LUA EM PEIXES Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Temporada de Libra!

29 SET 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Com a Lua ainda infernizando o seu astral, o desejo de curtir o seu cantinho e até se isolar um pouco tem tudo para vir à tona. Se tiver a oportunidade, reserve um tempinho para diminuir o ritmo e repensar algumas coisas. A boa notícia é que a Lua se entende com Urano e avisa que há chance de entrar um dinheiro que não estava esperando. O bom aspecto da Lua com Saturno também pode dar uma ajudinha na carreira, mas se receber uma boa oferta para trocar de emprego, saiba que essa não é a hora de comentar sua boa sorte com qualquer um. Como nada é perfeito, vale a pena se preparar para as críticas e cobranças que podem surgir hoje, seja na vida profissional ou particular. A briga entre Marte e Saturno também pode respingar no relacionamento com sua cara-metade, trazendo alguns desafios e uma certa tensão entre vocês dois. Talvez a paquera não traga muitas novidades, mas nada de jogar a toalha, tá?

Palpite do dia: 79, 07 e 61.

Cor do dia: lilás.

Touro (21/04 a 20/05)

No que depender dos astros, você tem tudo para alimentar novos sonhos, sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais nesta terça. A Lua troca likes com Urano e Júpiter, sinalizando que as amizades estarão mais ativas e você poderá contar com o apoio da turma para o que precisar. O desejo de sair da rotina e viajar pode se tornar mais forte, mas a dica é usar a criatividade para matar a saudade de um amigo que mora longe, fazer novas amizades e descobrir um jeito novo de manter a rotina bem longe. Não será fácil, mas a saúde vem em primeiro lugar e a briga entre Marte e Saturno avisa que qualquer tipo de excesso terá consequências. Melhor não pagar pra ver nem correr riscos desnecessários, tá? Os interesses em comum devem crescer e isso fortalece ainda mais o lance com quem ama. Se está só, os amigos terão papel importante na paquera.

Palpite do dia: 62, 44 e 98.

Cor do dia: verde-escuro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua avisa que é hora de dar um pouco mais de importância à imagem que passa aos outros. Brilhando no ponto mais alto do seu Horóscopo, a Lua destaca seu lado ambicioso e faz com que se esforce ainda mais para conseguir tudo o que deseja. Aproveite para fazer planos a longo prazo e anote tudo, já que você pode ter ótimas ideias para o futuro. Em harmonia com Júpiter, a Lua também vai favorecer algumas mudanças mais radicais, seja na vida profissional ou na sua imagem. Que tal se arriscar um pouco e testar um visual mais ousado, que sempre desejou e nunca teve coragem de experimentar? Se não tem coragem para nada tão radical, saiba que alguns cuidados com a saúde também podem se refletir de maneira positiva no visual e não vão exigir nada muita drástico. Uma crush popular e muito disputado pode despertar seu interesse. Marte e Saturno vão brigar feio à noite e avisam que uma amizade pode chegar ao fim. Se não pegar mais leve com o love, o romance também vai atravessar alguns momentos turbulentos.

Palpite do dia: 90, 99 e 45.

Cor do dia: vinho.

Câncer (21/06 a 21/07)

Brilhando em Peixes, a Lua estimula o desejo de aprender coisas novas e sair da rotina nesta terça. Aproveite para se aproximar de pessoas importantes em sua vida que andavam longe ou para reatar antigos laços com colegas e pessoas que conheceu através do trabalho. Manter boas conexões será a chave para subir na carreira! Sem falar que pessoas bem posicionadas no mercado podem dar dicas valiosas ou indicar novas vagas mais lucrativas ou atraentes, certo? Viagem ou passeio com os amigos deve se tornar um grande sonho de consumo, mas talvez seja preciso adiar esse reencontro tão esperado. Enquanto isso, aposte em tecnologias alternativas para matar a saudade e dar risada com a turma. Sair da rotina aumenta suas chances de se dar bem na conquista, mas será difícil colocar isso em prática. Marte se desentende com Saturno e avisa que as críticas tem tudo para atrapalhar os momentos com o love. Pegue mais leve e aposte no bom humor pra voltarem às boas, tá?

