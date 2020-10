SEXTOU! Confira as previsões do seu horóscopo para esta sexta-feira O Sol está em Libra e a Lua entrou em Áries!

2 OUT 2020 - 05h:00 Por Redação

Sextou, Áries, e hoje você vai lutar com unhas e dentes para conquistar o que deseja. Porém, a Lua em quadratura com Júpiter avisa que nem tudo sairá como você planejou e isso vai testar a sua paciência. Tome seu paracetaloka, procure controlar as suas reações e evite bater de frente com autoridades. Esfrie a cabeça e aposte na persistência para contornar os obstáculos e chegar onde tanto quer.

A fada sensata Vênus tá de rolê na sua Casa 6 e vai colaborar para reduzir seu ódio diesel, te deixando mais gentil e prestativx com os colegas. O astro também realça a sua vaidade e aumenta o desejo de se cuidar. Tudo que fizer pela beleza fará bem para a saúde e vice-versa.

No amor, há boas chances de se envolver num romance com alguém do trabalho. Na vida a dois, procure participar mais dos interesses do mozão e ofereça apoio em tudo que puder. Mostre “quem manda”, sim, mas somente sob os lençóis!

Palpite do dia: 26, 08 e 71.

Cor do dia: preto.

Touro (21/04 a 20/05)

Eita, Touro! Sextou, mas hoje a Lua inferniza o seu astral e ficar de buenas no seu canto é tudo que você vai querer hoje. Errado não tá, viu? Procure se isolar de tudo e todos hoje e aproveite os momentos a sós para organizar melhor suas ideias e emoções.

Júpiter e Plutão tretam com a Lua e podem tirar a sua concentração, sobretudo nos estudos ou ao aprender uma nova tarefa. Mas não desista: seja persistente e confie mais no seu taco. Seu empenho vai valer a pena.

Vejo também que pode pintar preocupação com alguém que está longe: faça contato.

No amor, Vênus ingressa no seu paraíso astral e traz novos estímulos para o seu coração. Seu charme será irresistível e um romance recente tem tudo para renovar seu entusiasmo pela vida. Boa sintonia com filhos e boa fase para quem pensa em engravidar. A dois, renda-se ao romantismo e capriche na seducência.

Palpite do dia: 72, 09 e 27.

Cor do dia: vinho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, vamos combinar, essa pandemia tá de lascar, né, meus consagrados. Sextou e a companhia dos amigos e a parceria dos colegas fará muita falta para você hoje, mas o melhor a fazer é respeitar o isolamento. Aproveite o momento para curtir a liberdade e fazer planos para o seu futuro.

Júpiter e Plutão na Casa do Desapego também vão ajudar você a peneirar as amizades e riscar da sua vida todas as relações superficiais e interesseiras.

À tarde, Vênus ingressa na sua Casa 4 e promete fortalecer intensamente o seu vínculo com a família. É uma ótima fase para cultivar o convívio com os parentes mais próximos. Você também terá muito prazer em cuidar do seu lar e deixar seu ninho mais bonito e aconchegante.

Na paixão, um crush do passado pode perturbar seu coração. Tá amarrado, hein, minha filha! Quem vive de passado é museu! E tem mais: atração por amigo(a) pede cautela, mas é preciso avaliar os riscos antes de se envolver. Clima ardente na intimidade.

Palpite do dia: 01, 55 e 46.

Cor do dia: amarelo.

Câncer (21/06 a 21/07)

Sextar sextou, mas o dia pode ser tenso para quem trabalha em equipe ou em sociedade. A Lua em Áries pode deixar você impaciente, impulsivx e um tanto autoritárix. Será preciso cuidado para não pagar de doidx e impor demais as suas vontades e opiniões. Uma boa parceria requer respeito dos dois lados e uma boa dose de flexibilidade: saiba ceder.

No fim da tarde, Vênus enviará estímulos extras para o diálogo e você poderá resolver qualquer treta com uma boa conversa. Vai conseguir o que quiser com palavras e atitudes gentis.

