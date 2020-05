HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta-feira Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Gêmeos

29 MAI 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Novidades chegam da Lua, que passa a dar um rolê em sua Casa do Trabalho no período da manhã, revelando que você vai mostrar muita disciplina e terá mais paciência para lidar com as demanda do serviço. Como a Lua forma aspecto fluente com Mercúrio, também ressalta as suas habilidades manuais, simpatia e boa comunicação, sobretudo no lar. Contará com muita criatividade para fazer suas tarefas, saberá interagir e dialogar numa boa com as pessoas. Pode fazer ótimos negócios, ainda mais lida com comércio online ou atendimento remoto a clientes. Seu empenho trará frutos para os seus ganhos, então, taca-le pau nesse carrinho, Marcos! Saúde firme e forte: sua vitalidade e lado zeloso vão dar as cartas hoje. No amor, papo virtual com colega ou conhecido pode render uma deliciosa paquera. Na união, você e seu par vão dialogar e decidir tudo juntos. Apoiem um ao outro.

Palpite do dia: 21, 75 e 39.

Cor do dia: roxo.

Touro (21/04 a 20/05)

Boas novas chegam de Mercúrio, regente do seu paraíso astral, que começa a brilhar nos graus cancerianos, empoderando sua comunicação, inteligência e energia mental. Sua maneira de se expressar ficará mais receptiva, carinhosa e você vai atrair a simpatia alheia com facilidade. Se lida com trocas, compras, vendas, encomendas, deve receber um bom impulso. A fada sensata da Lua destaca sua vida doméstica e revela que os assuntos familiares serão prioridade hoje, sobretudo os que envolverem dinheiro. Você pode descobrir formas de lucrar com algo feito em casa, então, confie no seu bom gosto, na sua criatividade e taca-le pau nesse carrinho, Marcos! Na paixão, vai mostrar um estilo mais extrovertido e terá boa lábia para conquistar - deixe claro o que procura. Na vida a dois, ótima sintonia e conversas animadas com o par, especialmente a partir da tarde.

Palpite do dia: 57, 48 e 03.

Cor do dia: dourado.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sextou! Hoje os astros vão conspirar a favor da sua vida familiar e prometem facilitar bastante o convívio e o diálogo com os seus entes queridos. Bom dia para resolver assuntos pendentes e tomar decisões com a turma de casa. A Lua dá um rolê em sua Casa 4 e troca likes Mercúrio, seu regente, inspirando seu lado compreensivo, dedicado e altruísta no lar. Aproveite para conversar a respeito de uma questão que se arrasta e resolvê-la em definitivo. No emprego, pode retomar um antigo projeto ou pegar firme de novo em uma atividade que havia interrompido. Sucesso também para quem trabalha em casa ou toca algum negócio em parceria com alguém da família. Nos assuntos do coração, se você está a fim de alguém e sentir segurança nas intenções do crush, pode se declarar sem rodeios. A dois, um pouco de privacidade vai ser bom e fortalecerá o relacionamento.

Palpite do dia: 14, 86 e 23.

Cor do dia: preto.

Câncer (21/06 a 21/07)

Se depender das estrelas, você terá muita habilidade para dialogar, expor e defender suas opiniões, principalmente no trabalho. Nunca critiquei! A Lua, nossa fada sensata, está toda rolezeira em sua Casa 3 e deixa o seu dom para se expressar tinindo. Ela também troca energias maravigolds com Mercúrio, que segue firme em seu signo, indicando um momento oportuno para apresentar um projeto aos chefes, dar ideias criativas ou até negociar algumas melhorias. Sua comunicação assertiva e contagiante pode te abrir portas e trazer novos nomes para a sua lista de amizades. Papos com amigos serão divertidos, vão inspirar sua vontade de reciclar os seus contatos e devem estimular as suas paqueras. À noite, Lua e Urano fecham na parceria apontam alegrias e boas novas. No romance, a fase é de companheirismo e cumplicidade com sua cara-metade. Período ideal para sonhar e fazer planos a dois.

Palpite do dia: 60, 15 e 51.

Cor do dia: verde.