Palpite do dia: 19, 28 e 37.

Cor do dia: cinza.

Leão (22/07 a 22/08)

Nesta terça, a Lua vai estimular as mudanças, seja na vida pessoal, nos cuidados com a saúde ou mesmo na aparência. Se anda pensando em cuidar melhor do seu corpo, aproveite as boas energias enviadas por Lua e Júpiter para abandonar velhos hábitos e mudar a rotina. Lua e Urano também se juntam para favorecer algumas mudanças no visual -- vão chover elogios, acredite! Essas vibrações positivas também se estendem à vida profissional e você pode receber uma nova proposta de emprego. Se está buscando um novo trabalho, também há boas chances de ter uma resposta positiva. Só tenha cuidado para não sair da linha e perder a concentração nas tarefas de rotina, caso contrário, o resultado será bem diferente do que você estava esperando, tá? A atração física deve crescer e você pode viver momentos intensos no sexo. Sua sensualidade ajuda a animar a paquera.

Palpite do dia: 47, 83 e 29.

Cor do dia: creme.

Virgem (23/08 a 22/09)

Com as bênçãos da Lua, os relacionamentos continuam em destaque e você vai se sentir melhor se estiver na companhia de outras pessoas. Isso também vale para o trabalho -- agir em parceria ou firmar uma sociedade será o caminho para o sucesso! A Lua tá toda amorzinho com Urano e Júpiter, sinal de que a vida amorosa também vai de vento em popa. Mas apesar do desejo de se divertir, é melhor não passar dos limites e cuidar das tarefas de rotina primeiro. Mantenha o foco no que precisa fazer e não se distraia no meio do expediente, tá? Um namoro ou lance recente pode se firmar e passar para a próxima fase. Agora, se as coisas andam meio tensas com o crush ou com a sua cara-metade, uma briga mais séria não está descartada -- esse é o recado de Marte, que vai quebrar o pau com Saturno nesta noite. Na dúvida, é melhor prevenir do que remediar!

Palpite do dia: 75, 93 e 57.

Cor do dia: azul-marinho.

Libra (23/09 a 22/10)

No que depender dos astros, esta terça conta com um astral favorável para cuidar da saúde, iniciar uma dieta ou abrir mão de velhos hábitos. Tarefas que precisam ser feitas em casa podem exigir parte da sua atenção, mas se tiver a oportunidade de trabalhar em home office, seu rendimento pode surpreender de maneira muito positiva! Mal-entendido ou atritos com um familiar não estão descartados à noite, graças a Marte, que troca farpas com Saturno. Mesmo com o astral mais tumultuado, faça um sacrifício e tente manter a paz com o pessoal de casa. Pode surgir a oportunidade de mudança de emprego, se já vinha tentando isso há um tempo. Talvez precise colocar os interesses do seu amor em primeiro lugar e ceder em alguns pontos. O ciúme também estremece o relacionamento amoroso -- vá com calma. Já a paquera anda devagar.

Palpite do dia: 94, 22 e 04.

Cor do dia: cinza.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua segue em seu paraíso astral e garante que você vai esbanjar criatividade e animação em tudo o que fizer! A Lua sorri para Urano e Júpiter, avisando que o astral deve se tornar mais leve. Aproveite o bom momento para fazer uma fezinha -- a sorte estará ao seu lado! A comunicação também conta com boas energias e uma reunião ou troca de ideias com os colegas, mesmo que seja virtual, pode render mais do que estava esperando. Por outro lado, Marte se desentende com Saturno e pode exigir cuidado com fofocas ou pessoas mal-intencionadas no trabalho. Fake news ou mal-entendidos em notícias sobre saúde pode trazer riscos. Na dúvida, cheque tudo em sites confiáveis antes de embarcar em uma dieta maluca, tá? Se o coração está livre, leve e solto, você vai colecionar admiradores e tem tudo para arrasar na paquera! Momentos românticos e declaração de amor tornam a vida a dois muito melhor.

