DIA 15 Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Virgem

15 SET 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Como a Lua segue em seu paraíso astral, você continua recebendo uma dose extra de sorte das estrelas nesta terça e pode se dar bem em jogos ou aposta. A Lua leonina, em harmonia com Marte, deve realçar seu charme e isso facilita o convívio com os colegas de trabalho, bem como com outras pessoas mais próximas, inclusive no romance. Nem tudo são flores, porém, e a briga entre Vênus e Urano pode se refletir no seu bolso. Se quiser evitar dívida ou gasto em excessivo, redobre o cuidado com as compras e não se empolgue com as promoções que surgirem. Antes de clicar em comprar, veja se realmente precisa daquilo, tá? À tarde, a Lua migra para Virgem e traz à tona seu lado mais responsável e comprometido com o serviço. Os cuidados com a saúde também serão bem-vindos. A conquista pode surpreender na parte da manhã. Mas há risco de pintar briga com o love se não controlar o ciúme.

Palpite do dia: 92, 47 e 20.

Cor do dia: marrom.

Touro (21/04 a 20/05)

No que depender da dobradinha entre Lua e Marte, seu lado prático vêm à tona e pode ser bem útil na hora de cuidar das tarefas de rotina no serviço. Se puder trabalhar em casa, seja em home office ou de outra maneira, pode melhorar o seu rendimento. Mas, pra isso, encontre um lugar quieto, onde consiga ficar em paz e bem longe da algazarra da família. Aliás, você pode até estar no clima para curtir seu canto ou deixar a casa do seu jeito, mas o desentendimento entre Vênus e Urano pode criar atrito com os familiares. Respire fundo e não perca a calma por qualquer coisinha. A boa notícia é que a Lua entra em seu paraíso astral à tarde e envia ótimas energias para todos os setores, inclusive o trabalho. Já no romance, você vai dar as cartas e deixar o love ainda mais na sua! Há sinal de muita sorte na conquista.

Palpite do dia: 48, 84 e 39.

Cor do dia: azul-vivo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

No trabalho, o desentendimento entre Vênus e Urano pode deixar o clima mais tenso, especialmente com os colegas. Vale a pena ter cautela para não dizer mais do que deve, especialmente se andava se precisa terminar uma tarefa que estava arrastando. Cuidado para não se distrair no meio do caminho nem perder informação importante. Em compensação, Lua e Marte se entendem bem e ajudam a evitar atritos desnecessários -- uma conversa franca pode resolver mais do que você esperava. Aproveite para botar o papo com os amigos em dia: isso vai levantar o astral. Com a Lua entrando em Virgem à tarde, seu lado caseiro se torna mais forte e você pode buscar a companhia da família. Na paquera, vai se sentir mais à vontade para se aproximar do crush com um bom papo. O diálogo continua tendo grande importância na vida amorosa.

Palpite do dia: 04, 31 e 76.

Cor do dia: creme.

Câncer (21/06 a 21/07)

O trígono entre Lua e Marte envia boas energias para as finanças e você pode se dar bem ao lidar com dinheiro. Há chance de conquistar uma promoção ou aumento nesta terça, mas terá que mostrar empenho e compromisso com o trabalho. Porém, Vênus troca farpas com Urano e pode atrapalhar a sua vida financeira. Emprestar dinheiro para um amigo pode virar um problema mais tarde, assim como pedir uma grana também não será legal. Se precisa de dinheiro, procure outra alternativa para equilibrar as contas. Na hora de fazer compras, concentre-se na qualidade e na durabilidade para fazer um bom negócio. Com a entrada da Lua em Virgem, o astral fica mais descontraído e você vai se destacar na conquista, especialmente nas redes sociais. O diálogo também ajuda a melhorar as coisas com a sua cara-metade.

Palpite do dia: 68, 41 e 05.

Cor do dia: laranja.

