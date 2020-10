ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros reservam para você nesta temporada de Libra

6 OUT 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Áries, hoje a Lua chega à Casa 3 do seu Horóscopo, o que favorece tudo que exige comunicação. Será mais fácil explicar o que pensa e sente e isso deve ajudar bastante no seu relacionamento com as pessoas.

Quem trabalha com comércio, divulgação e atendimento ao cliente pode ter um dia bem mais agitado do que o habitual.

Porém, a Lua vai se desentender com Vênus, então, cuidado para não falar mais do que deve e acabar se metendo em fofocas e confusões, especialmente no trabalho. Se surgir um mal-entendido, procure esclarecer logo e sem brigar.

Além disso, não deixe a sua saúde de lado: melhore a sua alimentação e controle o estresse.

No campo sentimental, você pode enfrentar algum desencontro ou desentendimento. Deixe assuntos polêmicos e decisões corriqueiras para outro dia, vai ser melhor.

Palpite do dia: 12, 66 e 21.

Cor do dia: roxo.

Touro (21/04 a 20/05)

Assuntos relacionados a dinheiro terão destaque para você hoje. Pode sentir uma vontade maior de organizar as finanças ou de buscar novas fontes de renda para ter um pouco mais de segurança neste setor. Errado não tá, né? Por outro lado, a Lua em quadratura com Vênus alerta que pode ter gastos inesperados e também aumenta o risco de gastar demais com coisas supérfluas só porque achou bonito. Resista às tentações nas vitrines. Quando o assunto é grana, é melhor não contar demais com a sorte. Mantenha os pés no chão.

No campo sentimental, seu charme será irresistível e você vai atrair os crush tudo até sem querer. Mas seu coração está mais para uma relação segura do que para aventuras e é isso que deve buscar. Se já achou um mozão, valorize. Demonstre seu amor e invista no romantismo, mas sem sufocar com ciúme ou cobranças, ok?

Palpite do dia: 31, 04 e 49.

Cor do dia: bege.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua em Gêmeos realça seu alto-astral e deixa você ainda mais extrovertidx do que já é. Comunicativx por natureza, você deve apostar todas as suas fichas no diálogo hoje. Principalmente em casa, onde o clima pode ficar meio tenso ao longo do dia por causa de uma quadratura entre Lua e Vênus. Estar em paz com a família acalma seu coração, por isso, um conflito com parentes tende a mexer fundo com as suas emoções. Respire fundo e converse, sem brigar. Faça a sua parte para resgatar a harmonia com quem estima.

É bem provável que se sinta entediada de só ficar em casa, mas a Lua realça a sua criatividade e você pode ter ótimas ideias para quebrar a rotina e se divertir sem abrir mão da sua segurança.

No amor, um pouco de romantismo pode esquentar o clima entre quatro paredes. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 59, 77 e 68.

Cor do dia: azul-marinho.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, falar menos e ouvir mais é a principal dica dos astros para você você. A Lua inferniza seu astral e forma quadratura com Vênus, o que pode estimular fofocas e mal-entendidos. Fique de olho para não cair na lábia de gente falsiane, cobrona e golpista, principalmente aqueles telefonemas que oferecem prêmios, cartões de crédito, empréstimos e outras “vantagens”. Se a esmola for demais, desconfie! Cuidado também para não acreditar em uma mentira ou intriga feita por alguém cheio de segundas intenções: antes de tomar uma atitude, confirme a informação.

No emprego, prefira ficar de boas num canto tranquilo, longe de agitação. E não comente seus planos com ninguém se não quiser fazer papel de trouxa.

No amor, mantenha a discrição e proteja seus segredos. Se você anda sentiundo insegurança, abra seu coração com o mozão: uma boa conversa pode fortalecer a confiança.

Palpite do dia: 60, 33 e 96.

Cor do dia: rosa.

Leão (22/07 a 22/08)

A Lua na Casa 10 deixa você cheix de ambição e energia para realizar seus planos e desejos. E o astro formará trígono com Júpiter, Plutão e Saturno na sua Casa do Trabalho, sinal de uma fase extremamente benéfica e positiva para a sua carreira. É um bom momento para investir em uma promoção e mostrar aos chefes que está pronta para assumir novas responsabilidades.

Para quem está sem emprego, vá à luta, pois terá boas oportunidades de reingressar no mercado de trabalho. Capriche no currículo e mostre todo o seu potencial nas entrevistas. Você vai sentir cheix de saúde e disposição para lutar, então, corra atrás!

No amor, atração por colega ou por uma pessoa conhecida deve aumentar e o céu dá sinal verde para investir. A dois, lutem juntos e podem conquistar tudo que quiserem.

Palpite do dia: 61, 79 e 52.

Cor do dia: lilás.

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua treta com Vênus e pode deixar você divididx entre as suas ambições profissionais e os seus interesses pessoais. Talvez tenha que abrir mão de um desejo seu por causa da carreira ou, ao contrário, pode ter que adiar um projeto de trabalho para se dedicar a algum outro setor da sua vida.

Convém ter cuidado para não bater de frente com os chefes ou com autoridades, pois isso pode deixá-la muito pistola: seja gentil e fale com jeitinho.

Vênus em Virgem acentua sua vaidade. Se tiver tretado com o espelho, capriche no visual e vai se sentir ainda mais poderosx.

Nos assuntos do coração, o céu pede cautela num romance com alguém influente ou do trabalho: o clima pode ficar tenso. No convívio com o mozão, não tente impor as suas vontades. Respeite as diferenças e valorize os projetos em comum.

