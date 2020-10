ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros reservam para você

27 OUT 2020 - 07h:14 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Vários astros estão aglomerados na sua Casa 10, o ponto mais alto do seu Horóscopo, indicando uma fase de conquistas e realizações. É claro que as coisas não vão cair do céu e que você terá que batalhar muito para chegar onde deseja, mas seja persistente e todo seu empenho vai valer a pena.

A Lua e Netuno retrógrado na Casa 12 recomendam que aja com muita discrição e tenha cautela para não cair nas armadilhas de gente mal-intencionada e falsiane. Mas mexa seus pauzinhos, sem comentar seus planos, e logo terá o que quer.

Esta noite, Vênus ingressa na sua Casa 7, trazendo novidades e ótimas vibes para a sua vida amorosa. Se você está livre e em busca de um novo amor, vai sentir um desejo ainda maior de encontrar a sua alma gêmea. Para quem já tem mozão, esta será uma fase de forte união e muita harmonia.

Palpite do dia: 24, 33 e 15.

Cor do dia: verde-água.

Touro (21/04 a 20/05)

É bom não contar demais com o apoio dos outros nesta terça-feira, pois a Lua se aproxima de Netuno retrógrado e alerta que há grande risco de você pode se decepcionar com alguns amigos. Vai se sair melhor se agir por conta, sem depender nem esperar nada de ninguém.

Em contrapartida, você pode aproveitar este momento para investir em cursos e treinamentos. Navegue bastante na internet, pois há muitas opções gratuitas de estudo e todas elas vão contribuir para melhorar o seu currículo e progredir na carreira.

Dê atenção à saúde e à beleza, sobretudo à noite.

No amor, você vai buscar alguém que tenha valores e objetivos bem parecidos com os seus. Mas deve ter cuidado para não confundir amizade com paixão e acabar prejudicando uma boa relação. Na união, reforce a parceria e apoie seu mozão.

Palpite do dia: 79, 61 e 25.

Cor do dia: branco.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A carreira está no centro das suas atenções, mas Netuno retrógrado avisa que você não deve sonhar alto demais ou se iludir com propostas boas demais para serem verdade, pois há grande chance de se frustrar e fazer papel de trouxa.

Com Júpiter, Saturno e Plutão na Casa 8, a vontade de dar uma guinada na sua vida será enorme. Tenha ambição, sim, e batalhe pelos seus objetivos, mas concentre-se em metas que realmente tenha condições de alcançar: mantenha os pés bem firmes no chão.

No campo afetivo, sua sensualidade vai atrair como ímã e pode despertar o interesse de alguém influente e bem-sucedido. Mas desafios vão surgir: cuidado para não se iludir.

À noite, Vênus chega ao seu paraíso astral e desperta seu lado mais romântico e carinhoso. Cubra seu bem de mimos, invista na seducência e namore muito!

Palpite do dia: 71, 98 e 80.

Cor do dia: azul-escuro.

Câncer (21/06 a 21/07)

Você vai se interessar por novidades e por tudo que possa abrir novas possibilidades em sua vida.

Terá muita facilidade para aprender e deve agarrar qualquer oportunidade de se aperfeiçoar. Invista nos estudos, trabalhe com colegas mais experientes e siga o exemplo de pessoas que já chegaram onde você quer chegar.

A Lua em sextil com Júpiter, Saturno e Plutão indica que você poderá fazer acordos e parcerias muito vantajosos. Ou que vai trocar boas experiências ao trabalhar em equipe.

Vários astros estimulam o amor, sobretudo para quem já encontrou seu par e vive uma relação sólida. O céu promete uma fase de muita estabilidade e a relação tem tudo para se aprofundar. Quem vive junto pode até pensar em oficializar a união. Noite perfeita para um programa caseiro e bem romântico.

Palpite do dia: 00, 09 e 72.

Cor do dia: pink.

Leão (22/07 a 22/08)

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia, sobretudo no trabalho.