No campo afetivo, será mais fácil demonstrar e declarar o que sente, ainda mais se estiver vivendo um jogo de “cão e gato” com seu amor. Deixe as disputas de lado, resolva os mal-entendidos, supere as divergências e aprofunde o relacionamento com o mozão. Não deixe o orgulho abalar a união.

Palpite do dia: 20, 38 e 02.

Cor do dia: prata.

Leão (22/07 a 22/08)

Leão, meu cristalzinho, seu desejo de aprender e evoluir continua acentuado e, por isso, você deve priorizar o período da manhã para cursos, leituras e estudos.

À tarde, a Lua treta com Júpiter e Plutão, o que pode trazer alguns imprevistos e desafios, especialmente no trabalho. Pode ser mais difícil se concentrar ou mesmo dar conta de todos os seus compromissos, por isso, antecipe tudo que puder.

É bom também olhar com mais carinho para a sua saúde: respeite seus limites e cuide-se bem.

Vênus na Casa das Finanças anuncia o início de uma fase promissora para o seu bolso. Fique atentx às chances de lucrar, mas controle bem os gastos.

No amor, você vai querer a segurança de uma relação séria e estável. Se já encontrou seu par, mostre o quanto valoriza seu bem e sua união e não deixe o ciúme atrapalhar.

Palpite do dia: 57, 48 e 21.

Cor do dia: amarelo.

Virgem (23/08 a 22/09)

Virgem, sextou com a Lua toda serelepe na sua Casa 8, indicando que agora é a hora de promover as mudanças que deseja. E como nossa fada sensata está em Áries, você terá coragem e determinação de sobra para isso. Então, pense nas coisas que você quer transformar à sua volta e dê o primeiro passo.

Mais tarde, quadraturas no céu recomendam mais cuidado com o dinheiro. É melhor não confiar demais na sorte e fugir de jogos, negócios ou investimentos arriscados.

No fim da tarde, Vênus começa um rolê no seu signo e promete turbinar a sua vaidade. Que tal aproveitar a noite para fazer um tratamento de beleza com as receitinhas caseiras que você já conhece?

O planeta do amor também acentua o seu charme e abre o seu coração. As paqueras andam meio devagar, mas quem já achou um mozão pra chamar de seu terá todo apoio do céu para curtir uma fase romântica e carinhosa a dois.

Palpite do dia: 58, 76 e 67.

Cor do dia: branco.

Libra (23/09 a 22/10)

Unir-se aos colegas será muito produtivo, por isso, colabore com os outros e busque apoio para cumprir as metas em comum. Mas se você trabalha com parentes ou tem um negócio e família, é bom controlar a impaciência e ter muito jogo de cintura. A Lua em quadratura com Júpiter indica que pode enfrentar algumas divergências e será preciso saber negociar para achar um meio-termo e resolver as coisas sem estresse.

Vênus tá de rolê por sua Casa 12 e pode trazer mais intuição e inspiração para você à tarde. Reserve um tempo para cuidar do visual e levantar a sua autoestima.

No amor, quem está livre pode se envolver num romance secreto ou com alguém que já tem compromisso. Quem já tem um mozão, a Lua protege a união e fortalece o companheirismo. Clima muito sedutor na intimidade. Só não deixe a família interferir demais na vida a dois.

Palpite do dia: 68, 32 e 50.

Cor do dia: preto.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpião, sua sexta será de muito trabalho, mas você terá a energia necessária para encarar qualquer desafio. A Lua em quadratura com Júpiter só pede para você ter muito cuidado com a comunicação. Pode falar o que não deve e se envolver em fofocas ou pode não compreender direito uma tarefa e se envolver em um grande mal-entendido. A dica é ter mais cuidado com o que vai dizer e confirmar as informações que receber para reduzir os riscos de confusão.

No fim da tarde, Vênus ingressa na sua Casa 11 , estimulando as amizades e as parcerias em geral. Mas vale lembrar que esta não é uma boa fase para encontros. Respeite o distanciamento, pelo bem de todos. Ainda assim, você pode fazer contato com quem estima pelo celular.

No amor, Vênus reforça o companheirismo. Ajude seu mozão em tudo que puder.

Palpite do dia: 60, 15 e 96.

