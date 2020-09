PREVISÕES Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Virgem

22 SET 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

No que depender do Sol, você vai entrar em uma fase movimentada a partir de hoje, Peixes! É que o Sol entra em sua Casa 8, sinal de que você estará mais aberta às mudanças e não terá medo de cortar da sua vida tudo o que não está acrescentando algo positivo. Aproveite essa fase para rever relacionamentos, amizades, objetivos, coisas encostadas em casa que não usa mais, enfim, tudo o que pode estar sugando a sua energia e atrapalhando o seu desenvolvimento. Pra melhorar, a Lua segue no ponto mais alto do seu Horóscopo e garante que a sua ambição continua em alta. Que tal fazer planos a longo prazo, sem medo de sonhar alto demais? Com empenho e astúcia, vai chegar mais longe. Um crush popular ou com boa posição social pode despertar seu interesse agora. O Sol garante mais paixão e desejo no sexo: se joga!

Palpite do dia: 56, 65 e 92.

Cor do dia: lilás.

Touro (21/04 a 20/05)

Hoje, a Lua segue em sua Casa 8 e o desejo de modificar algumas coisas pode falar mais alto, seja na vida pessoal ou profissional. Aproveite o momento para mexer na decoração, mudar os móveis de lugar ou deixar os antigos hábitos para trás. Com a entrada do Sol em Libra, será mais fácil adotar mudanças saudáveis -- dê atenção ao seu corpo. Seu senso de responsabilidade também entra em destaque e você talvez tenha que fazer alguns sacrifícios para cuidar do serviço. A boa notícia é que terá disciplina de sobra para encarar qualquer desafio, inclusive a rotina e a chatice das tarefas do dia a dia. Com a sua intuição em alta, vale a pena prestar atenção em seus instintos, especialmente se tiver que fazer escolhas complicadas ou escolher pessoas que merecem confiança. A paixão deve falar mais alto e tem tudo para incendiar os momentos na cama com o love. A sensualidade também será a melhor arma na paquera se está só.

Palpite do dia: 64, 19 e 91.

Cor do dia: laranja.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Graças à Lua, seus relacionamentos continuam recebendo excelentes energias e você fará o possível para ficar perto das pessoas queridas. Aproveite para explorar sua habilidade para lidar com as pessoas no trabalho, assim, será mais fácil firmar parcerias, iniciar uma sociedade ou exercer seu poder de convencimento para influenciar colegas ou clientes. Se possível, descubra quem tem interesses parecidos com os seus e proponha um trabalho em equipe para alcançar resultados melhores ou mais rápidos. Mas a melhor notícia do dia é que o Sol entra em Libra, paraíso astral do seu signo, e inaugura uma fase mais divertida e descontraída. Esse é o melhor momento para explorar sua simpatia, conhecer gente nova, investir no diálogo e manter a paz ao seu redor. Se depender do astro-rei, o clima romântico contagia os momentos a dois ou aumenta as chances de iniciar um romance para quem está só.

Palpite do dia: 29, 38 e 74.

Cor do dia: prata.

Câncer (21/06 a 21/07)

Com a entrada do Sol em sua Casa 4, os assuntos relacionados à família ganham destaque nas próximas semanas. Esse é um bom momento para reforçar os laços com os parentes que andavam distantes, passar mais tempo em casa com o pessoal e curtir o seu cantinho. Se precisar de ajuda ou de conselhos, alguém de casa pode dar um empurrão e tanto! E com a Lua em sua Casa 6, seu lado responsável também se destaca: aproveite para terminar tarefas que ficaram incompletas e redobrar o empenho no serviço. Com certeza, sua dedicação será notada e pode render bons frutos mais tarde. Também é hora de fazer alguns sacrifícios e cuidar melhor da saúde, mesmo que tenha que abrir mão dos seus lanchinhos favoritos e iniciar uma dieta, por exemplo. Com tanta coisa para fazer, talvez o romance fique em segundo plano e isso pode chatear sua cara-metade. A paquera anda devagar, mas há chance de se reaproximar de um ex.

Palpite do dia: 75, 93 e 30.

Cor do dia: dourado.

Leão (22/07 a 22/08)

Hoje, o desejo de sair da rotina e curtir cada momento tem tudo para crescer graças ao Sol, que entra em Libra e ativa a sua Casa 3 nos próximos dias. Reserve um tempo para curtir seu passatempo preferido, mas só depois de cumprir suas obrigações, ok? Com a Lua ainda em seu paraíso astral, você vai aliar seu charme a um enorme poder de comunicação, que estará ativado pelo Sol. O resultado é que, se você focar nos seus objetivos, o céu será o limite! Aproveite para expandir seus contatos e convencer as pessoas com as suas ideias. A companhia dos filhos ou de pessoas mais jovens ajuda a animar o astral e você vai sentir sua energia renovada se puder se divertir um pouco depois de tanto trabalho. Um passeio ou programa diferente seria perfeito para animar o romance, mas se não der, use a criatividade para surpreender o love. Seu jeito charmoso faz o maior sucesso na paquera.

Palpite do dia: 85, 22 e 40.

Cor do dia: vermelho.