Leão (22/07 a 22/08)

O desejo de ganhar dinheiro, vencer desafios e ter mais segurança na vida será o maior estímulo para você se dedicar ao trabalho. E com a visita mensal da Lua ao setor financeiro do seu Horóscopo, o momento é propício para batalhar por seus interesses materiais. A Lua também troca likes com Mercúrio, ativando seu sexto sentido e fertilizando suas ideias. Poderá pensar em alternativas práticas e viáveis para incrementar seus ganhos. Ligue suas antenas e ouça os avisos da sua intuição, só evite comentar seus planos: o segredo do seu sucesso será agir com discrição. Anote tudo que achar interessante e bole estratégias para realizar seus projetos. Trabalhar em um canto tranquilo será ideal para sua concentração. No amor, quem está livre fará de tudo para evitar fazer papel de trouxa de novo e só vai se envolver de novo se sentir firmeza em alguém. Na união, lutem juntos por um sonho do casal.

Palpite do dia: 07, 97 e 88.

Cor do dia: verde.

Virgem (23/08 a 22/09)

Sextou e a Lua, nossa fada sensata, começa a brilhar em seu signo e traz poderosas energias para o seu Horóscopo, favorecendo seus interesses e relacionamentos. Em paz com Mercúrio, seu planeta regente, a Lua também promete que o período é oportuno para realizar objetivos. Como você vai esbanjar disciplina, concentração e criatividade, poderá alcançar o que pretende, inclusive no trabalho. Não perca a chance de apresentar boas ideias aos chefes e atualizar seus conhecimentos. Pessoas sábias e bem-sucedidas podem simbolizar grande inspiração para você se aperfeiçoar e crescer: espelhe-se nelas. Bons contatos com amigos e interatividade estimulada nas redes sociais. No amor, seu jeito sério e discreto pode atrair um crush bem intencionado e que busca compromisso, até mesmo alguém da turma. No romance, é hora de valorizar as afinidades e os anseios em comum com o seu love.

Palpite do dia: 26, 62 e 17.

Cor do dia: marrom.

Libra (23/09 a 22/10)

Finalmente sextou e você já deve estar planejando aquela parada estratégica no fim de semana para reabastecer suas energias. Hoje a Lua está toda rolezeira em sua Casa 12 e revela que o período é mesmo indicado para desacelerar o ritmo e pegar mais leve. O cansaço da semana pode pesar e talvez você necessite de mais silêncio para se concentrar nas tarefas. Busque um espaço tranquilo para concluir os deveres sem interrupções, pois será mais produtivo. A Lua também forma aspecto positivo com Mercúrio e promete bons resultados para suas metas, ações e iniciativas. Só respeite seus limites e coloque o bem-estar no topo das suas prioridades. No amor, uma postura discreta pode atrair um crush especial ou é você que vai se interessar por uma pessoa misteriosa. Na união, a confiança será reforçada com diálogo. À noite, Lua e Urano avisam que o clima vai esquentar na intimidade. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 00, 81 e 27.

Cor do dia: pink.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Boas notícias chegam da Lua, que começa a dar um rolê em Virgem, incentivando seus planos, projetos e objetivos. A Lua também troca ótimas vibrações com Mercúrio, que segue em sua Casa 9, apontando novos horizontes em sua vida. Período propício para ler, fazer cursos online e ampliar seus conhecimentos. Sua fé se intensifica e a confiança interior te ajudará a vencer desafios - nessa hora, lembre-se de que o jardineiro é Jesus e as árveres somos nozes! Brincadeira! No trabalho, o momento é ideal para apostar em parcerias: você pode e deve buscar o apoio dos colegas para alcançar as suas metas. Se depender de disciplina, objetividade e perseverança, você terá boas chances de chegar onde deseja. Na paixão, quem está livre pode sentir uma atração mais forte por alguém da turma e há boas chances de dar namoro: converse. Para quem já achou seu par, a fase é de amor com liberdade e muito companheirismo. Mostre sua criatividade no sexo.

Palpite do dia: 55, 91 e 82.