Cor do dia: amarelo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, a Lua segue o baile firme no seu paraíso astral e você vai contagiar todo mundo com seu entusiasmo. Também vai esbanjar criatividade e pode encontrar ótimas soluções para os desafios. Mas é melhor não contar demais com a sorte quando o assunto for dinheiro. A Lua em quadratura com Júpiter pode fazer você gastar mais do que pode ou comprar coisas supérfluas e acabar se envolvendo em dívidas. Tome seu paracetaloka e controle seus impulsos.

À tarde, Vênus chega ao ponto mais alto do seu Horóscopo, o que traz novos estímulos para a sua carreira. Fique de olho nas oportunidades, pois pode pintar uma chance de promoção.

No amor, seu charme está com tudo e pode chamar a atenção de alguém muito influente. Mas você só vai embarcar se sentir que vale mesmo a pena. Errado não tá, né? Quem já tem um mozão, vai viver uma fase romântica e carinhosa. Mas cuidado para não pagar de doidx e se deixar possuir pelo encosto do ciúme.

Palpite do dia: 34, 43 e 61.

Cor do dia: dourado.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, assuntos de casa e família terão prioridade para você hoje. Quem pode trabalhar em casa pode ter algumas vantagens e contar com um dia muito produtivo. Mas é bom controlar a impaciência na hora do almoço, pois a Lua formará uma quadratura com Júpiter e pode causar alguns conflitos com os parentes. Cuidado com o drama e com o mimimi. Se pagar de doida, pode terminar exagerando nas coisas e fazendo um problema parecer maior do que realmente é, ok?

Mais tarde, Vênus na Casa 9 pode despertar saudade de alguém que está longe: faça contato.

No campo sentimental, as afinidades contarão mais pontos para você. Na paquera, estimule a troca de mensagens e não tenha pressa: procure conhecer melhor o crush para ter certeza de que vocês realmente dão aquele match zero defeitos. Na união, programas caseiros vão ajudar você e seu mozão a fortalecerem a cumplicidade.

Palpite do dia: 17, 71 e 80.

Cor do dia: verde-escuro.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, sextou e a Lua tá de rolê na sua Casa 3, deixando você mais extrovertidx e comunicativx. Vai ser mais fácil defender suas ideias e opiniões, o que pode ajudar a se destacar no trabalho.

Porém, nossa fada sensata vai se desentender com Júpiter na hora do almoço e isso pode causar algum mal-entendido. Siga o conselho do sábio MC Brinquedo e 'meça suas palavras, parça!', especialmente se quiser fugir de fofocas e discussões desnecessárias. Se perceber que não foi bem compreendidx, repita o que disse e tente esclarecer as coisas.

No fim da tarde, Vênus pode despertar em você um desejo enoooorme de mudar algo no seu visual e tudo que fizer vai deixá-lx mais bonitx e seducente. Aliás, sua sensualidade deve aumentar bastante nesta fase e vai ser fácil envolver quem deseja.

No romance, bom momento para dialogar e esclarecer alguma dúvidas. A intimidade promete pegar fogo: capriche no jogo da sedução.

Palpite do dia: 63, 99 e 36.

Cor do dia: pink.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixinhos e peixinhas, sextou! E hoje o dia tá tranquilo, tá favorável para o seu bolso! Você pode ter boas ideias e iniciativas para aumentar seus ganhos. O céu só não aconselha a misturar dinheiro com amizade. Evite fazer negócios ou emprestar grana a alguém da turma, pois há grande chance de sair no prejuízo e fazer papel de trouxa. Fora isso, pode ser um bom momento para fazer o seu pé-de-meia e guardar uma grana para realizar um sonho de consumo no futuro.

No fim da tarde, Vênus ingressa no signo de Virgem, que representa a sua Casa do Casamento. Quem está livre vai sentir uma vontade maior de encontrar um amor verdadeiro e viver um relacionamento sério. Quem já encontrou a sua alma gêmea, terá ainda mais motivos para fortalecer a união e curtir a vida ao lado de quem ama. Valorize o companheirismo e não deixe o ciúme atrapalhar.

Palpite do dia: 82, 73 e 28.

Cor do dia: branco.