Leão (22/07 a 22/08)

No que depender da Lua, você vai contar com muita energia para cuidar dos seus interesses, esbanjando confiança para perseguir suas metas inclusive no trabalho. Mas não comemore antes da hora: apesar de você fazer a sua parte, Vênus briga com Urano e deixa o astral um pouco tenso ao lidar com pessoas autoritárias ou mais conservadoras. Pra diminuir os atritos, deixe as implicâncias pessoais de lado e faça o possível para melhorar a convivência com o chefe. Se anda trocando mensagens com alguém, confie no seu charme e mostre seu interesse para dar o próximo passo na conquista. A Lua entra em Virgem e desperta seu lado ciumento no romance. Se acha que alguma coisa está faltando na vida amorosa, troque uma ideia com o love e não alimente desconfianças que podem ser infundadas, tá?

Palpite do dia: 06, 78 e 69.

Cor do dia: verde.

Virgem (23/08 a 22/09)

Como a Lua ainda está em sua Casa 12, a melhor política nesta terça é agir com cautela, seja na vida profissional ou em outros setores. Talvez seja meio complicado lidar com os colegas no trabalho, já que você estará mais na sua e não vai se sentir à vontade interagindo com muita gente. Confie em seu sexto sentido, que estará mais afiado do que nunca, se precisar tomar alguma decisão importante. Assuntos misteriosos podem despertar seu interesse. Vênus e Urano trocam farpas e podem atrapalhar seus planos para uma viagem ou passeio, mas não deixe a peteca cair. Mais tarde, com a entrada da Lua em seu signo, você vai recuperar as energias e mergulhar de cabeça em qualquer tarefa que exija iniciativa e bom-senso. Pode ser preciso ceder em algumas coisas para manter a paz no romance, por isso, não tente dar ordens ao seu amor. Um caso escondido pode ser descoberto.

Palpite do dia: 07, 79 e 61.

Cor do dia: lilás.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua troca likes com Marte e avisa que sair da rotina e tentar atividades diferentes pode dar uma guinada positiva na sua carreira. Pensar fora da caixa e se arriscar um pouco mais, desde que tenha o apoio de um colega ou de um sócio, pode ser a chave para alcançar o sucesso! A companhia dos amigos será bem-vinda para levantar o seu astral e pode até ajudar a tirar algumas dúvidas. Em compensação, a briga entre Vênus e Urano pode respingar em suas amizades e se já vinha se desentendendo com alguém próximo, há chance de terminar essa relação de vez. Se não é isso que deseja, melhor apostar na diplomacia do seu signo e pegar mais leve, valeu? À tarde, a entrada da Lua em seu inferno astral pede um pouco mais de atenção da sua parte. O desejo de ficar no seu canto pode crescer, assim como o seu sexto sentido. Clima de mistério e sedução vai marcar os momentos com o love ou a conquista, se ainda está só.

Palpite do dia: 62, 71 e 80.

Cor do dia: marrom.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Os astros avisam que será preciso um esforço extra no trabalho se quiser dar conta das suas obrigações. Lua e Marte se entendem, garantindo que seu esforço tem boas chances de impressionar a chefia. Então, se busca uma promoção ou quer progredir no que faz, trabalho duro é o único caminho a seguir hoje, Escorpião! A saúde também pede alguns cuidados extras. Que tal unir o útil ao agradável? Praticar exercícios físicos, por exemplo, faz bem e ainda ajuda você a ganhar elogio. A sua dedicação ao que faz pode trazer um resultado melhor do que você esperava. Por outro lado, a briga entre Vênus e Urano destaca o seu lado crítico e você pode cobrar demais os colegas -- faça a sua parte e aceite que, às vezes, nem tudo é perfeito. A entrada da Lua em Virgem anima seu coração e avisa que os amigos podem dar uma mãozinha na conquista. Tem compromisso? Então, valorize o que vocês dois têm em comum.

Palpite do dia: 45, 63 e 18.

