HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Touro

5 MAI 2020 - 07h:28 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua libriana promete um dia ideal para somar forças com quem tem interesses semelhantes aos seus. Unir-se aos colegas vai deixar seu trabalho muito mais produtivo, por isso, faça parcerias e estimule a troca de ideias. Em sintonia com Vênus, a Lua dá sinal verde para você cuidar da sua imagem, realçar os pontos fortes do seu signo e valorizar a sua beleza natural. Ela também revela que você pode fechar acordos importantes no período da tarde. À noite, Plutão alerta que não convém medir forças com autoridades ou com a pessoa amada. Procure ceder um pouco para manter a paz. Romance com alguém do seu círculo de amizades recebe ótimos estímulos e vai ser difícil resistir a essa paixão. Lua e Marte esquentam o clima de sedução.

Palpite do dia: 78, 06 e 87.

Cor do dia: rosa.

Touro (21/04 a 20/05)

Se depender das influências astrais, essa terça virá de encomenda para você colocar o serviço em ordem e brilhar em suas atividades profissionais. A Lua prossegue em sua 6ª Casa e forma excelente aspecto com Vênus, seu regente, destacando seu lado talentoso e caprichoso. Seu trabalho deve fluir superbem e sua disposição pode até garantir uma graninha a mais, seja por meio de comissão ou mesmo um serviço extra. Só evite assumir mais compromissos do que pode cumprir para não se apurar. Respeite seus limites e a sua saúde. Lua e Plutão entram em conflito e recomendam a aplicar bem sua energia, sem se sobrecarregar. No amor, pode pintar forte atração por colega e um trígono oportuno entre a Lua e Marte promete acelerar o clima de paixão. A dois, é hora de ousar, tomar iniciativas e surpreender o par.

Palpite do dia: 97, 34 e 88.

Cor do dia: branco.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Cenário astral perfeito sem defeitos para o seu signo! Além de passear em seu paraíso astral, a Lua troca ótimas energias com Vênus, que prossegue em Gêmeos, fortalecendo seu magnetismo e sua simpatia. Charme e habilidade para cativar a atenção alheia ajudarão você a conquistar tudo o que quiser hoje. Vai saber direitinho como agir para envolver as pessoas, agradar os clientes, chefes e colegas, mesmo que os contatos sejam virtuais. Sua criatividade também está acentuada: invente e inove em suas atividades. No período noturno, Lua e Marte vão deixar sua popularidade no auge: o clima deve esquentar nas paqueras e vai ser fácil atrair quem pretende. Romance quente com alguém de outra cidade. Na união, saia da rotina, mas Plutão recomenda a dar um pouco mais atenção aos desejos de quem ama, pois há risco de ouvir cobranças do par.

Palpite do dia: 08, 98 e 71.

Cor do dia: preto.

Câncer (21/06 a 21/07)

O dia deve transcorrer sem maiores preocupações e você pode ver sua produtividade subir, ainda mais se realizar seus compromissos no sossego do seu lar. Com a Lua agindo em sua 4ª Casa Astral e em clima de paz com vários planetas, tudo vai fluir bem para o seu lado. Agora, seu trabalho tende a render mais se puder ficar num canto tranquilo, longe de barulho e agitação. Numa boa com Vênus, a Lua também favorece as atividades que já conhece: use sua experiência para vencer os desafios e se destacar no que faz e conseguir uma conquista importante. Família, casa e romance podem dividir sua atenção à noite e não será fácil conciliar tudo. Parentes podem influenciar uma paquera, mas convém estabelecer limites nos palpites dos outros. Na união, Marte garante desejos ardentes na intimidade.

Palpite do dia: 72, 63 e 45.

Cor do dia: vermelho.

Leão (22/07 a 22/08)

Graças às vibrações generosas da Lua libriana, você terá pela frente um dia de ótimas promessas e pode conseguir grandes feitos, ainda mais se souber explorar sua energia mental, versatilidade e simpatia. Sua comunicação assertiva vai te colocar em destaque e será mais fácil convencer as pessoas. Você também vai esbanjar criatividade e pode ter ideias inovadoras para aplicar no seu trabalho. Valorize as parcerias e a troca de experiências com os colegas, pois a cooperação e a interatividade serão benéficas para todos. À noite, Lua e Plutão alertam que pode ter problemas com uma fofoca ou um mal-entendido: esclareça as coisas com calma e jogo de cintura. Mas Marte garante bom astral para se declarar a alguém ou para falar em casamento com seu amor. Só não vale perder tempo com discussões. A paixão está no ar.

Palpite do dia: 55, 73 e 64.

Cor do dia: laranja.

Virgem (23/08 a 22/09)

Planejar os gastos e organizar as finanças estará entre as suas prioridades hoje. A Lua Crescente atravessa sua Casa das Posses e forma aspecto positivo com Vênus, incentivando a cuidar dos interesses materiais e garantir um período de maior estabilidade em sua vida. Sua energia criativa está em alta e esse também pode ser um bom momento para buscar formas alternativas de aumentar seus rendimentos. Nos assuntos do coração, seu comportamento seletivo vai dar as cartas e você vai se mostrar mais exigente, escolhendo a dedo seus pretendentes. Pessoas bonitas e bem-resolvidas terão mais chances de te impressionar. Forte atração por colega. Contudo, em busca de um amor ou ao lado do par, é hora de pegar leve com críticas e cobranças.