Cor do dia: amarelo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sextou e você é privilegiado, sim! O céu despeja boas energias em seu Horóscopo e os astros vão estimular seu crescimento, seja no aspecto pessoal, seja no lado profissional. Hoje a Lua, nossa fada sensata, migra para a sua Casa 10, iluminando suas ambições e estimulando sua vontade de melhorar de vida. A Lua ainda forma ângulo positivo com Mercúrio, sinalizando que o momento é oportuno para explorar sua capacidade de organização e se guiar por seus instintos. Você pode perceber as coisas com mais clareza e pode sair no lucro, inclusive ao lidar com as finanças. No trabalho, vai mostrar muita determinação e fará tudo para provar o seu valor aos chefes. Unir-se aos colegas pode ser bom para todos: aposte nas parcerias. Mais tarde, cuidar da saúde e da aparência fará bem ao seu amor próprio. No amor, se está na pista, há chance de romance com alguém do trabalho. Na união, pode ter boas conversas sobre o futuro com o par. Vocês que lutem pelo que desejam.

Palpite do dia: 47, 56 e 11.

Cor do dia: branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se sonha com mudanças em sua vida, as estrelas dão uma força e indicam que novidades devem chegar. A Lua ingressa em sua Casa 9 durante o período da manhã e ainda forma aspecto maravigold com Mercúrio, que segue enviando poderosos estímulos para as suas relações e parcerias, pessoais e profissionais. Além de contar com muita habilidade para defender suas ideias e argumentar, seu lado esperançoso se fortalece e você saberá contagiar os outros. Os astros renovam o seu otimismo e incentivam a sua prosperidade. Bom dia para estudar, participar de concursos e abrir novas portas para o seu futuro. Atividades diferentes também recebem bons estímulos. Paquera animada nas redes sociais: pode se encantar por alguém de outra cidade ou que tem outra cultura. Será que você vai conquistar um grengo pra chamar de seu, Caprica? Se você está em uma relação estável, converse mais com o seu love e vai descobrir ainda mais afinidades.

Palpite do dia: 84, 12 e 75.

Cor do dia: dourado.

Aquário (21/01 a 19/02)

Sextou com boas promessas dos astros e eles revelam que oportunidades podem surgir em sua vida, sobretudo no lado profissional e financeiro. A Lua troca likes com Mercúrio, que segue o baile no setor do trabalho em seu Horóscopo, anunciando um momento oportuno para o seu progresso. Nunca critiquei! Sua inteligência, esperteza e criatividade estarão a serviço do seu sucesso e não te faltará habilidade para mergulhar em seus interesses. Você também pode ajudar alguém a cuidar das finanças ou atrair algo benéfico através de uma conversa, troca ou negociação. Esbanjará criatividade e simpatia nos contatos, o que deve facilitar bastante seus papos e relacionamentos. A paixão pode surpreender, ainda mais com alguém que conhece. Seu lado sensuellen e envolvente se fortalece. No romance, bom momento para abrir seu coração e demonstrar seu amor. Muita sedução e diversão na intimidade.

Palpite do dia: 67, 58 e 13.

Cor do dia: bege.

Peixes (20/02 a 20/03)

O fim de semana está chegando e a sexta traz novidades capazes de empolgar o seu coração. A Lua migra para sua Casa 7 e fica de buenas com Mercúrio, que segue todo pimpão em seu paraíso astral, sinal de sorte, promessa de compromisso e alegrias, principalmente no amor. O dia ainda tem tudo para ser bem produtivo para quem trabalha em casa, com o cônjuge ou em cooperação com parentes. Será mais fácil dialogar, aparar arestas e fazer acordos vantajosos para todos. É para glorificar de pé, hein?! Você também pode agilizar as tarefas fechar na parceria com os colegas por uma meta em comum. Trocar ideias pode render soluções criativas para os problemas. À noite, Lua e Urano dão sinal verde para a paquera e há chance de se apaixonar por um crush que tem muito em comum com você. Pode sentir mais vontade de entrar em um lance sério e estável: converse com o crush. Período de ótima sintonia com seu bem.

Palpite do dia: 95, 41 e 68.

Cor do dia: amarelo.