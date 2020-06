DIA DOS NAMORADOS Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta-feira Saiba o que os astros revelam para você neste Dia dos Namorados

12 JUN 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Falar menos e ouvir mais é o conselho das estrelas para você hoje. A Lua segue o baile em seu inferno astral e recomenda a adotar uma postura mais discreta, pois isso será muito útil para te manter longe de tretas, evitar fofocas, mal-entendidos e outros aborrecimentos. Como a Lua abre a sexta em harmonia com Urano, também avisa que você pode ter ideias inspiradoras para ganhar dinheiro, mas fique de bico calado e não conte a ninguém. Se está de folga, Mercúrio dá uma dica esperta: aproveite para descansar, relaxar, organizar seu cantinho e curtir bons papos com a família. À noite, vai rolar uma poderosa conjunção tríplice envolvendo a Lua, Marte e Netuno, influência que fará a paixão e os desejos ficarem tinindo! Atração proibida pode deixar você sem fôlego. A dois, busque privacidade e realize suas fantasias. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 23, 95 e 59.

Cor do dia: amarelo.

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua dá um rolê em sua Casa 11 e faz aspecto maravigold com Mercúrio, acentuando sua habilidade para expressar seus sentimentos e pensamentos. O dia promete ser perfeito sem defeitos em seus contatos e você terá momentos especiais com quem socializar. Conversas animadas com parentes próximos, primos, tios e vizinhos, mesmo que sejam apenas por telefone ou mensagem. Nesta sexta, os amigos terão prioridade e devem estar mais presentes em tudo que for fazer. Só não convém fazer negócios ou empréstimos com conhecidos, pois é grande o risco de fazer papel de trouxa e sair no prejuízo. No amor, o astral é tem um total de zero defeitos para marcar encontros online e bate-papos por aplicativos. Numa dessas, pode até rolar uma paixão. À noite, a Lua se aproxima de Marte e Netuno, intensificando os laços de carinho e estimulando a realização de sonhos. Na vida a dois, companheirismo e diálogo falarão mais alto. Só não deixe o ciúme atrapalhar.

Palpite do dia: 33, 96 e 87.

Cor do dia: azul-claro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sextou bem sextado com a Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo e em paz com os astros. Suas metas ganham fôlego, proteção e aliados importantes hoje, portanto, é hora de glorificar de pé e de batalhar pelo que deseja alcançar. Quem vai trabalhar pode ter um dia superprodutivo e com boas chances de aumentar a grana. Lua e Mercúrio dão sinal verde para engordar seus ganhos, mesmo que seja através de serviço temporário. Use e abuse da sua criatividade, versatilidade, do seu tino comercial e do seu dom para negociar. Se você está de folga, a vaidade deve falar mais alto e o momento é propício para cuidar do visual e até mesmo para dar um jeito na franja torta que você cortou durante a quarentena. Na paquera e no romance, Marte e Netuno deixam seu signo mais poderoso e você pode tirar proveito do seu carisma para fisgar quem deseja ou encantar o seu love, se tem um par. No sexo, assuma o comando e vai surpreender sua cara-metade.

Palpite do dia: 52, 34 e 25.

Cor do dia: lilás.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, meu cristalzinho, se você tem compromissos de trabalho nesta sexta, aproveite os estímulos dos astros para assimilar novas técnicas, aperfeiçoar o que sabe e progredir. A Lua forma aspecto maravigold com Mercúrio, que atravessa o seu signo, revelando um dia muito produtivo e enriquecedor. Sua energia mental se fortalece e o momento é ideal para ampliar seus conhecimentos, trocar experiências com os colegas e aprender o que puder. Quem pôde emendar o feriado tem tudo para curtir um dia positivo, animado e prazeroso. Aproveite para conhecer gente nova nas mídias sociais, trocar likes e multiplicar sua rede de contatinhos e amizades, ainda mais com pessoas de outras localidades. Há chance, inclusive, de encontrar uma nova paixão. À noite, Lua, Marte e Netuno mandam muitos estímulos e prometem boas novidades. Para quem já tem seu par, a recomendação do céu é sair da rotina, apostar no diálogo e apimentar a relação íntima.

Palpite do dia: 17, 80 e 98.

Cor do dia: verde-escuro.

