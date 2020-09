SEXTOU! Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta-feira Sextou com o sol em Libra e a lua em Capricórnio. Que contradição, hein?!

25 SET 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua segue firme e forte na sua Casa 10, sinal de que a vida social e as aparências podem ganhar mais destaque nesta sexta. Se quer fazer algumas mudanças no visual, essa é a hora de colocá-las em prática! Mas talvez seja melhor não exagerar na dose, já que Lua e Marte se desentendem à noite e você pode agir por impulso -- com risco de se arrepender depois. Por outro lado, a Lua troca likes com Júpiter, Saturno e Plutão, avisando para caprichar na produção porque há boas chances de fazer contatos importantes na vida social que vão se refletir na vida profissional. Se tiver uma chamada com os colegas, vale a pena fazer um esforço para impressionar, tá? Lua e Netuno se entendem bem e avisam que pode se dar bem ao mexer os pauzinhos discretamente para melhorar sua posição no trabalho. Pegue leve com o love e diminua as críticas se quiser evitar brigas. Tá na pista? Então preste atenção em um crush disputado.

Palpite do dia: 84, 48 e 75.

Cor do dia: dourado.

Touro (21/04 a 20/05)

Com a Lua em Capricórnio, seu lado aventureiro (que nem é tão grande assim) vai colocar as manguinhas de fora. Júpiter, Saturno e Plutão se entendem com a Lua e enviam as melhores vibrações para você fazer contato com pessoas de fora e expandir seus interesses no trabalho. Aproveite para se divertir em um programa diferente, tentar algo novo ou investir na sua formação cultural. Se pintar a chance de fazer um curso virtual pra bombar o currículo, não deixe a oportunidade escapar! O desejo de se encontrar com a galera pode ficar maior, mas talvez não seja possível. A saúde vem em primeiro lugar, por mais chato que isso seja, Touro. Em compensação, alguém que mora longe ou que conheceu nas redes sociais pode animar as coisas na conquista. Você e a sua cara-metade têm tudo para se divertir se usarem a criatividade.

Palpite do dia: 94, 85 e 40.

Cor do dia: branco.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, você tem tudo para fechar a semana com a corda toda! Com a Lua em sua Casa 8, o dia promete ser agitado e você pode fazer mudanças importantes no trabalho. Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão vão se alinhar aos seus interesses e juntar forças com a Lua, destacando sua intuição e força de vontade para agarrar qualquer oportunidade de subir na vida profissional! Não tenha receio de se arriscar e até trocar de emprego se pintar a chance de fazer outra coisa. Mudança no visual pode arrancar elogios, mas também é um bom momento para abandonar velhos hábitos e cuidar da saúde. Com os amigos, porém, o tempo pode fechar e há risco de encerrar de vez uma amizade se não controlar seu temperamento. Se já tem um crush em vista, aposte na atração física pra se dar bem. Apesar do risco de brigar com o par, tudo indica que poderão fazer as pazes mais tarde.

Palpite do dia: 68, 32 e 41.

Cor do dia: preto.

Câncer (21/06 a 21/07)

Pra fechar a semana com chave de ouro no trabalho, a dica da Lua é evitar o isolamento e perseguir bons resultados agindo em grupo. Compartilhe suas ideias, preste atenção nos colegas e aproxime-se de pessoas que pensam da mesma forma que você. A Lua vai fazer uma festa hoje com Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão, sinal de que os seus interesses estarão protegidos! Mas também se desentende com Marte à noite, por isso, tente pegar mais leve nas críticas para não brigar com o pessoal mais próximo por causa de bobagens, tá? Podem surgir momentos tensos na companhia dos familiares se não controlar o temperamento. Não deixe que as diferenças atrapalhem o romance e aproveite para mostrar seu carinho. Se está só, talvez não veja motivo para se envolver em um lance sem futuro.

Palpite do dia: 87, 06 e 24.

Cor do dia: rosa.