Netuno retrógrado na Casa 8 avisa que algumas novidades poderão aumentar sua sensação de insegurança.

Tome seu paracetaloka e procure controlar as suas emoções para manter a serenidade. O melhor a fazer é “dançar conforme a música”, contornar os obstáculos e se adaptar às mudanças da melhor maneira possível.

Encare os desafios como oportunidades de mostrar a sua competência e use seus talentos para se destacar.

Além disso, preste mais atenção à sua saúde: é um bom momento para abandonar um vídeo e melhorar a sua alimentação.

A Lua na sua Casa 8 reforça a sua sensualidade e promete esquentar bastante o clima no romance. Renda-se aos desejos.

À noite, Vênus na Casa 3 estimulará o diálogo e trará ainda mais compreensão para a vida a dois.

Palpite do dia: 28, 19 e 73.

Cor do dia: laranja.

Virgem (23/08 a 22/09

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe vai deixar seu trabalho mais ágil e produtivo. Porém, com Netuno retrógrado, você deve ter cuidado para não se associar a gente falsiane, cobrona e oportunista, daquele tipinho que dá rasteira nos outros sem dó.

E mesmo que tenha total confiança no(a) sócio(a), faça um contrato, coloque tudo no papel. Afinal, como diz o ditado: “Amigos, amigos - negócios à parte”.

Vários astros brilham no seu paraíso astral, o que indica mais sorte e criatividade para você. Não deixe de fazer uma fezinha: você pode se dar bem.

Um namoro recente tem boas chances de evoluir para um compromisso mais sério. Na vida conjugal, a Lua anuncia muita união e companheirismo. Não dê espaço para a insegurança ou o ciúme. Reforce a confiança com muito carinho e romantismo.

Palpite do dia: 65, 92 e 29.

Cor do dia: marrom.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua dá match com Netuno retrógrado e pode deixar a sua rotina e o seu trabalho muito confusos hoje.

Procure definir algumas prioridades, organizar bem as tarefas e mostrar mais disciplina. Só assim você conseguirá cumprir seus compromissos sem atrasos e sem levar preocupação para casa.



A saúde também pode exigir atenção. É possível que sinta algum mal-estar e tenha dificuldade em descobrir a causa. Procure um médico e, se não estiver convencidx, busque a opinião de outros especialistas.



No amor, quem está livre pode descobrir afinidades com colega de serviço ou com uma pessoa conhecida e que está sempre ao seu redor. Tudo indica que a família dará o maior apoio. Para quem já vive uma relação estável, Vênus chega em Libra e promete turbinar o romantismo. Liberte a deusa sensuellen que habita em você e curta muito!

Palpite do dia: 03, 21 e 30.

Cor do dia: roxo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Se depender de criatividade e inspiração, seu dia será superprodutivo no trabalho. Júpiter na Casa 3 vai deixar a sua mente ágil e inquieta, cheia de boas ideias. E junto com Saturno e Plutão, você terá determinação e perseverança de sobra para colocar em prática os projetos mais promissores.

Além disso, a Lua no seu paraíso garante confiança e sorte em tudo que decidir fazer. Vale até fazer uma fezinha ou marcar os migxs tudo nos sorteios que rolam nas redes sociais, pois você pode faturar algum prêmio. Mesmo que seja tipo um bolo ou algo nem tão valioso, a sensação de vencer será deliciosa. Agora, se decidir apostar em alguma loteria, não vá gastar mais do que pode: controle-se!

No amorVênus na Casa 12 sinaliza que pode se interessar por uma pessoa que já é comprometida. E, pra completar, Netuno retrógrado na Casa do Namoro recomenda cautela: não se deixe enganar por falsas promessas. Nessa hora, lembre-se da música de Marília Mendonça: 'amante não tem lar'. Quem já tem um mozão, clima seducente, carinhoso e muito romântico.

Palpite do dia: 22, 58 e 76.