Virgem (23/08 a 22/09)

Com as boas energias lunares, assunto ligado a herança ou dinheiro que envolve familiares pode ser resolvido numa boa e sem grande alvoroço. Faça um esforço para preservar a relação com o pessoal de casa e aposte na diplomacia para evitar conflitos. Se tiver a oportunidade de trabalhar em casa, curtindo o seu cantinho, tudo indica que a sua produtividade tende a aumentar. Se não for possível, o jeito é apostar na praticidade e no bom-senso para dar conta de qualquer desafio. Nesta terça, o Sol sai do seu signo e passa para Libra, sinal de as finanças vão contar com excelentes vibrações! É hora de colocar as mãos na massa e agarrar as oportunidades de ganhar dinheiro que devem cruzar o seu caminho. No namoro ou no romance, o ciúme pode provocar desentendimento ou briga. Reaproximação com um ex pode agitar a paquera.

Palpite do dia: 05, 41 e 50.

Cor do dia: preto.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua estimula o desejo de passear, conhecer um lugar novo ou fazer uma viagem rápida. Pena que nem sempre querer é poder, por isso, antes de seguir seus desejos analise os riscos e não esqueça de se proteger bem se tiver que colocar os pés na rua, Libra! A boa notícia é que a Lua também segue estimulando o diálogo, o que deve movimentar sua vida social e facilitar o contato com colegas e clientes no trabalho. Mas a melhor notícia do dia é a entrada do Sol em seu signo, marcando o início de um período mais favorável aos seus planos, especialmente na vida pessoal. Paquera ou um envolvimento passageiro deve animar seu coração, mesmo que não vire nada mais duradouro. Vai ser mais fácil esclarecer mal-entendidos com a sua cara-metade, além de encantar o love com seu jeito doce e autêntico.

Palpite do dia: 60, 87 e 24.

Cor do dia: rosa.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Confie em seus instintos na hora de lidar com dinheiro: a Lua segue em sua Casa das Posses e garante boas energias em tudo o que envolva finanças. Escorpião já é desconfiado por natureza e, agora, pode se tornar ainda mais apegado ao que possui, seja bens materiais ou relacionamentos. E com a entrada do Sol em Libra, anunciando o período de inferno astral anual do seu signo, ouvir seu sexto sentido pode ser a melhor pedida -- tanto hoje quanto nas próximas semanas! Também é um momento favorável para diminuir o ritmo, avaliar suas conquistas e rever algumas estratégias para melhorar a vida daqui pra frente. Só não se cobre em excesso -- identificar seus pontos fracos é mais do que suficiente para melhorar, não há necessidade de ficar se martirizando, tá? Outra dica astral é deixar a possessividade e a desconfiança de lado para se entender com o love sem excesso de drama. Se quer se dar bem com o crush, melhor esconder o ciúme.

Palpite do dia: 34, 07 e 52.

Cor do dia: verde-claro.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Com as boas energias enviadas pela Lua, que segue firme em seu signo, você esbanja disposição para cuidar dos próprios interesses. Reserve um tempo para curtir seus passatempos preferidos, traçar novas metas ou planejar o futuro. E com o Sol entrando em sua Casa 11, seu lado sonhador ganha destaque. Vai ser mais fácil pensar fora da caixa e encontrar soluções criativas para problemas do dia a dia -- use isso a seu favor para causar boa impressão no trabalho. Só tenha cuidado para não passar dos limites e exigir que tudo seja feito do seu jeito: embora Sagitário seja conhecido pelo bom humor, o seu signo também possui uma leve tendência para se tornar um ditador, mesmo que a princípio esteja agindo com as melhores intenções. Tem um crush em vista? Então, não esconda seus interesses e pode ter ótimos resultados na conquista! A vida amorosa fica mais interessante se sair da rotina e surpreender o love com algo novo.

Palpite do dia: 26, 08 e 80.

Cor do dia: preto.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você vai contar com as melhores energias para dar um salto na vida profissional a partir de agora, Capricórnio! É que o Sol entra no ponto mais alto do seu Horóscopo e eleva seu lado ambicioso e focado no trabalho. E como a Lua continua em seu inferno astral, você vai aumentar suas chances de sucesso se fechar a boca e não comentar sobre os seus planos com qualquer um. É que um segredo pode ser descoberto se não agir com cautela, e não é isso que você deseja, certo? Coloque em prática o ditado "em boca fechada não entra mosca" e vai chegar mais longe do que imagina. Um assunto misterioso pode fisgar sua atenção e seu lado detetive deve entrar em ação. Se ainda não tem compromisso, as estrelas avisam que um caso proibido pode fazer seu coração acelerar. Já o romance precisa de proteção e cuidado para não ficar em segundo plano.

Palpite do dia: 09, 63 e 00.

Cor do dia: vermelho.

Aquário (21/01 a 19/02)

Com a Lua em sua Casa das Amizades, você tem tudo para buscar a companhia das pessoas próximas, especialmente os amigos. Procure expandir seus interesses e envolva-se em novas experiências no trabalho -- a Lua também vai ampliar seus horizontes e despertar o desejo de sair da mesmice, vivendo algo diferente da rotina do dia a dia. E com o Sol em Libra, estimulando seu lado aventureiro, vai ser difícil ficar dentro de casa nos próximos dias, Aquário! Mas o coronga não perdoa deslizes e vai ser preciso muito álcool gel e cuidados redobrados se quiser colocar os pezinhos na rua, tá? Aproveite para direcionar esse novo pique para a vida profissional, assim, essa energia criativa pode se tornar algo construtivo e trazer resultados palpáveis. A galera pode ter papel importante na paquera, especialmente se tiver que restringir seus contatos às redes sociais. Você e a pessoa amada estarão em sintonia, o que fortalece os laços da relação amorosa.

Palpite do dia: 01, 91 e 82.

Cor do dia: amarelo.

Peixes (20/02 a 20/03)

