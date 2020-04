HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Áries

14 ABR 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Se depender da Lua, que estará em sintonia com vários astros, seus caminhos vão se abrir e o progresso estará mais perto do seu signo. Com mil ideias na cabeça, você pode direcioná-las para melhorar seu desempenho no trabalho. É o momento de ousar e se arriscar mais, desde que tenha um plano de ação coerente e bem estruturado. O amor pode trazer surpresas, principalmente com alguém que tenha a ver com as suas relações profissionais ou financeiras. Na união, o dia está favorável para relembrar com sua alma gêmea, o início do namoro, os planos traçados e o que se concretizou até hoje. Intimidade quente. Porém, a paixão pode enfrentar instabilidades à noite.

Palpite do dia: 77, 86 e 41.

Cor do dia: amarelo.

Touro (21/04 a 20/05)

Seu signo não é muito fã de alterações na rotina, mas hoje as estrelas vão despertar sua vontade de ir além e encarar situações novas. Junto com seu desejo por mudanças, vem também mais disposição para abrir as asas profissionalmente e levantar vôo. Chegou o momento de sair do conforto do conhecido e buscar outras experiências. Pode ser que alguém te admire em segredo, por temer ser muito jovem para merecer sua atenção. Se tem um par, vocês podem estar passando por um momento de muita integração, só que vão sentir falta da vida social com amigos e grupos. Devem surgir novos planos para passeios no futuro. À noite, cismas e incertezas podem afetar sua segurança emocional: livre-se delas

Palpite do dia: 87, 33 e 42.

Cor do dia: azul-claro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje as estrelas estimulam seu lado perseverante e focado, sinal de que terá condições de se aprofundar em seus interesses e atividades. Poderá receber notícias de pessoas, asssuntos e locais distantes, obter bons resultados em concursos ou disputas judiciais. No trabalho, sua capacidade de realização se fortalece, mas terá mais satisfação se privilegiar aquelas tarefas que considera mais agradáveis. Ambiente ideal para paquera será na interatividade virtual. Assunto sobre cultura ou religião pode te aproximar de alguém, mas o amor pode ter contratempos à noite. Algum segredo do passado pode vir à tona e causar tumulto em seu relacionamento conjugal. Evite atritos, mostrando sua transparência e sinceridade.

Palpite do dia: 61, 52 e 07.

Cor do dia: lilás.

Câncer (21/06 a 21/07)

A Lua capricorniana sorri para Netuno e forma conjunção com outros astros, acentuando seu jeito dedicado e batalhador. Há boa abertura para trabalhos em parceria, divulgação pela internet e marketing mais agressivo, caso queira ampliar sua clientela. Porém, o Sol está em atrito com Plutão e recomenda cautela com concorrentes e adversários: a disputa será mais acirrada. Na paixão, você deseja um amor duradouro e vai sonhar com compromisso, mas tente ir com calma. Pode começar um romance secreto. Muita paixão e desejo devem permear seu casamento. O(a) companheiro(a) estará em conexão com a sua energia erótica. Troca de massagens, carícias, o contato pele com pele e as declarações de amor ganham destaque. Sexo demorado e sensorial.

Palpite do dia: 44, 80 e 08.

Cor do dia: verde-escuro.

Leão (22/07 a 22/08)

Sabe aquele projeto de trabalho que não engata, embora pareça muito legal? Tem uma hora que é preciso desapegar e seguir em frente e agora é o momento para deixá-lo de lado, buscando novos estímulos e outros interesses profissionais. Talvez seja apenas inoportuno agora, portanto, reflita antes de continuar insistindo. Na saúde, evite mudanças em sua rotina e cuide com mais carinho do seu organismo. Na vida sentimental, toda a energia e exuberância que seu signo demonstra pode ficar mais contida, ainda mais à noite. Pode sentir dificuldade para permitir que aquele alguém especial se aproxime de você. Se tem um par, segue a temporada de reajustes e novos projetos em seu relacionamento conjugal.

Palpite do dia: 00, 09 e 99.

Cor do dia: vinho.

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua passa o último dia em seu paraíso astral neste mês, trazendo uma vibração mais leve, fértil e acolhedora. Ela fica em harmonia com Netuno e pede mais relax, sonho e imaginação. É o momento de parar de se policiar, diminuir as cobranças internas e se soltar mais na vida. No trabalho, tanto poderá pedir ajuda quanto aceitar funções de comando. A sorte sorri para as suas finanças, mas tente guardar um pouco de dinheiro para realizar um ideal antigo. Nos assuntos do coração, a paquera vai fluir em clima de descontração. Permita-se entrar no clima de sedução com alguém super-romântico e sonhador. Na união, também é o momento de soltar as rédeas. Diminua o controle no relacionamento conjugal e fale mais com o cônjuge sobre suas emoções.

Palpite do dia: 01, 28 e 10.

Cor do dia: amarelo.