Cor do dia: pink.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Pela manhã, você estará mais animada para sair da rotina e fazer algo diferente no trabalho. Mas um atrito entre Vênus e Urano faz com que você precise redobrar a atenção nas tarefas de rotina. Tenha cuidado para não deixar ninguém te passar para trás, tá? Se tem planos de viajar, redobre a atenção e planeje bem cada passo para evitar imprevistos, especialmente se quiser manter a saúde em dia. Ao invés de acreditar na sorte, a dica é fazer a parte e manter a vigilância! Mas nada de desanimar: o bom aspecto entre Lua e Marte anima um pouco as coisas e avisa que um programa com os amigos conta com boas energias. A entrada da Lua em Virgem destaca seu lado ambicioso e pode dar um empurrãozinho na carreira à tarde. Você e o love podem se divertir muito juntos, mas talvez seja preciso criatividade pra fazer isso em casa. A paquera anda devagar.

Palpite do dia: 01, 19 e 64.

Cor do dia: laranja.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Lua e Marte vão se entender bem nesta terça e talvez seja mais fácil cuidar com atenção das suas obrigações em casa. Mudanças no seu cantinho estão favorecidas e é hora de jogar fora tudo o que não usa mais se quiser abrir espaço para as boas energias circularem pela casa. Que tal renovar a decoração? Pode surgir algo inesperado no trabalho, mas se confiar em seu sexto sentido, vai encontrar a saída para qualquer aperto. A falta de paciência ao lidar com os filhos ou com outras pessoas mais jovens, especialmente se forem mimadas, pode causar briga. A entrada da Lua em sua Casa 9 ajuda a acalmar os ânimos e favorece o bom humor. E será preciso jogo de cintura para superar uma briga com o love, viu? Se está a fim de alguém que mora longe, o jeito é investir na paquera virtual se não der pra programar uma viagem segura.

Palpite do dia: 29, 47 e 56.

Cor do dia: marrom.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua troca likes com Marte hoje e avisa que os relacionamentos estão protegidos. É um bom momento para conversar com os colegas, trocar ideia com um sócio ou até pensar na possibilidade de investir em uma nova parceria de trabalho. Mas não comemore antes da hora, tá? Isso porque Vênus e Urano se desentendem no céu e isso pode ter consequência na convivência com pessoas mais próximas, especialmente se forem da família. Além disso, podem surgir atritos com chefe ou alguém que tem uma posição mais conservadora no trabalho. Se anda pensando em fazer uma sociedade, melhor pensar duas vezes e adiar esse lance se for possível. Deixe a solidão de lado e mostre seu lado mais sociável. Com a entrada da Lua em Virgem, sua intuição se destaca e pode ter papel fundamental no trabalho. A atração física será sua melhor arma para conquistar o crush. No romance, a desejo esquenta e promete momentos inesquecíveis no sexo!

Palpite do dia: 12, 30 e 75.

Cor do dia: dourado.

Peixes (20/02 a 20/03)

O trabalho continua ocupando a maior parte da sua atenção e pode render uma grana extra, mas vai depender inteiramente do seu esforço. O astral é favorável para cuidar das tarefas de rotina, fazer o sabe e batalhar pelo pão de cada dia, sem inventar moda. Mas a treta entre Vênus e Urano mostra que nem tudo será perfeito sem defeitos nessa área e a falta de concentração pode ser a maior vilã no serviço. Faça a sua parte para redobrar a cautela com as distrações durante o expediente, especialmente se está trabalhando em casa, ok? Embora seja preciso uma dose extra de dedicação, há boas chances de melhorar as finanças e encher o bolso. Mais tarde, com a entrada da Lua na sua Casa 7, o romance tem tudo para ficar blindado. Mas talvez as coisas não corram da maneira que gostaria na paquera.

Palpite do dia: 22, 40 e 67.

Cor do dia: branco.