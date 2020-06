HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Gêmeos

2 JUN 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Terça-feira é o dia da semana regido por Marte, mas hoje seu regente todo pistola em seu inferno astral e treta com Vênus, anunciando instabilidades. Se segure para não chutar o balde e surtar com quem convive ou trabalha. A Lua também fica temperamental e pede cautela em suas relações. Você pode enfrentar atritos em uma parceria ou serviço em equipe. Se quiser cumprir suas metas, é melhor controlar suas reações e procurar conciliar as suas vontades com as dos outros. À tarde, a Lua muda de signo, mas continua mal humorada e se desentende com Saturno. Uma amizade pode ser abalada e vai ser difícil não discutir: acalme-se. Estimule o diálogo com os familiares e o cônjuge. No amor, cuidado com fofocas, intrigas e mentiras. Por outro lado, Lua e Mercúrio trocam likes à noite e o período pode ser bom pra revelar e realizar suas fantasias no sexo. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 85, 31 e 58.

Cor do dia: bege.

Touro (21/04 a 20/05)

É sossego e paz, que você quer, @? Então, não te mete: melhor ficar na sua e não dar muito espaço para conflitos hoje. Os astros tretando mais que os parente no grupo do WhatsApp e contratempos podem mexer com o seu ânimo. Cuide com mais carinho do seu organismo e procure se poupar de estresses desnecessários. A Lua se estranha com Plutão e Júpiter, sinal de que o dia pode ser tenso para você no trabalho. Convém agir com mais jogo de cintura para não enfrentar aborrecimentos. Foque no serviço e esqueça os interesses paralelos, já que não vai ser fácil se concentrar nas tarefas ou aprender uma nova função. Também há risco de se desentender com os chefes ou enfrentar disputas com colegas. É melhor não ir com tanta sede ao pote. Hoje também rola treta entre Vênus e Marte, apontando desafios na vida amorosa. Evite se impor demais no romance ou vai brigar com o seu love. Ciúme de amigo pode ser paixão: converse!

Palpite do dia: 50, 23 e 68.

Cor do dia: amarelo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Gêmeos, meu cristalzinho! A Lua promete renovar seu entusiasmo e sua criatividade no período da manhã, mas não espere contar muito com a sorte, pois você terá que trabalhar duro e ralar dobrado para vencer os desafios. Aspectos negativos da Lua com Júpiter e Plutão indicam aborrecimentos em torno dos seus interesses pessoais e também financeiros. Administre seu dinheiro com pulso firme e cautela, procurando ficar longe de empréstimos e negócios arriscados se não quiser ter de buscar sua dignidade no lixo depois. À tarde, a Lua migra para sua Casa 6 e revela que o bem-estar físico vai estar no centro das suas atenções. É o momento de dar mais valor para a boa alimentação e às medidas e prevenção para manter a saúde protegida. Nas paqueras, você vai atrair como ímã e pode se envolver com um crush seducente, mas evite cantar vitória antes da hora. No romance, quanto mais compreensão e carinho, melhor para a união.

Palpite do dia: 69, 87 e 51.

Cor do dia: azul-claro.

Câncer (21/06 a 21/07)

Ei, Câncer, é um dia perfeito sem defeitos que você quer? Então vai ficar querendo, meus consagrados! Hoje a maré não está muito para peixe e convém respirar fundo para vencer os desafios que os astros estão apontando. A Lua treta com Júpiter e Plutão no período da manhã e alerta que você vai precisar de muita paciência para evitar conflitos em família. A situação pode ficar tensa e render saias justas, ainda mais se trabalha em parceria com parentes. À tarde, a Lua começa um rolê em seu paraíso astral, mas continua pistola. Se for fazer uma fezinha, não convém apostar alto demais. Use a criatividade para resolver os problemas e mantenha a cabeça fria. No amor, a coisa tá menos fracassada! Sua vida amorosa vai receber novos estímulos e você pode se dar bem ao investir na conquista, todavia, vá devagar nos papos com uma pessoa comprometida ou de outra cidade, já que nem tudo tende a fluir bem. Na relação a dois, invista nos laços de carinho e reforce o romantismo.

Palpite do dia: 52, 16 e 70.