Libra (23/09 a 22/10)

Além de agir no Fundo do Céu em seu Horóscopo, a Lua duplica sua força ao se aproximar de Júpiter e Plutão, favorecendo projetos com parentes e e trabalhos em áreas ligadas a família, vida doméstica, bem-estar e nutrição. Todavia, Sol e Plutão se estranham , revelando que altos e baixos podem surgir em algumas relações, ainda mais com gente que adora teimar e testar a paciência alheia. Na paixão, há possibilidade de seu futuro amor vir de um lugar distante, podendo até mesmo ser estrangeiro. Para que tudo funcione bem no convívio a dois, será preciso levar os assuntos em um clima de maior leveza e humor com seu par. Sexo é importante, mas não pode ser supervalorizado hoje. Ficar de mãos dadas conversando também vai te dar muito prazer.

Palpite do dia: 29, 38 e 47.

Cor do dia: creme.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Com a mente alerta, você vai compreender melhor assuntos complexos e também pode aprender muita coisa hoje. A concentração astral em sua 3ª Casa deixa seu raciocínio mais ágil e favorece os estudos. Também vai contar com mais clareza sobre qual direção profissional tomar. Quem trabalha com recursos humanos, saúde integrativa ou turismo pode se destacar. A Lua pede para praticar o desapego, principalmente de roupas e objetos pessoais, fazendo doações. No lado amoroso, é hora de abrir seu coração e dizer, com sinceridade, o que sente pela pessoa que inspira seu coração na paquera. Na relação a dois, disponha-se a ajudar seu par e coloque as conversas em dia. Na intimidade, seduza seu love com a oferta de uma massagem bem caprichada.

Palpite do dia: 57, 66 e 21.

Cor do dia: dourado.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Os astros dão sinal verde para você aperfeiçoar seu tino comercial e cuidar dos seus interesses financeiros. Terá astúcia e percepção para tomar decisões, mesmo em situações mais arriscadas. Hoje a Lua favorece a descoberta de novos talentos e competências que poderão ser utilizados em sua profissão. Fechamentos de bons acordos e parcerias podem ocorrer. Porém, o Sol briga com Plutão e pede cuidado com excessos e gastos: controle os ímpetos e as extravagâncias. Na paixão, terá uma visão mais clara sobre quem você realmente é e isso ajudará a refinar sua busca por um novo amor. A comunicação consiste em medir as palavras ditas e saber ouvir em silêncio: leve esse aprendizado para a relação com seu par e terá muito a ganhar.

Palpite do dia: 31, 94 e 76.

Cor do dia: branco.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A visita da Lua ao seu signo tem importância dobrada hoje, já que a energia lunar vai se somar às vibrações poderosas de Júpiter e Plutão, influência que deve acentuar suas qualidades e seu espírito de luta. Você vai lidar bem com desafios, sobretudo os impostos pelo Sol, que alerta para contratempos no lar. Profissionalmente, atividades administrativas estão em pauta, podendo iniciar projetos que produzirão resultados a médio e longo prazos. Bom momento para pensar em como fazer o dinheiro render mais. Caso seu coração esteja dividido entre dois amores, fique com o mais comunicativo. No relacionamento, é hora de deixar as suas emoções fluírem mais livremente, começando por se abrir com o cônjuge. Se estiver carente, não esconda de seu par.

Palpite do dia: 68, 95 e 14.

Cor do dia: preto.

Aquário (21/01 a 19/02)

Seu comportamento, habitualmente sociável e irreverente, pode estar mais contido hoje. Efeito da Lua e de outros astros em sua 12ª Casa, que tendem a afetar a sua disposição para interagir. Pode sentir mais vontade de ficar em seu canto e pensar na vida. Por outro lado, trabalhos de pesquisa, troca de informações ou ensino estão em alta neste dia. Coloque a papelada em ordem e ouça mais a sua intuição, que anda afiada. Poderá colocar em prática novos planos e ações. Na paixão, aposte em seu poder de sedução para conquistar um novo amor, mas terá que se livrar das inibições. No romance, evite guardar mágoas ou esconder queixas de seu cônjuge, preferindo conversar sobre o que lhe aflige.

Palpite do dia: 69, 06 e 96.

Cor do dia: verde.

Peixes (20/02 a 20/03)

Sol e Plutão alertam que será preciso abrir os olhos com os gastos. Mas a Lua, em paz com outros astros, potencializa suas esperanças e avisa que é hora de focar nos objetivos de vida que acalenta, inclusive os mais antigos. A força interior que você possui se intensifica agora e, com esse e outros dons, o momento se mostra oportuno para impulsionar seus projetos. Use seu sexto sentido aguçado para traçar planos concretos e ir atrás de seus sonhos, mesmo os que pareçam mais distantes agora. Nessa caminhada, poderá encontrar uma alma gêmea com os mesmos ideais. Se já tiver um(a) companheiro(a), divida com a pessoa amada suas expectativas e suas ideias para contribuir com um mundo melhor. Essa partilha vai enriquecer seu relacionamento.

Palpite do dia: 16, 34 e 07.

Cor do dia: azul-claro.