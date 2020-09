SEGUNDOU! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda A Lua entrou em Peixes! E é temporada de Librianxs

28 SET 2020 - 06h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Você começa a semana alimentando grandes sonhos e poderá contar com o apoio dos amigos para o que precisar! Se tiver que trabalhar fora, vá com fé: há chance de conseguir um cargo melhor ou de se destacar e causar boa impressão nos colegas e na chefia. Depois do almoço, talvez seja necessário diminuir um pouco o ritmo e cuidar de tarefas que podem ser feitas a sós. É que a Lua entra em seu inferno astral e você pode sentir a necessidade de ficar na sua. Em compensação, o trígono entre Lua e Mercúrio garante que sua intuição estará a todo vapor e nada vai passar despercebido pelo seu radar sensitivo! Os relacionamentos contam com excelentes energias e você vai se entender muito melhor com todo mundo à noite, quando Vênus e Marte vão trocar likes. A paquera, especialmente, receberá as melhores energias! A vida amorosa ganha uma dose extra de romantismo.

Palpite do dia: 42, 33 e 60.

Cor do dia: rosa-claro.

Touro (21/04 a 20/05)

Se depender das estrelas, você começa a semana com a corda toda no trabalho e fará o que estiver ao seu alcance para dar um up na carreira. Para melhorar a impressão que causa nos outros, vale a pena reservar um tempinho extra na hora de cuidar do visual. Mas se conseguir agir discretamente, Lua e Marte vão conspirar para que tenha mais sucesso no trabalho. Lua e Vênus se estranham e avisam: tenha cuidado para se dedicar tanto ao serviço e deixar a família de lado, senão, vai receber algumas críticas do pessoal. Com a entrada da Lua na Casa 11 do seu signo, as amizades em geral ganham nova importância. Vênus e Marte trocam likes e despertam seu lado saudosista, mas talvez valha a pena ir com calma antes de pensar em reatar com um amor antigo. Com a entrada da Lua em Peixes, e o bom aspecto entre o astro e Mercúrio, a relação com quem ama fica mais gostosa. Na paquera, você vai aumentar as chances de sucesso com o crush se receber uma ajudinha dos amigos.

Palpite do dia: 43, 79 e 25.

Cor do dia: vermelho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você vai trabalhar melhor se puder contar com a companhia dos colegas, especialmente na hora de trocar ideias e ouvir pontos de vista diferentes. Mas tem um porém: com Lua e Vênus se estranhando, vai ser preciso diplomacia e muito tato ao expor suas ideias para não melindrar alguém, tá? Aproveite para fazer alguns contatos e expandir sua network. A entrada da Lua em Peixes vai trazer seu lado mais competitivo e ambicioso à tona. É hora de correr atrás dos seus interesses e mostrar que pode dar conta de qualquer desafio! Trocando likes com Mercúrio, a Lua avisa que a saúde também sai ganhando se você estiver disposta a cuidar melhor da aparência com exercícios ou hábitos alimentares saudáveis. Vênus e Marte se entendem à noite e avisam que será divertido colocar o papo em dia com a turma. Se surgir a chance de viajar, vá em frente! Você e o love vão ficar de buenas se melhorarem o diálogo. Vênus e Marte também aumentam suas chances de sucesso com o crush.

Palpite do dia: 26, 53 e 71.

Cor do dia: marrom.

Câncer (21/06 a 21/07)

Logo cedo, a Lua pode se estranhar com Vênus e isso deve se refletir nas finanças. Pra contornar o problema, a dica dos astros é pegar mais leve nas compras e pensar duas vezes antes de sair torrando sua grana por aí, tá? No trabalho, podem surgir oportunidades interessantes para melhorar sua posição profissional -- um novo cargo também não está descartado! Marte se entende com a Lua e, mais tarde, troca likes com Vênus também, sinal de que sua ambição tem a bênção das estrelas para gerar bons frutos. Bom momento para investir no seu crescimento pessoal através de um curso ou do contato com pessoas que moram longe -- a entrada da Lua em Peixes anima sua curiosidade e estimula o interesse em aprender mais. Um curso online pode ser o melhor caminho para bombar o currículo. O bom humor está em alta e você e a sua cara-metade podem esclarecer qualquer briguinha. O lance com um crush virtual pode ficar movimentado!