Cor do dia: bege.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, trabalhar em casa será muito produtivo e, de quebra, você ainda poderá passar mais tempo com os parentes mais próximos. Tem muita gente em “home office” e, se este é o seu caso, tire proveito deste momento.

Júpiter, Saturno e Plutão na Casa 2 avisam que, se arregaçar as mangas e batalhar de verdade, pode aumentar bastante os seus ganhos e até engordar uma poupança.

Para quem trabalha fora, a dica é se dedicar às tarefas que já sabe fazer bem: explore a sua experiência para brilhar e faturar.

Vênus na Casa 11 estimula as amizades: faça contato virtual com a turma e não perca uma boa chance de se enturmar com gente nova, mesmo que seja pelas redes sociais.

O planeta do amor também garante doses extras de companheirismo aos casais. Não deixe o ciúme cortar o clima, valeu?

Palpite do dia: 41, 86 e 50.

Cor do dia: azul-marinho.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Júpiter, Saturno e Plutão seguem o baile firmes e fortes em Capricórnio e isso dará ainda mais determinação e firmeza para você correr atrás dos seus objetivos. Se tiver uma meta ou uma ideia em mente, não medirá esforços para concretizar seus planos e não vai sossegar enquanto não conseguir o que quer.

Outro astro que interfere em seu astral é a Lua, que está de rolê na sua Casa da Comunicação e aumenta a sua habilidade de dialogar e convencer as pessoas. Isso deve render bons acordos, especialmente no trabalho. Se você tem um assunto malresolvido com alguém, é um bom dia para retomar a conversa e esclarecer as coisas.

O clima de paquera pode esquentar em um bate-papo ou uma rede social. Só não faça joguinhos: diga o que realmente pensa. Na união, o diálogo será um importante aliado. Faça planos com seu amor. Assuma o comando no sexo!

Palpite do dia: 33, 96 e 78.

Cor do dia: rosa-claro.

Aquário (21/01 a 19/02)

O céu recomenda que você controle melhor o seu dinheiro. Experimente colocar no papel todas as suas despesas fixas para ter uma ideia mais precisa do quanto gasta por mês.

Netuno retrógrado na Casa 2 também aconselha a fugir dos crediários, dos boletos e a deixar o cartão de crédito bem guardadinho, pois qualquer vacilo pode fazer você estourar o limite e se complicar com uma dívida.

Júpiter, Saturno e Plutão na Casa 12 alertam que precisará fazer alguns sacrifícios se quiser equilibrar as finanças e se livrar das preocupações com grana.

Nos assuntos do coração, se você sofreu um decepção recente, é bem provável que queira dar um tempo de boas para se refazer do que passou. Aproveite para definir o tipo de pessoa que quer na sua vida. Na união, valorize a estabilidade e reforce a confiança entre você e seu mozão.

Palpite do dia: 25, 07 e 79.

Cor do dia: dourado.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixes, Netuno seu regente, tá pagando de louco e andando em movimento contrário. Isso pode abalar a sua autoconfiança e, em conjunção com a Lua, deve deixar você ainda mais sensível e emotivx do que você já é.

Cuidado para não enxergar os problemas maiores do que realmente são, pois isso só vai fazer você sofrer e se magoar. Tome seu paracetaloka e procure controlar as suas emoções e usar mais a razão para lidar com os desafios e as situações de rotina. Isso deve ajudar a superar mais rápido qualquer obstáculo.

Você também pode contar com o apoio dos amigos, especialmente dos mais maduros e experientes.

Romance com alguém da turma recebe bons estímulos e promete fortes emoções.

Na vida a dois, você vai mostrar que fecha na parceria para o que der e vier. E prepare-se para uma fase bem excitante na intimidade: Vênus chega à Casa 8 e deixa sua sensualidade irresistível! Credo, que delícia!

Palpite do dia: 80, 44 e 35.

Cor do dia: verde-água.