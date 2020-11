ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça-feira Saiba o que os astros reservam para você

3 NOV 2020 - 06h:56 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Áries, hoje ocorrem algumas mudanças nas configurações planetárias e você vai se sentir mais impaciente e irritadx do que o normal! Tá amarrado, hein?! Muita calma, meus consagrados, as coisas já estão se ajeitando e logo você conseguirá alcançar os seus objetivos.

Uma dessas mudanças quem faz é a Lua, que tá de rolê em Gêmeos e influencia a área que corresponde à comunicação e ao comércio, melhorando as vendas no varejo e possibilitando também pequenos deslocamentos para encontros e reuniões profissionais. Fada sensata é assim, né, mores?



Hoje também Vênus, o planeta do amor e do prazer, fica em aspecto tenso com Urano, mas ainda assim pode facilitar encontros amorosos pela internet e redes sociais, onde poderá reencontrar um amor do seu passado.



Vejo ainda que você pode receber um convite para um acontecimento social pelas redes sociais, onde a diversão e o lazer servirão para obter momentos de puro relaxamento.



Já o campo financeiro continua precisando de atenção: mantenha um perfil conservador e não pague de doidx.

Palpite do dia: 91, 10 e 64.

Cor do dia: creme.

Touro (21/04 a 20/05)

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Hoje Mercúrio sai da retrogradação e esse aspecto astrológico irá lhe permitir desfrutar de um pouco mais de tranquilidade, facilitando a comunicação e abrindo novas possibilidades de parcerias e acordos.



A sua mente estará mais alerta e deve te ajudar a encontrar com mais facilidade as estratégias necessárias para contornar e superar os principais obstáculos.



Bote fé no seu taco e sinta-se mais confiante e disponível em relação aos seus parceiros, especialmente no ambiente profissional.



Além disso, temos a Lua de rolê no signo de Gêmeos, dando sinal verde para avanço nas negociações comerciais e pessoais. Taca-le pau nesse carrinho, Marcos!



Mas atenção: se você sentir um pouco de cansaço, não se assuste e diminua o ritmo do trabalho. Não queira resolver todas as coisas atrasadas num dia só! Permita-se algumas horas de lazer, meu cristalzinho!

Palpite do dia: 92, 11 e 29.

Cor do dia: dourado.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje finalmente Mercúrio, seu regente, sai da retrogradação e após uma leve parada começará a caminhada direta ao redor do Sol. É pra glorificar de pé, minha filha! Que alívio será poder implementar finalmente os seus projetos!

Com uma ajudinha da Lua, que tá de rolê em seu signo solar, você poderá fazer novos contatos, enviar e-mails, concluir negócios, assinar acordos e fazer boas parcerias. Amém que fala?



Aliás, que tal se lançar em novas conquistas profissionais? Tire da gaveta um sonho guardado e comece a estruturá-lo, pois o céu vai dar aquela força maravigold para implementá-lo com sucesso.



Pensamento positivo e concentre-se ainda mais na conquista de seus objetivos pessoais. Mas atenção: faça segredo de suas intenções para não atrair a inveja de gente cobrona e falsiane! Vejo aqui que você poderá se decepcionar com um de seus amigos: postei e saí correndo!

Palpite do dia: 84, 75 e 39.

Cor do dia: preto.

Câncer (21/06 a 21/07)

Câncer, meu cristalzinho, trago novidades! E elas são pra glorificar de pé, viu? A primeira é a mudança da Lua, que hoje começa um rolê em Gêmeos. A segunda é relativa a Mercúrio, que para de ser doido e volta à marcha direta.

Esse cenário é superfavorável para o bom andamento de suas iniciativas, especialmente se elas dizem respeito às novas parcerias profissionais ou à procura de um emprego.



Mas atenção e #pegaadica: para que seus projetos consigam ser implantados com sucesso, você precisa primeiramente se concentrar nas novas parcerias, portanto, mantenha-se receptivx às novas oportunidades que lhe serão apresentadas.



Os caminhos estão abertos e podem ajudar você a melhorar a sua vida.



Além disso, a Lua também deve influenciar em sua saúde e pode por em destaque um mal estar que está te incomodando e que requer mais atenção de sua parte. De fato, um aspecto tenso de Saturno poderá torná-lo crônico e você não quer isso, quer?

Palpite do dia: 85, 31 e 76.

Cor do dia: branco.

