempre dá para confiar em tudo o que os outros dizem. Use a desconfiança e a intuição do seu signo para descobrir quem merece confiança, Escorpião! Com a entrada da Lua em Sagitário, as finanças contam com boas energias e você pode aproveitar o momento para juntar uma grana. Não seja tão exigente com os outros se quiser manter a paz. Lealdade e segurança são qualidades que vai valorizar na vida a dois -- deixe o par bem ciente disso, tá? Mas a paquera pode trazer decepções, por isso, mantenha o pé atrás para não se machucar.

Palpite do dia: 15, 33 e 42.

Cor do dia: rosa.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Comece a semana agindo com cautela na hora de lidar com dinheiro. Se tem planos de conquistar uma promoção ou se busca um novo emprego, siga sua intuição e tenha cuidado com imprevistos e com a concorrência. A Lua continua infernizando o seu astral nesta segunda, mas também deve destacar seu lado mais intuitivo e desconfiado, o que nem sempre é algo ruim. Mas não se preocupe: logo ela entra em seu signo e renova sua vitalidade, valorizando o seu lado confiante e atrevido. Só preste atenção no recado de Mercúrio e Plutão, que vão se estranhar hoje: misturar dinheiro e amizade quase sempre é uma péssima ideia. Na paquera, vai se sentir confiante para tomar a iniciativa e se aproximar do crush. Deixe seu bom humor falar mais alto e seja você mesma para encantar a sua cara-metade. Aproveite!

Palpite do dia: 07, 79 e 97.

Cor do dia: cinza.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nesta segunda, os astros avisam que o contato com os amigos segue protegido e você pode contar com o apoio e os conselhos deles para o que precisar. Ainda assim, faça sua parte para não deixar o astral tenso e pegue leve com as críticas, especialmente no serviço -- Mercúrio e Plutão se desentendem e podem afiar o seu lado mal-humorado e exigente. Não espere demais dos outros nem de si mesmo: entenda que todo mundo tem o direito de pisar na bola de vez em quando, Capricórnio! Com a entrada da Lua em seu inferno astral, seu sexto sentido se torna mais forte e pode pintar a vontade de se isolar um pouco para descansar. Antes de fazer isso, coloque seus assuntos e obrigações em dia pra não ter que ouvir sermão depois, tá? Companheirismo e diálogo são a chave para se entender com quem ama, assim como a confiança. Pode se envolver com alguém do seu círculo de amigos hoje, mas não cria muitas expectativas.

Palpite do dia: 53, 80 e 44.

Cor do dia: preto.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua inicia a semana trocando likes com Sol, Plutão e Saturno. E essas vibrações positivas podem criar boas oportunidades de ganhar dinheiro logo cedo. Além disso, sua ambição estará em alta e você não vai poupar esforços para atingir metas mais altas. Se anda pensando em tentar algo novo na carreira, essa é a hora de dar o primeiro passo e buscar uma nova colocação. Mas não atropele as coisas: com a crise do mercado de trabalho, a dica é procurar uma nova posição primeiro e só depois desistir do seu trabalho atual, Aquário. Nada de ser apressadinha! Planos para retomar os estudos ou fazer uma viagem podem ir por água abaixo -- a briga entre Mercúrio e Plutão vai colocar alguns imprevistos em seu caminho. Mas a entrada da Lua em Sagitário renova a esperança e ajuda você a não desistir dos seus sonhos, inclusive na vida amorosa. Abra seu coração, confie em dias melhores e siga em frente.

Palpite do dia: 72, 00 e 45.

Cor do dia: vermelho.

Peixes (20/02 a 20/03)

A dobradinha entre Sol e Lua vai proteger seus interesses nesta tarde e, de quebra, estimular seus relacionamentos, inclusive com pessoas que estão longe ou que não vê há algum tempo. Além disso, o bom aspecto da Lua com Saturno e Plutão alimenta grandes sonhos e estimula as amizades -- se precisar de ajuda ou apoio, pode contar com a turma para o que der e vier! Mas nada é perfeito e a briga entre Mercúrio e Plutão indica que pode surgir desconfiança ou briga com alguém próximo, especialmente um amigo. Tente ser mais flexível e as coisas vão se ajeitar naturalmente. Depois, a Lua entra em sua Casa das Realizações e avisa que a atenção aos detalhes ajuda a melhorar a sua imagem e a causar boa impressão na chefia. Sua popularidade também cresce e você pode ganhar vários admiradores e pedidos de amizade, o que anima a paquera. Você e o seu amor podem fazer grandes planos para o futuro.

Palpite do dia: 28, 82 e 10.

Cor do dia: laranja.