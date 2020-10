SEGUNDOU! Confira as previsões do seu horóscopo para esta segunda Saiba as previsões astrais durante esta temporada de Libra

5 OUT 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Se depender do estímulo dos astros, você vai começar a semana focada na carreira e nas finanças. Plutão volta ao movimento normal depois de anos retrógrado e você vai sentir que, aos poucos, planos que estavam emperrados vão começar a deslanchar.

Mas não espere milagres: Saturno na Casa 10 lembra que você terá que arregaçar as mangas e batalhar com persistência para fazer acontecer. Pode demorar, mas todo esforço valerá a pena.

A Lua na Casa 2 e em trígono com vários planetas dá uma boa força para você ganhar dinheiro e equilibrar melhor as suas contas. A grana virá do trabalho, então, mãos à obra!

Romance com alguém do trabalho tem boas chances de evoluir e ficar mais estável. Na união, você saberá valorizar a companhia de quem ama. Planejem juntos o futuro do casal.

Palpite do dia: 74, 29 e 20.

Cor do dia: branco.

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua em Touro turbina a sua determinação e você vai encarar a segundona com muita disposição. Tá de parabéns, viu, Touro!

Júpiter, Plutão e Saturno na sua Casa 9 aumentam o seu desejo de estudar, aprender e crescer na vida. Aproveite o estímulo para investir em cursos e treinamentos. E você nem precisa sair de casa: a internet está cheia de opções de cursos virtuais e gratuitos capazes de turbinar a sua carreira ou abrir novas portas no mercado de trabalho. Batalhar pelo sucesso exige dedicação e esforço, mas Touro é persistente e, se você estiver decididx, vai tirar de letra qualquer desafio.

No amor, você vai valorizar ainda mais as afinidades e a cumplicidade com seu bem. Quem vive uma relação feliz e estável verá a sintonia aumentar ainda mais. Só controle a sua teimosia, que estará ainda mais forte, valeu?

Palpite do dia: 39, 30 e 21.

Cor do dia: roxo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Procure confiar mais nos seus instintos, pois vários astros vão reforçar a sua intuição hoje.

A Lua na Casa 12 aconselha você a agir com muita cautela e discrição no trabalho. Você terá mais vantagens se “comer pelas beiradas”, em vez de partir para o ataque! Invista em seus sonhos, vá fazendo a sua parte quietinhx, sem fazer alarde e sem comentar seus planos com ninguém. Quando quiser ver, já terá realizado todas as mudanças que deseja.

No jogo da conquistaVários astros vão turbinar o seu poder de atração e sedução. Se você está de olho em um crush, vai ser fácil seduzir e envolver o alvo em seu charme. Talvez queira manter o romance escondido por um tempo, ainda mais se for com alguém do trabalho. Na união, seus desejos estarão à flor da pele e a intimidade promete pegar fogo. Realize suas fantasias!

Palpite do dia: 58, 85 e 94.

Cor do dia: laranja.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, meu cristalzinho, a Lua na Casa das Associações e vários astros na Casa da Parceria indicam que trabalhar em equipe será uma boa opção para você neste começo de semana. Claro que com todos os cuidados de distanciamento e higiene, mas você e seus colegas vão chegar mais longe se somarem forças e lutarem juntos por metas e objetivos em comum.

Quem está sem emprego pode ter uma boa oportunidade de fazer uma sociedade com alguém de confiança e o negócio tem tudo para ser duradouro.

Romance com amigx recebe ótimos estímulos, com boas chances de render um casamento. Para quem já achou a sua alma gêmea e vive uma relação estável, Lua, Júpiter, Plutão e Saturno em perfeita harmonia garantem doses extras de união, companheirismo, envolvimento e estabilidade. É só cultivar o amor e aproveitar! Credo, que delícia!

Palpite do dia: 05, 95 e 77.

Cor do dia: azul-marinho.

Leão (22/07 a 22/08)

A Lua na Casa 10 deixa você cheix de ambição e energia para realizar seus planos e desejos. E o astro formará trígono com Júpiter, Plutão e Saturno na sua Casa do Trabalho, sinal de uma fase extremamente benéfica e positiva para a sua carreira. É um bom momento para investir em uma promoção e mostrar aos chefes que está pronta para assumir novas responsabilidades.

Para quem está sem emprego, vá à luta, pois terá boas oportunidades de reingressar no mercado de trabalho. Capriche no currículo e mostre todo o seu potencial nas entrevistas. Você vai sentir cheix de saúde e disposição para lutar, então, corra atrás!

No amor, atração por colega ou por uma pessoa conhecida deve aumentar e o céu dá sinal verde para investir. A dois, lutem juntos e podem conquistar tudo que quiserem.

Palpite do dia: 87, 33 e 15.

Cor do dia: verde.

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua está de rolê por sua Casa do Conhecimento e você terá muita facilidade para aprender coisas novas e se aperfeiçoar no que faz. Também vai sentir uma vontade enorme de progredir e melhorar de vida, então, una o útil ao agradável: faça cursos online, leia, acompanhe lives e palestras gratuitas com pessoas experientes, sábias e bem-sucedidas. Tudo isso pode contribuir para melhorar o seu currículo e abrir novas portas para o seu sucesso.

Sem contar que, ao conhecer gente nova, você pode estabelecer contatos interessantes, criar novas amizades e até paqueras promissoras para o futuro. O importante é abrir a mente e abrir novos horizontes para a sua vida.

No romance, Netuno retrógrado pode despertar inseguranças e medos infundados. Esclareça as dúvidas e fortaleça a cumplicidade com seu amor.

Palpite do dia: 25, 43 e 16.

Cor do dia: amarelo.