Palpite do dia: 99, 90 e 00.

Cor do dia: vermelho.

Leão (22/07 a 22/08)

Com a Lua em Peixes, será mais fácil para você organizar as contas, se envolver com as tarefas do dia a dia e colocar os gastos em ordem, especialmente se precisa fazer alguns cortes no orçamento doméstico. Na parte da manhã, a Lua se entende com Marte e, mesmo trocando farpas com Vênus, favorece os relacionamentos em geral, e o trabalho em equipe ou em sociedade com alguém em quem confia. Você pode conhecer gente que mora longe e até iniciar alguns relacionamentos pessoais interessantes. Em casa, será mais fácil se desapegar e doar roupas ou móveis que não usa mais. Exercite a solidariedade e verá como se sentirá melhor no final das contas. A vida a dois está protegida e o sexo tem tudo para pegar fogo à noite! Um bom papo e muita autoconfiança serão as melhores armas para encantar e se aproximar de quem deseja.

Palpite do dia: 28, 55 e 64.

Cor do dia: amarelo.

Virgem (23/08 a 22/09)

Nesta segunda, concentre-se no serviço que precisa fazer e organize melhor a sua agenda. A Lua se entende com Marte e avisa que será um bom momento para cuidar melhor do seu corpo e colocar em prática algumas mudanças que queria fazer, mas não tinha coragem. Que tal experimentar uma nova dieta ou livrar-se de uma vez de um antigo vício? Mais tarde, a Lua entra em Peixes e favorece os relacionamentos em geral, sejam profissionais ou pessoais. Sorrindo para Mercúrio, a Lua garante que um bom papo será o melhor caminho para levantar seu astral hoje. É um bom momento para reforçar a autoestima e mostrar seu lado mais comunicativo. A vida conjugal ganha destaque e fica mais animada nesse início de semana. Se você tomar a iniciativa e explorar sua sensualidade, vai arrasar na conquista!

Palpite do dia: 47, 29 e 92.

Cor do dia: branco.

Libra (23/09 a 22/10)

Você começa a segundona com mais disposição e tudo deve correr tranquilamente no que depender das estrelas! Logo cedo, a Lua sorri para Marte e favorece as tarefas e serviços que podem ser feitos em parceria ou em serviços gerenciados em equipe. Na dúvida, marque uma reunião virtual com os colegas para acertar os próximos passos. Mais tarde, a Lua entra em Peixes e você terá que acelerar o ritmo e fazer alguns sacrifícios para dar conta de tudo. A boa notícia é que a Lua troca likes com Mercúrio e avisa que todo o seu esforço será recompensado -- você tem tudo para encher o bolso! Tratamentos de saúde contam com boas energias, mas podem exigir um investimentos financeiro maior do que esperava. Você e uma amiga podem disputar o mesmo crush -- que vença a melhor! Só não deixe isso interferir na amizade. A vida a dois se torna mais intensa e o companheirismo vai dar as cartas.

Palpite do dia: 93, 48 e 75.

Cor do dia: roxo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A semana começa a todo vapor e você pode se destacar se estiver trabalhando em home office! Mas quem pode ficar em casa ou lida com serviços que envolvem produtos para o lar, por exemplo, também vai contar com as bênçãos da Lua, que troca likes com Marte e aumenta sua disposição para colocar as mãos na massa. Está desempregada? Então é hora de pedir uma força para a família e colocar em prática o que aprendeu no passado. Mas a melhor notícia é a entrada da Lua em seu paraíso astral na hora do almoço. Pra melhorar, a Lua dá aquele match perfeito sem defeitos com Mercúrio e ressalta sua criatividade. Concentre-se no que precisa fazer e compartilhe suas ideias, por mais excêntricas que pareçam. Vênus e Marte se entendem e ajudam a aumentar a sua popularidade, além de trazer boas oportunidades de expandir seu círculo social. Você vai contar com todo o apoio dos astros para ter sucesso na conquista. Clima de romantismo e carinho animam os momentos com o par.

Palpite do dia: 76, 58 e 94.

