SEXTOU! Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta-feira Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Virgem

18 SET 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

No que depender da Lua, trabalhar em equipe será a chave para dar conta das tarefas e conquistar um resultado melhor. Mas talvez não seja tão fácil lidar com a concorrência, especialmente se tiver um laço mais próximo com essas pessoas. Se anda de olho em um novo cargo ou em uma promoção, vale a pena abrir os olhos com colegas próximos que têm os mesmos objetivos -- os atritos entre Lua e Júpiter aumentam o seu lado competitivo e ambicioso. Em sextil com a Lua, Vênus favorece a aproximação com pessoas que são importantes em sua vida: tente fortalecer esses laços. Na vida pessoal há sinal de atritos com alguém mais velho ou muito conservador, mas será preciso jogo de cintura para não deixar que isso atrapalhe o serviço. Tem compromisso? Então, faça sua parte para evitar brigas com sua cara-metade: as críticas não vão cair bem. Clima de romantismo ajuda a paquera e pode até dar um passo mais sério com o crush.

Palpite do dia: 14, 95 e 05.

Cor do dia: amarelo.

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua segue em sua Casa 6 e, em harmonia com Vênus, avisa que pode ficar mais fácil cuidar de qualquer assunto pendente em casa. A saúde também precisa de cuidados e vale a pena rever algumas coisas para não se sobrecarregar. A tensão entre Lua e Júpiter, à noite, pode se refletir na maneira como cuida do corpo. Redobre a atenção com os exageros, seja na alimentação ou até na hora de praticar exercícios físicos, por exemplo. A boa notícia é que, se precisa de ajuda no trabalho ou está em busca de um emprego, uma pessoa da família ou do seu passado pode dar uma mãozinha e ajudar você a encontrar novas oportunidades. Nem tudo são flores e a rotina pode incomodar a convivência com o love, especialmente se faz tempo que vocês não saem de casa. Não deixe que isso baixe seu astral. Se está a fim de um colega ou de alguém do trabalho, há risco de se desiludir agora.

Palpite do dia: 24, 06 e 78.

Cor do dia: verde.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Com a Lua brilhando em seu paraíso astral, esta sexta tem tudo para ser maravilhosa! O seu signo, que já é comunicativo e animado por natureza, vai receber ótimas energias astrais para melhorar o diálogo com os colegas, lidar com clientes ou ampliar sua rede de contatos no trabalho. Vênus e Lua trocam likes nesta sexta e destacam o seu jeito charmoso -- vai se sair bem se precisa trabalhar com vendas ou atrair novos clientes, tanto pessoalmente quanto na internet. Mas nem sempre as coisas saem da maneira que você gostaria e a tensão entre Lua e Júpiter pode provocar brigas com os filhos ou com pessoas mais jovens, sejam da família ou do seu círculo de amizades. Preste atenção e não confie demais na sorte se quiser atingir os seus objetivos. Com o love, podem surgir alguns altos e baixos, mas um bom papo ajuda a resolver as coisas e fazer as pazes. Pode comemorar: nada vai atrapalhar o seu brilho na conquista!

Palpite do dia: 61, 88 e 79.

Cor do dia: violeta.

Câncer (21/06 a 21/07)

Nesta sexta, a Lua segue firme em sua Casa 4 e troca likes com Vênus, sinal de que vai contar com ótimas energias para lidar com imóveis, comprar a casa própria ou adquirir algo mais caro para o lar. Se depender das estrelas, também vai sobrar tempo para curtir o seu cantinho e relaxar na companhia da família. No trabalho, é hora de colocar os pés no chão e agir com bom-senso para cuidar das tarefas do dia a dia. Precisa de uma mãozinha para se recolocar no mercado? Alguém da família pode dar o empurrão que faltava e te recomendar para um nova vaga. À noite, a briga entre Lua e Júpiter avisa que talvez não seja tão fácil lidar com alguns relacionamentos antigos, por isso, tenha cautela. Demonstrações de ciúme também podem pegar mal e até colocar o romance em perigo. Alguém da família pode se intrometer na sua vida amorosa. Não há novidades na paquera, mas não desanime.