Leão (22/07 a 22/08)

Com o seu foco voltado para o trabalho, tudo indica que vai encarar até as tarefas mais chatas sem ficar enrolando. Pode ser um dia puxado, mas não reclame -- as recompensas virão, com certeza! Com a Lua sorrindo para Júpiter, Saturno e Plutão, as energias astrais serão favoráveis para cuidar da saúde. Vale a pena fazer alguns sacrifícios para se livrar de um vício ou mudar a sua rotina para adotar hábitos mais saudáveis. Se quer fechar a semana numa boa, concentre-se nas tarefas de rotina e não deixe nada para mais tarde, assim, conseguirá aproveitar as boas energias astrais. Mas atenção com um mal-entendido com um colega: não deixe que nada atrapalhe o seu foco. Tem um amor pra chamar de seu? Então, vale a pena se esforçar para espantar a rotina na vida amorosa. Já a paquera pode deixar a desejar.

Palpite do dia: 07, 61 e 79.

Cor do dia: verde-claro.

Virgem (23/08 a 22/09)

Criatividade, bom humor e muita simpatia serão suas melhores armas no trabalho graças à Lua, que segue firme e forte em seu paraíso astral! E o bom aspecto que ela faz com Júpiter, Saturno e Plutão indica que pode ter sorte em jogo ou aposta: faça uma fezinha! Apesar do dia de trabalho, depois que cuidar das suas obrigações, o astral será perfeito para ficar perto das pessoas queridas. Não se esqueça de expressar seu carinho por todo mundo em casa ou entre os amigos, assim, vai driblar qualquer desentendimento que possa surgir. Se está buscando um novo amor, pode se envolver com um crush e até assumir algo mais sério. No romance, Lua e Marte se desentendem e isso pode ser sinal de briga com o love. Mas com tantos astros protegendo o seu signo, tudo indica que farão as pazes rapidinho.

Palpite do dia: 62, 53 e 44.

Cor do dia: violeta.

Libra (23/09 a 22/10)

Sextou e os assuntos familiares prometem ser os grandes destaques deste dia. A Lua troca likes com Netuno e avisa que pode ser preciso fazer alguns sacrifícios para dar uma ajuda aos familiares se um deles estiver precisando. Por outro lado, um parente também vai estender a mão pra você! Se anda procurando emprego ou precisa de um empurrãozinho para fechar um negócio, por exemplo, conte com o apoio da família. Se tiver que encarar alguns trabalhos que podem ser feitos no lar, ou em home office, vai aumentar as suas chances de sucesso também. Lua, Júpiter, Saturno e Plutão se encontram em sua Casa 4 e podem despertar seu lado mais emotivo, especialmente sobre lembranças do passado. Programa caseiro com quem ama será uma boa pedida, mas Lua e Marte se desentendem e podem provocar briga se não pegar mais leve no ciúme. Há chance de reatar com um ex-amor, mas pode se decepcionar depois.

Palpite do dia: 90, 72 e 63.

Cor do dia: vermelho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A comunicação será o seu maior trunfo nesta sexta! Embora seu signo seja mais reservado e nem sempre goste muito de conversar, A Lua se junta com Júpiter, Saturno e Plutão em sua Casa 3 e destaca seu lado falante. Aproveite o astral favorável para fazer contatos, conquistar novos clientes, lidar com o público em geral ou resolver pendências que exigem deslocamento rápido. Só não se esqueça de tomar todas as precauções necessárias para cuidar da saúde se tiver que colocar seus pezinhos na rua, tá? Lua e Marte vão se desentender e essas energias tensas pedem atenção extra com a saúde. Além disso, também avisam que mal-entendido e gente invejosa serão alguns dos obstáculos que terá que enfrentar hoje. Aposte no raciocínio rápido e nas boas ideias para esclarecer qualquer mal-entendido e logo tudo volta ao normal. Se anda de olho em um novo crush, é melhor tomar cuidado com mal-entendidos ou boatos. Ainda bem que Lua e Netuno vão jogar no seu time e você será praticamente imbatível na conquista! Você e o love também podem viver momentos especiais e românticos juntos.

Palpite do dia: 28, 55 e 10.

Cor do dia: laranja.