Cor do dia: bege.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Aproveite a manhã para resolver assuntos que ficaram pendentes da semana passada, especialmente se precisa se reunir com alguém ou trocar e-mails para acertar os rumos de uma nova empreitada, por exemplo. Embora você tenha mais facilidade para se expressar logo cedo, sua atenção vai se voltar para a vida familiar mais tarde com a entrada da Lua em Peixes. Se tiver que ajudar alguém de casa, você não pensará duas vezes antes de fazer alguns sacrifícios. Mas saiba que o inverso também é verdadeiro e a família não vai te deixar na mão! O bom aspecto entre Vênus e Marte à noite envia excelentes energias para você se destacar na paquera, mesmo que conheça novos admiradores apenas virtualmente. Tem compromisso? Nesse caso, os astros avisam que a descontração e o bom humor deixam o astral do romance mais gostoso.

Palpite do dia: 68, 41 e 77.

Cor do dia: azul-marinho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nesta segundona, reserve um tempinho logo cedo para colocar as contas em ordem -- se sobrar uma grana, vale a pena investir em um negócio familiar. Lua e Vênus vão bater de frente nesta manhã, por isso, agir de maneira mais conservadora e maneirar nos gastos talvez seja uma boa pedida para evitar prejuízo. Não pague de louca nem jogue dinheiro fora, certo? Mais tarde, com a entrada da Lua em Peixes, você vai se comunicar melhor e pode usar isso a seu favor no trabalho. O desejo de ir pra rua resolver as pendências do trabalho pode crescer, mas pese os prós e contras antes de se arriscar por aí. Se der pra resolver as coisas com um e-mail ou um telefonema, melhor ainda. Colocar a conversa em dia com os amigos ajuda a levantar o astral. Alguém que conheceu nas redes sociais pode despertar seu interesse. Saia da rotina e aproveite para esclarecer qualquer mal-entendido com seu amor.

Palpite do dia: 24, 06 e 60.

Cor do dia: rosa-claro.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua começa a semana no seu signo e pode dar o empurrão que estava faltando para você colocar as mãos na massa e cuidar de tarefas que dependem apenas da sua iniciativa. Mas como a Lua se desentende com Vênus, a dica é cuidar dos seus interesses sem bater de frente com os outros. Diplomacia e muita conversa são a melhor maneira de resolver os impasses, sabia? Depois, com a entrada da Lua em sua Casa das Posses, será mais fácil lidar com assuntos financeiros. Lua e Mercúrio se entendem à tarde e sinalizam que o seu esforço dos últimos tempos pode render uma grana extra. Também é um bom momento para investir mais na sua imagem e melhorar o que os outros pensam a seu respeito, tá? Vênus e Marte formam um bom aspecto à noite e favorecem o diálogo com a pessoa amada. Um lance que parecia passageiro pode virar algo mais sério com o crush. Se é isso que deseja, use sua lábia para abordar o assunto.

Palpite do dia: 43, 79 e 25.

Cor do dia: prata.

Peixes (20/02 a 20/03)

Apesar da Lua começar a semana em seu inferno astral, ela se entende com Marte logo cedo e aumenta as suas chances de recuperar uma grana que julgava perdida. Olhe em todos os bolsos, revire os armários e não deixe nenhum cantinho escapar da sua revista -- há boas chances de encontrar um dinheiro ali dando sopa. Mas confie em sua intuição e fique longe de gente invejosa para evitar problemas. Quer uma boa notícia? A Lua migra para o seu signo e manda um pique extra para encarar qualquer desafio! À tarde, o trígono entre Lua e Mercúrio protege os relacionamentos, seja na vida pessoal ou em outras áreas. Aproveite para conhecer gente nova e conquistar novos seguidores nas mídias sociais. Se precisa de uma grana extra, Vênus e Marte avisam que pode pintar a chance de fazer um serviço à noite. Talvez seja cansativo, mas vai desafogar o orçamento, Peixes. Seu jeito confiante e bem-humorado ajuda você a se destacar na conquista. Não esconda seu lado romântico e doce da sua cara-metade.

Palpite do dia: 89, 80 e 44.

Cor do dia: verde-escuro.