Palpite do dia: 62, 44 e 71.

Cor do dia: marrom.

Leão (22/07 a 22/08)

Você começa o dia com muito gás e pode cuidar facilmente de qualquer tarefa que exija rapidez mental e boas ideias. Lua e Vênus trocam likes e avisam que, se tem algo que precisa terminar ou alguma tarefa que ficou pendente, concentre-se nisso para tirar logo do caminho. Mais tarde, com os atritos entre Lua e Júpiter, há risco de ter dor de cabeça no serviço, já que não será tão fácil manter um bom diálogo com colegas e clientes. Além disso, pode surgir ruído na comunicação e será preciso atenção em dobro para não perder informações importantes. Mesmo assim, lidar com outras pessoas e fechar algumas vendas não será nenhum bicho-de-sete-cabeças, especialmente se lida diretamente com os clientes. Está em busca de um novo amor? Nesse caso, abuse do charme e preste atenção ao seu redor -- você pode se encantar com alguém à primeira vista. O diálogo será a melhor maneira de se entender com o love.

Palpite do dia: 99, 81 e 45.

Cor do dia: pink.

Virgem (23/08 a 22/09)

Lua e Vênus, em harmonia, ressaltam sua habilidade para lidar com dinheiro. Confie em sua intuição se pintar qualquer imprevisto no seu caminho nesta sexta, inclusive nas finanças. É hora de organizar suas contas, detalhar o orçamento e fazer o possível para equilibrar as coisas na área financeira. Essa tarefa se torna um pouco mais desafiadora com a briga entre Lua e Júpiter -- tudo indica que pode encarar um prejuízo, por isso, pense duas vezes antes de fazer compras. Mas não se preocupe demais, já que Lua e Mercúrio se encontram em sua Casa da Fortuna e reforçam a proteção da sua grana. Se ainda não encontrou sua cara-metade, o desejo de viver um relacionamento pode fazer com que exagere na cobrança com o crush. Quanto mais você pressionar, pior as coisas vão andar na conquista! A possessividade talvez atrapalhe o romance.

Palpite do dia: 19, 64 e 37.

Cor do dia: amarelo.

Libra (23/09 a 22/10)

Sextou e, no que depender da Lua, você vai fechar a semana mais confiante para correr atrás do que deseja. Mas a Lua briga com Júpiter e avisa que será preciso um esforço para controlar seu gênio ao lidar com os parentes. A dica é controlar a teimosia, evitar picuinhas e buscar pontos em comum com os familiares para manter a paz. À tarde, Lua e Vênus trocam likes e favorecem as parcerias -- você pode contar com o apoio de alguém próximo para dar conta das tarefas. Dê o primeiro passo para formar uma sociedade ou parceria com alguém que faz parte do seu círculo de amizade. Trocar ideias e fazer planos para o futuro pode ser uma boa. Está de olho em alguém? Então, vale a pena tomar a iniciativa e se aproximar do crush. Seja você mesma com o love para deixá-lo ainda mais apaixonado!

Palpite do dia: 38, 29 e 74.

Cor do dia: prata.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Com a Lua trocando likes com Vênus, você tem mais chance de ter sucesso no trabalho se agir nos bastidores. Vale a pena se concentrar em serviços que podem ser feitos sem chamar muita atenção, de preferência, sem a ajuda de outras pessoas também. Sua intuição fica mais forte e pode dar alguns avisos sobre quem merece, ou não, a sua confiança. À noite, a Lua se desentende com Júpiter e pode jogar areia nos seus planos. Evite falar demais para não deixar um segredo escapar. Há risco de ser alvo de uma pessoa maldosa ou fofoqueira, portanto, dê um block em quem entra em suas redes sociais só pra ficar fuçando a sua vida. Talvez as coisas não andem muito bem nos assuntos amorosos. Redobre a atenção se está a fim de alguém para não se magoar no final dessa história. A desconfiança também pode azedar os momentos com o love.

Palpite do dia: 21, 39 e 66.

Cor do dia: dourado.