Libra (23/09 a 22/10)

Mudanças importantes devem agitar o seu início de semana. A Lua em trígono com Júpiter, Saturno e Plutão na Casa 4 indica um ótimo dia para quem planeja mudar de casa ou iniciar obras e reformas no lar. E nem precisa ser algo grandioso: só de mudar um pouco a decoração ou dar uma geral nos armários e descartar coisas que não usa mais você já vai sentir a sua energia renovada.

Você também pode aproveitar para organizar arquivos e documentos no trabalho. Netuno só recomenda que preste muita atenção para não correr o risco de jogar, por engano, uma coisa importante.

No amor, a Lua na Casa 8 deixa você ainda mais atraente e sensual, o que garante boas possibilidades para a sua vida amorosa. Na união, aposte em um programinha caseiro e curta muito os momentos de intimidade. Invista na seducência.

Palpite do dia: 35, 17 e 44.

Cor do dia: amarelo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Procure se unir aos colegas no trabalho. Se agirem juntos e dividirem as tarefas, vocês vão cumprir as metas mais rápido e podem ter ótimos resultados. Além de incentivar as parcerias, a Lua na Casa 7 formará trígono com vários planetas na sua Casa 3, o que também estimulará a troca de ideias. Boas conversas podem render propostas e soluções supercriativas e que vão deixar o serviço ainda mais produtivo.

Além disso, vários astros vão favorecer a sua vida amorosa hoje. Mas você não vai se interessar por aventuras e lances passageiros: vai querer alguém que preencha o seu coração e que esteja disposto a estar sempre ao seu lado. Se você já encontrou a sua cara-metade, estimule o diálogo e façam planos para o futuro a dois. Boas conversas vão fortalecer a união e a cumplicidade do casal.

No amor, Vênus reforça o companheirismo. Ajude seu mozão em tudo que puder.

Palpite do dia: 54, 09 e 36.

Cor do dia: vermelho.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Você vai encarar a segundona com muita disposição para o trabalho. O desejo de ganhar dinheiro, melhorar de vida e conquistar mais segurança para o seu futuro será um incentivo a mais para você se dedicar à carreira.

A Lua em Touro acentuará ainda mais a sua determinação e você vai encarar qualquer desafio para alcançar os seus objetivos. Pode até fazer algumas horas extras ou mesmo arranjar um segundo emprego para aumentar seus ganhos. Quem trabalha em casa deve ter cuidado com as distrações: concentre-se bem nas tarefas para evitar atrasos.

A Lua na Casa 6 também indica um bom dia para cuidar melhor da saúde. Que tal agendar uma consulta e fazer uns exames preventivos?

No campo sentimental, pode pintar um romance com colega ou alguém conhecido. A dois, lutem juntos para realizar um sonho de consumo.

Palpite do dia: 19, 10 e 82.

Cor do dia: pérola.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, você vai iniciar a semana com a Lua no seu paraíso astral e em trígono com vários planetas no seu signo. Isso indica que estará ainda mais confiante e determinadx para conquistar os seus ideais, e que vai contar com a sorte em tudo que fizer.

Júpiter, Saturno e Plutão acentuam todos os pontos fortes de Capricórnio, então, defina suas prioridades e explore os seus talentos para chegar lá!

A Lua na Casa 5 também aumenta a sua criatividade e garante simpatia em dobro para agradar e convencer as pessoas.

Na paquera, use e abuse do seu charme. Seu jeito sério e responsável ajudará a atrair alguém que combine com você e que tenha os mesmos objetivos para um romance. Quem já tem seu par pode contar uma fase de muito carinho, romantismo e sedução, ideal para namorar e namorar muito!

Palpite do dia: 65, 47 e 20.

Cor do dia: creme.

Aquário (21/01 a 19/02)

Assuntos de casa e família devem ocupar boa parte da sua atenção nesta segunda, mas os astros estão em harmonia, sinal de que vai resolver qualquer situação sem grandes dificuldades.

A Lua na Casa 4 anuncia um dia muito produtivo para quem trabalha em casa ou com serviços domésticos. Se você trabalha fora, explore todo seu conhecimento e experiência para se destacar no que faz. Vai se sair melhor se puder se isolar num canto tranquilo e priorizar as tarefas que já domina.

No campo sentimental, seu coração pode balançar por um ex-amor, ainda mais se o rompimento for recente e ainda houver uma chance de reconciliação: conversem. Se ainda restar dúvidas se vale dar uma segunda chance à relação, recomento que faça seu Mapa Astral do Amor na minha loja.

Para quem já tem um mozão, vários astros vão estimular os programas caseiros e tranquilos. Aproveite os momentos de privacidade par relembrar bons momentos e compartilhar seus sonhos.

Palpite do dia: 75, 66 e 39.

Cor do dia: azul-turquesa.

Peixes (20/02 a 20/03)

A Lua na Casa 3 vai deixar você mais extrovertidx e comunicativx. Você vai se sentir mais à vontade e mais confiante para expor as suas ideias e opiniões. Isso será ótimo no trabalho, ainda mais para quem lida com comércio ou divulgação de produtos. Trabalhar em equipe também será uma boa opção: estimule a troca de ideias.

Este aspecto também é especialmente positivo para quem está em busca de um novo emprego: aproveite para entregar currículos, fazer contatos e entrevistas.

Vários astros visitam a sua Casa 11 e devem estimular as amizades. Se não dá para reunir a turma, tente pelo menos fazer contato por telefone ou mensagem para colocar o papo em dia.

Nas paqueras, ótima popularidade. Você pode até se declarar para alguém. Sintonia deliciosa no romance: valorize o diálogo com o mozão.

Palpite do dia: 94, 04 e 49.

Cor do dia: rosa-claro.