Cor do dia: lilás.

Leão (22/07 a 22/08)

Se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro! Mire-se nesse ditado e procure ter mais sutileza em seus contatos e suas conversas. A recomendação é da Lua, que se desentende com Plutão e Júpiter, anunciando momentos instáveis no período da manhã. Você pode ter problemas com fofocas ou mal-entendidos, inclusive nos assuntos de trabalho. Por isso, reflita antes de falar e fique longe de conversas que possam espalhar comentários - quem fala o que quer, ouve o que não quer, tá ligado? A coisa continua tensa à tarde com a treta que vai rolar entre a Lua e Saturno: o grupo da família promete ferver. Faça de tudo para não semear a discórdia e não deixe os ânimos ficarem exaltados no lar, pois há risco de embates com parentes. Aja com mais diplomacia e ouça os conselhos dos mais velhos. Na paixão, seu charme vai arrasar corações e há chance de envolver quem deseja, mas evite ir com muita sede ao pote. A dois, paixão e desejos vão pegar fogo. Aposte num programa caseiro e bem íntimo com o par.

Palpite do dia: 80, 35 e 98.

Cor do dia: verde-escuro.

Virgem (23/08 a 22/09)

Amadah, os astros estão beeem nervosinhos nesta terça e convém dobrar a cautela para se prevenir, porque pode sobrar pra você, sim! No período da manhã, a Lua arma conflito em sequência com Plutão e Júpiter, pedindo atenção extra com os assuntos materiais. Explore a prudência que herdou do seu signo e tenha cuidado para não gastar seu dinheiro com supérfluos, pois há risco de atrair instabilidades e até acabar se enrolando em dívidas. Os boletos não perdoam! Mas não há nada tão ruim que não possa piorar! À tarde será mais difícil dialogar e convencer as pessoas, então, tenha paciência para conversar e exponha seus pontos de vista com calma. À noite, a paquera deve esquentar e você pode sentir vontade de se declarar a alguém que estima se sentir que a atração é recíproca. Na união, Vênus e Marte recomendam a evitar discussões e disputas. Invista na paixão e na seducência para tudo ficar bem a dois.

Palpite do dia: 09, 99 e 72.

Cor do dia: vinho.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua conclui a visita pelo seu signo no período da manhã, mas vai fazer aspectos tensos com Plutão e Júpiter, portanto, não descarte contratempos em casa ou em família nesse período. Explore sua diplomacia libriana ao conversar com o pessoal de casa e tenha cuidado para não fazer drama e extrapolar sua cota de mimimi por pouca coisa: use seu jogo de cintura para driblar os conflitos. À tarde, a Lua dá um rolê em sua Casa da Fortuna e se indispõe com Saturno, recomendando a segurar as despesas. Evite gastar demais com jogos ou supérfluos: guarde dinheiro para uma emergência ou então para saldar coisas mais importantes. Nos assuntos do coração, fique de antena ligada em suas reações. Implicância demais com um(a) colega pode ser sinal de paixão. No romance, os astros alertam que convém adiar decisões difíceis e pegar mais leve com as cobranças.

Palpite do dia: 82, 64 e 46.

Cor do dia: verde.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Use a sua apurada percepção escorpiana e desconfie das aparências, pois hoje nem tudo será o que parece. Além de infernizar seu astral no período da manhã, a Lua ainda troca vibrações tensas com Plutão e Júpiter, portanto, toda prudência será bem-vinda. Leve a sério seu sexto sentido e procure descobrir a verdadeira intenção das pessoas: nesta terça, não convém acreditar em tudo que vai ouvir se não quiser fazer papel de trouxa. Evite brigar com parentes: considere os conselhos que receber e respeite os mais experientes. À tarde, a Lua ingressa em seu signo, mas volta a formar aspecto tenso, dessa vez com Saturno. Será o momento de fingir demência, relevar e mostrar maturidade, mas não de guardar mágoas - afinal de contas, você não guarda nem dinheiro! A paixão está no ar e promete fortes emoções na paquera e no romance. Tire proveito do seu magnetismo para atrair alguém ou para deixar seu love ainda mais apaixonado.

Palpite do dia: 83, 92 e 02.