Sagitário (22/11 a 22/12)

É hora de sonhar alto e batalhar pelos seus objetivos com muita garra, Sagitário! Pra fechar a semana com a corda toda, Lua e Vênus vão conspirar pra dar aquele empurrão que faltava em seus planos mais ousados. Você está mais idealista e não vai abrir mão das suas ideias com facilidade, mas talvez tenha que pisar no freio se isso colocar as suas finanças em risco. É que a Lua e Júpiter se desentendem no final do dia e pedem cuidado para não investir sua grana em algo que parece bom demais pra ser verdade, tá? Em compensação, Lua e Mercúrio se unem e deixam as amizades em alta, inclusive com pessoas que moram longe. Só não misture amizades com dinheiro se quiser evitar prejuízos. Se procura um novo romance, espalhe a notícia entre os amigos -- pode encontrar alguém interessante quando menos espera. Há sinal de companheirismo e bom humor na convivência com o par. Divirta-se!

Palpite do dia: 04, 49 e 85.

Cor do dia: branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nesta sexta, a Lua destaca seu lado ambicioso e segue firme em sua Casa das Realizações, sinal de que o dia tem tudo para ser puxado, Capricórnio! Se quiser atingir seus objetivos, mantenha o foco e lute com garra para conquistar uma posição melhor no trabalho. A Lua troca likes com Vênus e Mercúrio, enviando boas energias para você pensar no futuro e traçar alguns objetivos a longo prazo -- e isso vale para a vida pessoal, profissional ou amorosa! Se vinha pensando em tentar algo diferente no visual, essa é a hora de apostar num estilo diferente -- os astros indicam que vai ganhar muitos elogios. Porém, nem tudo será perfeito e a briga entre Lua e Júpiter pode se refletir na maneira como você se relaciona com os outros. Tente ser mais maleável e não cobre tanto das pessoas ao seu redor, nem do próprio desempenho. A sua popularidade tem tudo para crescer nas redes sociais e você pode conquistar novos seguidores -- quem sabe rola algo mais também? Você e o love podem conversar sobre o futuro e fazer planos a longo prazo para o relacionamento.

Palpite do dia: 95, 86 e 68.

Cor do dia: preto.

Aquário (21/01 a 19/02)

No que depender das estrelas, tudo o que for feito em grupo deve fluir melhor, especialmente se apostar no diálogo para se entender com os colegas. Aproveite para trocar experiências e aprender novos macetes com o pessoal -- a Lua troca likes com Vênus e favorece uma parceria profissional com empresa ou pessoas de longe. Em compensação, o atrito entre Lua e Júpiter pode atrapalhar os planos para uma viagem ou passeio à noite. Ainda que tenha que ficar em casa, não deixe que isso abale o seu astral! No final da noite, Mercúrio se junta à Lua e garante uma dose extra de bom humor -- aproveite o início do final de semana e deixe as preocupações para trás. O desejo de viver uma paixão ousada e intensa deve animar a conquista. Os momentos com o love ficam mais interessantes se mostrar o seu lado ousado e surpreender o par!

Palpite do dia: 69, 33 e 42.

Cor do dia: rosa.

Peixes (20/02 a 20/03)

A Lua segue em sua Casa 8, sinalizando que você deve fechar a semana com mudanças no trabalho e em algumas outras áreas. Mas não precisa se preocupar: a Lua sorri para Vênus e indica que tem tudo para se destacar e conquistar um resultado favorável no final das contas. Se cortar despesas agora, o resultado será melhor do que imagina. Na vida pessoal, porém, nem tudo são flores e a Lua briga com Júpiter, causando tensão em suas amizades. Se anda se desentendendo com um amigo, tome uma atitude e faça o que achar necessário. Só tente evitar uma briga se não estiver a fim de colocar um ponto final nessa amizade! Tente se desapegar dos maus hábitos e cuidar da saúde, adotar uma rotina mais tranquila e praticar exercícios físicos. Mesmo que essa não seja a sua praia, vale a pena fazer alguns sacrifícios para cuidar melhor de si mesma. A sua sensualidade também deve crescer e isso vai se refletir na conquista. Se já achou sua cara-metade, os astros garantem momentos excitantes com o love.

Palpite do dia: 43, 70 e 61.

Cor do dia: verde-claro.