Palpite do dia: 71, 17 e 98.

Cor do dia: marrom.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua começa um rolê por sua Casa do Conhecimento e desperta em você a vontade de abrir a sua mente, experimentar coisas novas e abrir novas portas para o seu futuro. Errado não tá, né?

Você terá muita facilidade para aprender, o que faz deste momento uma ótima época para investir nos estudos. Pode fazer cursos, acompanhar palestras e treinamentos ou mesmo buscar os conselhos de pessoas sábias e experientes.

De manhã, a Lua estará em quadratura com Vênus, o que pode fazer você se desconcentrar e pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Tente manter o foco em uma tarefa de cada vez.

Hoje também você pode ter saudade de alguém que está longe: faça contato.

Quem namora a distância deve vencer a insegurança com mais diálogo. Na união, compartilhe seus sonhos e valorize as afinidades que tem com seu mozão.

Palpite do dia: 81, 72 e 99.

Cor do dia: vermelho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua na Casa 8 estimula as transformações e você terá mais clareza sobre as coisas que precisa mudar ao seu redor. É hora de deixar ir tudo que não tem mais sentido para você: coisas que não usa mais, coisas que incomodam, mágoas e relacionamentos superficiais. Você vai querer dar um basta em tudo que faz mal e terá todo apoio do céu para isso.

Pode começar avaliando suas amizades e rompendo laços com gente que só se aproxima por interesse.

A Lua também realça a sua intuição: siga seus instintos.

No campo afetivo, pode sentir uma atração arrebatadora por alguém da turma. Antes de se envolver, investigue se vocês têm os mesmos objetivos para não se decepcionar. Na união, reforce o companheirismo e valorize a estabilidade da relação. Seus desejos estão aflorados: invista na seducência.

Palpite do dia: 73, 64 e 19.

Cor do dia: branco.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, fechar na parceria com os colegas e somar forças por um objetivo em comum é a principal recomendação dos astros para você hoje. A Lua na Casa 7 envia ótimas vibes para trabalhar em equipe ou fechar uma parceria com alguém de confiança. É certo que pode ser difícil acharem um meio-termo entre o que você e o outro querem, mas nada que uma boa conversa e um pouco de boa vontade, dos dois lados, não possam resolver.

No amor, quem está na pista só vai se envolver com alguém se estiver gostando de verdade e se sentir que o crush também está interessado em viver uma relação séria. Aventuras não vão satisfazer você. Romance com alguém influente ou do trabalho deve enfrentar desafios e será preciso muito diálogo. Na vida a dois, evite medir forças ou brigar por capricho ou vaidade. Coloque o amor em primeiro lugar.

Palpite do dia: 11, 29 e 02.

Cor do dia: roxo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, a Lua tá de rolê por sua Casa 6 e garante ótimo pique para investir no trabalho e cumprir as suas obrigações de rotina. O astro está em Gêmeos, signo que deixa seu raciocínio mais rápido e facilita bastante a comunicação. Você pode fazer bons acordos e até negociar melhorias com os chefes.

Vênus na Casa 9 e em conflito com a Lua, avisa que pode ser difícil aprender uma nova tarefa ou função no emprego, mas nada que uma dose extra de disciplina não possa resolver.

Dê atenção à sua saúde e evite a automedicação. Se sentir algo diferente, busque orientação médica.

Além disso, os astros mandam o papo reto e avisam que implicância com colega ou com uma pessoa conhecida pode ser sinal de amor, sabia? Avalie bem o que sente. Na união, você será prestativx e terá prazer em participar mais da rotina de quem ama, mesmo que não concorde com todas as ideias do mozão.

Palpite do dia: 84, 03 e 30.

Cor do dia: azul-turquesa.

Aquário (21/01 a 19/02)

Você vai acordar com muita energia e entusiasmo e vai contagiar todo mundo à sua volta com carisma e bom humor. A Lua na Casa 5 vai deixar você ainda mais criativona do que já é e ainda garante doses extras de sorte, o que deve beneficiar todos os setores da sua vida.

O único alerta vem de uma quadratura entre a Lua e Vênus: tenha muito cuidado com jogos, gastos desnecessários e investimentos de risco, pois pode perder dinheiro e ter de buscar suia dignidade no lixo.

No campo sentimental, seu charme vai reinar absoluto e você usará todo seu magnetismo para atrair e encantar quem deseja. Na vida a dois, o clima deve esquentar e você usará toda sua sensualidade para apimentar as coisas na intimidade. Aguarde momentos de muito carinho, romantismo e seducência entre quatro paredes.

Palpite do dia: 94, 22 e 58.

Cor do dia: pérola.

Peixes (20/02 a 20/03)

O céu anuncia um dia superprodutivo para quem trabalha em casa ou está fazendo home office neste período. Também é um bom dia para cuidar dos interesses de família ou resolver assuntos domésticos.

Agora, se você tem um negócio ou uma sociedade com parentes, aí é melhor seguir o conselho do sábio pensador contemporâneo MC Brinquedo e 'medir suas palavras, parça', pois Lua e Vênus em quadratura indicam que não será fácil chegar a um acordo com familiares. Terá que dialogar, com muita calma e paciência, até encontrarem uma solução que consiga agradar todos os envolvidos.

Vênus na Casa 7 estimula o romance e aumenta o seu interesse por um relacionamento mais sério. Para quem já tem uma relação estável, o astro promete doses extras de romantismo, seducência e harmonia. Só não deixe a família interferir demais na sua vida conjugal: separe bem as coisas.

Palpite do dia: 59, 50 e 77.

Cor do dia: amarelo.