Sagitário (22/11 a 22/12)

No que depender das estrelas, você vai contar com excelentes energias para lidar com as finanças nesta sexta. Pode fazer um bom negócio com a ajuda da família ou encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro por conta própria. A Lua tá toda amorzinho com Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão -- tá bom ou quer mais? Com tantos astros favorecendo o seu bolso, essa é a hora de dar um passo importante e conquistar algo que sempre quis, seja para a sua casa ou para você mesma. Só tem um porém: Lua e Marte trocam farpas e isso pode destacar o seu lado consumista e exagerado. Cuidado com ofertas imperdíveis, especialmente na internet -- gastar mais do que pode acaba virando uma bola de neve no cartão de crédito e só traz problemas, Sagitário! Você vai valorizar a estabilidade na vida amorosa se tem compromisso, mas pode sufocar o love com a seu insegurança: cuidado, tá? Já a conquista não tem novidades.

Palpite do dia: 83, 47 e 38.

Cor do dia: branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua segue firme e forte no seu signo e deixa a sua autoconfiança em alta. E como ela conta com a companhia Júpiter, Saturno e Plutão, você nem terá que se esforçar muito para usar seus pontos fortes no trabalho. É pra levantar as mãos pro céu e agradecer muito, Capricórnio! Também vale explorar a fase favorável para cuidar de assuntos pessoais, reorganizar suas metas e até traçar alguns objetivos mais agressivos para o futuro. Trocando likes com Netuno, a Lua também incentiva o desejo de viver novas experiências e até dar um rolê por aí para espairecer: tome a iniciativa e corra atrás do que deseja, mas não deixe de lado os cuidados básicos de saúde porque o coronga não tá dando mole. E como nem tudo é perfeito, a Lua e Marte vão brigar e isso pode trazer uma certa tensão para a convivência em família. Exercite a paciência. Se está a fim de alguém, não tenha receio de se aproximar e puxar uma conversa, mesmo que seja apenas virtual. Na vida amorosa, a bola está com você: use a criatividade para surpreender e mimar o love.

Palpite do dia: 12, 75 e 48.

Cor do dia: roxo.

Aquário (21/01 a 19/02)

Embora você conte com vários astros pressionando a sua Casa 12, a boa notícia é que eles estarão em harmonia e podem agir de maneira mais benéfica do que espera. No trabalho ou nas finanças, por exemplo, a Lua se une a Júpiter, Saturno e Plutão em seu inferno astral, mas envia boas energias para você conseguir o que deseja se guardar algumas informações. Não conte nada para os colegas ou conhecidos sobre a sua boa sorte e vai chegar mais longe, tá? Além disso, a briga entre Lua e Marte anuncia problemas. Não confie tanto nos outros porque tem muita gente falsiane por aí que tem inveja de você. Sua intuição fica mais forte e pode apontar o melhor caminho em uma situação inesperada ou na vida profissional. Clima de mistério e sedução marca a paquera, mas é sempre bom agir com cautela. O romance também se torna mais intenso e a dica é evitar mal-entendidos.

Palpite do dia: 22, 67 e 58.

Cor do dia: bege.

Peixes (20/02 a 20/03)

As estelas estimulam seu lado mais sonhador e você não vai se conformar com a rotina. Com as boas energias enviadas pela Lua, que se junta a Júpiter, Saturno e Plutão na sua Casa 11, você fará o que for preciso para viver novas experiências, expandir seus interesses e manter a mesmice bem longe. Se estiver em dúvida sobre uma decisão que precisa tomar, ou que caminho deve seguir agora, a dica dos astros é procurar ajuda ou conselho de alguém próximo. Você vai sentir uma conexão maior com os amigos. Mas uma briga também não está descartada, especialmente se o motivo for dinheiro -- mantenha a cabeça fria para não piorar ainda mais as coisas. Demonstrações de carinho e companheirismo animam o romance. A turma pode ter papel importante para você se destacar na conquista se está buscando um novo romance.

Palpite do dia: 23, 86 e 14.

Cor do dia: azul-marinho.