Leão (22/07 a 22/08)

Leão, trago verdades: chegou a hora de fazer uma triagem na vida e refletir sobre o que merece permanecer ou partir. Aproveite que sua percepção aflora graças às boas vibes que a Lua e Mercúrio mandam do céu, estimulando a descobrir o que realmente motiva você a seguir em frente e te faz feliz. Também é um momento oportuno para praticar o desapego, dar uma geral em seus pertences pessoais e passar adiante aquilo que não tem mais serventia ou utilidade. Separar coisas para doação e ajudar os outros vai fazer um bem enorme ao seu astral. A sexta ainda é indicada para dar o primeiro passo em relação às mudanças que deseja no trabalho: siga seus instintos. O recado vale para o visual e mudar algo na aparência pode ser uma massagem na autoestima. No amor, seu poder de seducência anda irresistível, tanto que uma amizade pode, sim, virar romance. Na união, melhore o diálogo e afaste as desconfianças. Desejos ardentes! Credo, que delícia!

Palpite do dia: 54, 63 e 90.

Cor do dia: vinho.

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua troca likes com Mercúrio, seu regente, anunciando uma sexta perfeita sem defeitos: positiva, produtiva e harmoniosa, ainda mais em suas relações profissionais e pessoais. Somar forças com os colegas, interagir e aprender com o conhecimento dos outros será uma boa opção para você no trabalho. Momento oportuno para participar de atividades em grupos, equipes, videoconferências, reuniões online e outras formas de comunicação que favoreçam a comunhão e a realização de interesses. Quem está de folga pode se entusiasmar com a ideia de reunir pessoas queridas - mas atenta: o Coronga está a solta e por isso o melhor é optar por reuniões e encontros em aplicativos de conversa para matar a saudade. No amor, o desejo de viver uma relação mais séria falará alto. A Lua se aproxima de Marte e Netuno no período noturno e abre os caminhos para um lance firme com o crush. Romance com amigo pode evoluir bem e rápido. Na vida dois, ótima sintonia, boas conversas e muita paixão com seu love.

Palpite do dia: 64, 91 e 55.

Cor do dia: vermelho.

Libra (23/09 a 22/10)

Sextou com as boas vibes da Lua em sua Casa 6 e em sintonia com os astros, sinal de que o dia será estimulante para você cuidar da saúde e do trabalho. Seus interesses profissionais devem fluir bem e há chance de alcançar conquistas importantes pra a sua carreira. Hoje, toda atitude que tiver para melhorar sua qualidade de vida vai surtir efeitos positivos em seu organismo. Por isso, nada de abusar dos bons drinks e dos lancho: uma alimentação balanceada e hábitos saudáveis vão reforçar sua imunidade e disposição física. Quem emendou o feriado pode aproveitar a folga para dar uma geral em casa, arrumar as coisas e separar o que não usa mais. Tire um tempo para tratar do corpo e do visual: sua beleza vai resplandecer e brilhar. Hoje é o Dia dos Namorados e você pode atrair um crush. Não descarte clima de paixão com alguém conhecido, sobretudo colega do serviço. No romance, é hora de espantar a monotonia. Invente algo diferente com o love e surpreenda na intimidade.

Palpite do dia: 83, 20 e 65.

Cor do dia: creme.

Escorpião (23/10 a 21/11)

No Dia dos Namorados, o coração escorpiano está em festa e quem incentiva a sua felicidade é a fada sensata da Lua, que segue dando um rolê mágico pelo seu paraíso astral. Ela também troca likes com Urano e Mercúrio, dando carta branca para você espairecer, desanuviar e se desligar das preocupações. Quem estiver de folga hoje só vai querer boa companhia e diversão. É hora de queimar fosfato e inventar atividades prazerosas para curtir ao lado das pessoas queridas. Vale até bolar joguinhos e disputas online para reunir a turma e atenuar a distância dos amigos. Se for trabalhar, use a sua determinação e seus talentos para terminar logo as tarefas. À noite, Lua, Netuno e Marte não merecem palmas, merecem o Tocantins inteiro: eles fecham na parceria e vão esquentar a paixão. A paquera promete fortes emoções, com chance de se envolver com o crush. Na relação a dois, renda-se ao romantismo, capriche no jantar, no presentinho e na seducência.