Palpite do dia: 77, 05 e 68.

Cor do dia: amarelo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Com a proteção da Lua, será mais fácil receber o apoio dos familiares para resolver qualquer pendência, especialmente em casa. E com a Lua trocando likes com Júpiter, você pode receber apoio financeiro, ou ajudar um parente que esteja passando por dificuldade. A família é importante e você vai se sentir melhor se não deixar ninguém de lado, mesmo que isso signifique fazer alguns sacrifícios pessoais. Trabalho em home office recebe as melhores energias da Lua e de Urano! Mas Marte e Saturno trocam farpas e podem incentivar o consumismo desenfreado da sua parte. Se não esconder o cartão de crédito, pode ter dificuldade para resistir à tentação e acabar se esbaldando nas ofertas que recebe, o que vai causar o maior prejuízo. Um programa caseiro ou com a presença da família pode animar o romance, mas pegue leve na possessividade. Um amor do passado pode despertar saudade se está só.

Palpite do dia: 33, 51 e 96.

Cor do dia: verde.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com a Lua estacionada em sua Casa 3, a comunicação recebe as melhores energias e pode ser o caminho para o sucesso no trabalho. Aproveite as boas energias do sextil entre Lua e Urano para expandir seus contatos, conhecer um novas tecnologias ou organizar uma reunião de última hora. Porém, você estará mais irredutível em alguns assuntos e pode ter dificuldade para interagir com pessoas tradicionais que não pensam da mesma maneira que você. Bater o pé e exigir tudo do seu jeito também provoca brigas em casa -- para manter a paz, lembre-se de que a conversa é sempre a melhor opção, Capricórnio! Os bons aspectos da Lua com Urano e Júpiter deixam a paquera mais agitada e prometem novidades. Um amor à primeira vista não está descartado. O romance também fica mais leve e interessante: aproveite cada momento!

Palpite do dia: 07, 70 e 16.

Cor do dia: lilás.

Aquário (21/01 a 19/02)

O astral dessa terça é favorável para organizar as contas, planejar os próximos gastos e cuidar do que é seu. Pode pintar uma boa oportunidade de encher bolso, graças às boas energias trocadas entre Lua e Urano, mas é melhor não comentar por aí sobre a sua boa sorte com dinheiro, mesmo que receba uma grana que não estava esperando. A discrição pode ser a chave para o sucesso, não se esqueça! Com a ajuda da família, poderá comprar algo valioso para a casa ou iniciar um negócio que pode ser feito no seu lar mesmo. Marte e Saturno se desentendem e pedem um pouco mais de cuidado com gente falsa e fofoqueira. Redobre os cuidados para não ser alvo de boatos maldosos. Se confia na solidez do seu romance, aproveite para organizar a vida financeira do casal. Um caso escondido pode ser descoberto se não tiver cuidado.

Palpite do dia: 80, 98 e 08.

Cor do dia: marrom.

Peixes (20/02 a 20/03)

Com a Lua em seu signo, você segue confiante e cheia de gás para colocar alguns assuntos pessoais em ordem. A Lua troca likes com Urano logo cedo e ressalta seu lado sonhador e altruísta. Se tiver a chance de ajudar alguém, vai se sentir muito melhor consigo mesma: experimente! Não é hora de guardar ressentimento -- se andou se desentendendo com alguns amigos ultimamente, esse é um bom momento para fazer as pazes e reforçar os laços. Só tem um porém: Marte e Saturno vão brigar à noite e isso pode respingar em seus relacionamentos. Tente encontrar um maneira diplomática de desconversar se um amigo pedir dinheiro emprestado, Peixes! Um bom papo ajuda a colocar os pingos nos is e garante um astral mais gostoso e descontraído com o love. Tudo indica que a sua lábia vai ajudar na conquista.

Palpite do dia: 54, 45 e 36.

Cor do dia: pink.