Cor do dia: creme.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Muita treta, vixi! Hoje os astros estão em rota de colisão no céu e não convém dar sopa para o azar. A Lua promete zoar o astral. Logo de manhã ela entra em conflito com Plutão e Júpiter, recomendando a ter mais cuidado com gastos e empréstimos para não ter de ir buscar sua dignidade no lixo no futuro. Pense muito bem antes de passar o cartão ou assumir uma dívida neste momento, pois será melhor adotar atitudes prudentes do que pagar de louca. À tarde, a Lua muda para o seu inferno astral e se desentende com Saturno, alertando que mexericos e revelação de segredos podem rolar. Fugir de fofocas e de gente falsiane pode livrar você de problemas, então, tente ficar mais na sua e não te mete. Vênus anima o romance e quem está livre vai sonhar ainda mais com a sua alma gêmea, mas o astro do amor entra em atrito com Marte e pede atenção com interferências da família em sua vida amorosa. A paixão vai ferver entre quatro paredes.

Palpite do dia: 12, 84 e 57.

Cor do dia: dourado.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A Lua percorre sua 10ª Casa pela manhã, mas faz aspectos tensos com Plutão e Júpiter, que agem em seu signo, sinalizando que nem tudo pode ser como você planejou. Talvez tenha que batalhar mais para conseguir o que deseja, principalmente na vida profissional. À tarde, acontece a mudança da Lua para Escorpião, o que pode ser um belo incentivo para os seus objetivos e suas relações sociais, ainda mais online. Conte com quem admira e faça parcerias, desde que o assunto não envolva dinheiro. Mistura entre grana e amizade hoje pode ser indigesta e render atrito. Já na paquera, a coisa é diferente: pessoas conhecidas terão mais chance e balançar seu coração. Declaração de amor ou pedido de namoro pode mudar o “status” de uma amizade. Na união, os astros aconselham a agir com mais tolerância. Em vez de discutir, que tal se colocar no lugar par e dar apoio?

Palpite do dia: 67, 04 e 94.

Cor do dia: cinza.

Aquário (21/01 a 19/02)

Aquário, meu reizinho. Nesta terça, uma ponta de insatisfação pode surgir e ganhar espaço se nada for feito para se livrar dessa sensação. A Lua abre a manhã em conflito com Plutão e Júpiter, pedindo reforço no pensamento positivo, na confiança e na fé interior. Alimente suas esperanças e mande o pessimismo embora, envolvendo-se com atividades e interesses que façam você se sentir útil. À tarde, a Lua muda de signo, mas treta com Saturno, que segue em sua companhia, recomendando mais foco e responsabilidade. Procure se concentrar bem no trabalho para cumprir as tarefas sem erros ou atrasos. Cuidado para não agir de forma autoritária e rígida demais, pois pode perder pontos com os chefes. À noite, Vênus incentiva suas paqueras e promete momentos especiais na vida amorosa. Mas Marte atiça seu lado possessivo no romance e o desafio será controlar o ciúme para não pagar de louca, fazer escândalos e acabar na porta do crush gritando: 'Pedrooo, devolve o meu chip'. Invista na sedução.

Palpite do dia: 77, 95 e 41.

Cor do dia: preto.

Peixes (20/02 a 20/03)

O dia começa com tensões entre as estrelas e convém ir devagar com o andor: evite criar altas expectativas hoje ou vai correr o risco de se desapontar. A Lua faz vários aspectos negativos, a começar pela quadratura com Plutão e Júpiter logo cedo, o que sinaliza contratempos em torno dos seus objetivos. Talvez você tenha que abandonar algum projeto ou refazer os seus planos. Também pode se decepcionar com amigos e querer cortar a relação. À tarde, a Lua ingressa em Escorpião, mas briga com Saturno, apontando aborrecimentos, imprevistos e oscilações no seu astral. No trabalho, busque um cantinho tranquilo para se concentrar nas tarefas e não se desgastar demais. A paquera promete encontros virtuais e papos animados à noite. Carinho e romantismo devem falar alto no romance, só segure o ciúme. No sexo, desejos intensos: ouse e surpreenda.

Palpite do dia: 96, 06 e 69.

Cor do dia: verde.