Palpite do dia: 21, 66 e 48.

Cor do dia: dourado.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sextou, Sagita! E hoje um dia tranquilo em casa pode ser muito prazeroso e restaurador para você. Quem manda o papo reto é a Lua, que dá um rolê nos graus piscianos e eleva a vontade de curtir seu ninho ao mesmo tempo em que deixa seu jeito mais carinhoso com os parentes e as pessoas que estima. Se não tiver outros compromissos, convide gente querida para uma reuniãozinha por vídeo e atualize as conversas. A Lua fica em paz com Mercúrio e garante que o período é ideal para desfazer mal-entendidos, portanto será uma boa oportunidade para uma reconciliação. No trabalho, dedique-se ao que você domina e faz bem, assim verá os resultados que espera. Nos assuntos do coração, contato com ex pode avivar emoções adormecidas: avalie se não é apenas carência. Já quem namora vai querer privacidade e cumplicidade. Para quem tem um amor, programas caseiros serão afrodisíacos! Credo, que delícia!

Palpite do dia: 04, 58 e 49.

Cor do dia: cinza.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

É spoiler da sexta que você quer, Caprica? Então, toma! A ordem das estrelas é multiplicar seus contatos, seja para conquistar algo importante no trabalho ou apenas para colocar o papo em dia com as pessoas queridas. A Lua segue o baile em sua Casa 3 e fica de buenas com Mercúrio, dando sinal verde para você expressar suas opiniões e seus sentimentos. Seu jeito habitualmente reservado deve ficar mais receptivo e falante, o que pode te colocar no centro das atenções, sobretudo no mundo virtual. Ao longo dessa sexta, você vai esbanjar simpatia, charme e alto-astral, qualidades que vão favorecer e facilitar seus relacionamentos. Tá de parabéns, hein?! Se tem algum compromisso profissional, saberá angariar apoios e cooperação. No amor, surpresas podem marcar presença e tornar esse Dia dos Namorados especial. Há chance de rolar até pedido de casamento. Seria seu sonho? A dois, converse bastante com seu love e se solte na cama: palavras picantes vão esquentar o sexo.

Palpite do dia: 32, 50 e 41.

Cor do dia: preto.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua segue toda serelepe em sua Casa do Dinheiro e forma aspecto positivo com Mercúrio, favorecendo seus interesses profissionais e financeiros. Quem tem compromissos de trabalho pode ter um dia bastante lucrativo, ainda mais se ganha comissão ou lida com vendas e divulgação de produtos, principalmente online. É pra glorificar de pé, hein?! Se você emendou o feriado, os astros recomendam a escolher programas divertidos, caseiros e baratos para se divertir sem precisar se expor em período de pandemia e sem pesar demais no bolso. À noite, a Lua forma conjunção com Marte e Netuno, intensificando seu desejo de embarcar em uma paixão estável. Seu signo não é fã de cobranças, mas você vai querer segurança e pode fazer exigências ao crush, tanto na paquera como no romance. Sai deste corpo que não te pertence! Cuidado para não passar do ponto e tretar em pleno Dia dos Namorados: pegue leve, Aquário! Se chutar o balde, vai ter de buscar depois, viu?

Palpite do dia: 87, 33 e 06.

Cor do dia: verde.

Peixes (20/02 a 20/03)

A Lua segue brilhando em seu signo, mas treta com Vênus na madrugada e revela que uma briga com parentes pode tirar seu bom humor no início do dia. Em vez de semear a discórdia, procure conversar e resolver logo as coisas para recuperar a sua paz e curtir a sexta numa boa. Em compensação, a Lua forma aspecto maravigold com Mercúrio ainda no período da manhã, enviando as melhores vibes e soprando uma onda de sorte em sua direção. Você vai esbanjar criatividade no trabalho, terá mais confiança em seus talentos e segurança para batalhar pelo que quer. Na paquera, seu jeitinho charmoso fica um arraso e não faltará coragem para agir e conquistar. À noite, Lua, Netuno e Marte estarão do seu lado e darão todo apoio para você tomar iniciativas, ainda mais se quer tornar esse Dia dos Namorados especial. Na união, ótima sintonia, surpresinhas prazerosas e muita sedução com seu love.

Palpite do dia: 16, 34 e 97.

Cor do dia: verde-claro.