Palpite do dia: 65, 20 e 56.

Cor do dia: creme.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua passa mais um dia em companhia do seu signo e hoje faz excelentes aspectos com os astros, favorecendo seus assuntos profissionais e pessoais. Os talentos librianos ficam em evidência e seu prestígio tende a subir com chefes e superiores. Em sintonia, Lua e Vênus também prometem boas novas e revelam que seu interesse por tudo que possa abrir sua mente e seus horizontes vai crescer. Bom astral para iniciar um curso online ou seguir os passos de pessoas sábias e bem-sucedidas. Confie nos mestres e aprenda o que puder – é hora de evoluir! Tensões vão rondar a família à noite e caberá a você acalmar os ânimos. Mas Marte promete turbinar sua vida amorosa. Sinal verde para investir numa conquista: tome a iniciativa e fale com o crush. Na relação a dois, fase quente, sedutora e apaixonada.

Palpite do dia: 57, 75 e 21.

Cor do dia: roxo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua sensibilidade pode ajudar na definição dos rumos profissionais. Talvez precise equacionar melhor o trabalho e os cuidados com a família. Na paquera, nesse momento, há uma procura mais intensa por um crush que te preencha afetivamente. No relacionamento conjugal, a busca para que o outro o(a) complemente é importante, mas antes disso procure se entregar mais à relação. Sexo com leveza.

Palpite do dia: 64, 01 e 55.

Cor do dia: creme.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Lua e Vênus dão apoio para os seus objetivos e abrem os caminhos para você realizar alguns dos seus ideais. Há boas chances de alcançar algo que deseja muito com a cooperação de outras pessoas. No campo profissional, a união deve ser o lema, já que atividades em equipe vão se mostrar ótimas opções para esta terça-feira. Mesmo em serviços online e parcerias a distância, você pode fazer alianças vantajosas ou então começar uma sociedade. Neste dia, pode contar com os amigos para o que precisar. Só não convém misturar amizade com dinheiro: há risco de sair no prejuízo. Noite perfeita para entrar em contato com pessoas queridas, bater papo e paquerar nas redes sociais. Na vida a dois, a ordem é abrir seu coração, declarar o que sente e investir no companheirismo com o mozão.

Palpite do dia: 14, 32 e 77.

Cor do dia: preto.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Competência e profissionalismo são características fortes do seu signo e hoje esses dons estarão à disposição do seu progresso e sucesso. Quem garante é a Lua, que brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e sorri para os astros, incentivando suas qualidades e seu senso de responsabilidade. Você vai mostrar todo seu potencial no trabalho e fará o que estiver ao seu alcance para conquistar uma promoção ou o reconhecimento dos chefes. Lua e Vênus também mandam ótimas energias para sua saúde e beleza, portanto, reserve um tempo para cuidar do seu corpo e do visual. À noite, convém ter cuidado com conflitos de ideias e opiniões: Plutão indica risco de bater de frente com alguém. Na paquera e no romance, vai saber direitinho o que quer. Só não vale cortar o clima com ciúme ou cobranças.

Palpite do dia: 15, 87 e 78.

Cor do dia: azul.

Aquário (21/01 a 19/02)

A concentração planetária em signos do seu elemento regente, o Ar, soa como um bálsamo para o seu signo e traz vigorosas energias para a sua vida como um todo. Lua, Vênus e Marte formam aspectos maravilhosos e dão sinal verde para você buscar novos estímulos. Se deseja começar coisas diferentes, saiba que tem grandes chances de se dar bem. Aprender com o conhecimento e os acertos dos outros é o caminho mais curto para chegar onde você quer, por isso, inspire-se em pessoas inteligentes e bem-sucedidas. À noite, Plutão alerta que saudade ou preocupação com alguém que está longe pode apertar: faça contato. Quem está livre pode se surpreender com uma paixão à primeira vista. E quem já achou seu par vai descobrir ainda mais afinidades com seu bem.

Palpite do dia: 79, 43 e 52.

Cor do dia: verde-claro.

Peixes (20/02 a 20/03)

Sua intuição, que já é aguçada, estará ainda mais poderosa nesta quinta-feira. Promessa da Lua libriana, que também troca vibrações harmônicas com Vênus e Marte, favorecendo a resolver assuntos importantes que você vem empurrando com a barriga. Essas energias também incentivam a fazer descobertas que ajudarão a esclarecer muitas coisas em seu íntimo e em seu coração. O dia ainda pode ser favorável para planejar e orçar reforma em casa ou então para promover mudanças no trabalho. Que tal organizar os arquivos e descartar coisas que não usa mais? À noite, Plutão avisa que há risco de se decepcionar com pessoa que considera amiga. Em compensação, pode se surpreender com uma atração intensa por alguém da turma. Paixão secreta ou proibida será tentadora. Com sua cara-metade, é hora de realizar as fantasias mais ousadas.

Palpite do dia: 35, 53 e 80.

Cor do dia: marrom.