Leão (22/07 a 22/08)

Leão, se ontem você estava se sentindo a última bolacha do pacote - toda quebrada - hoje os astros avisam que você estará se sentindo bem melhor. Tudo indica que levantará com as ideias mais claras na cabeça, graças ao movimento direto do planeta Mercúrio, o planeta da comunicação e do pensamento.

Falando em comunicação, porque não começa desde cedo a fazer os seus corres e contatos pessoais para ampliar o seu campo de atuação? Você conseguirá elaborar com clareza os seus planos e poderá contar com a parceria de muita gente!



A fada sensata Lua também deve ajudar. Hoje ela começa um rolê no signo de Gêmeos e reforça a elaboração de ideias e planos.



No campo sentimental , as conversas fluirão mais facilmente, portanto se você tem algo para esclarecer com o seu mozão, aproveite o dia de hoje, meu cristalzinho!

Palpite do dia: 50, 23 e 41.

Cor do dia: azul-turquesa.

Virgem (23/08 a 22/09

Terçou, Virgem! E hoje o céu tá num fervo só! A Lua entra no signo de Gêmeos e Mercúrio sai da retrogradação! Por isso, você vai sentir como se alguém soltasse o freio de mão e seu carro começasse finalmente a andar livre e solto. Amém que fala?

Mas cuidado para não pagar de doida e entrar numa corrida maluca devido à pressa que sente para alcançar as suas metas. Pode dar ruim, meus consagrdos!

Continue a agir com seu costumeiro bom senso: escolha primeiramente quais são os seus projetos mais urgentes e canalize neles toda essa energia positiva.

O campo financeiro recebe uma grande carga de energias planetárias nessa semana e pode lhe reservar surpresas agradáveis, capazes de dar uma turbinada no seu orçamento pessoal.

Hoje também você deve se sentir bastante disponível para revisar alguns de seus projetos para acrescentar algo que lhes confira uma qualidade mais atraente e ampla.

Palpite do dia: 51, 24 e 87.

Cor do dia: rosa.

Libra (23/09 a 22/10)

Libra, tá desanimandx, meu cristalzinho? Olha, se chiar resolvesse, vitamina C não morria afogada, viu? Além disso, trago verdades: existe uma luz no fim do túnel! Mercúrio sai da retrogradação e abre a porteira para o diálogo, melhorando o comércio e as comunicações de maneira geral.

No amor, você poderá questionar o seu relacionamento e terá disposição para conversar com o mozão, por isso, aproveite a marcha direta de Mercúrio - que inicia hoje -, abra seu coração e seja sincerx em suas reivindicações com o crush. Dividir suas preocupações vai ajudar a conseguir o apoio que precisa e, de quebra, algumas sugestões valiosas. Você obterá uma resposta positiva e, se for receptivx, poderá enriquecer suas iniciativas com os conselhos obtidos.



Como resultado, você poderá até pensar em retirar um sonho escondido numa gaveta para dar-lhe forma concreta e prática. Mas atenção: não faça alarde de seus projetos pessoais para não atrair a inveja de gente cobrona e falsiane, que quer tudo, menos seu sucesso!

Palpite do dia: 43, 25 e 34.

Cor do dia: branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpião, hoje vai rolar uma mudança de clima astral maravigold e você vai sentir a diferença logo de manhã, pois irá levantar com muita determinação na sua cabeça e se sentirá muito envolvidx na realização de um projeto ambicionado há algum tempo.

A Lua começa um rolê no signo de Gêmeos, onde permanecerá por dois dias e meio. Além disso, Mercúrio, regente de Gêmeos, para de ser doido e volta seu curso normal. Esse aspecto astrológico é favorável à comunicação, facilita os contatos sociais e profissionais e melhora também as transações comerciais e as reuniões de trabalho.

Se estiver precisando efetuar uma mudança no seu trabalho, aproveite para enviar e-mails ou fazer as suas pesquisas on-line e certamente será bem sucedidx.



Você também poderá esclarecer um mal-entendido com alguém de sua família.



No amor, aproveite para afastar as nuvens pesadas que derrubam o astral!

Palpite do dia: 17, 62 e 71.

Cor do dia: verde-água.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Sagita, hoje você vai se sentir beeeem melhor graças a duas mudanças nas configurações celestes que criam outro clima energético. Uma delas é a Lua, que começa um rolê no signo de Gêmeos. A outra é Mercúrio, que para de ser doido, encerra o movimento retrógrado, e começa a sua marcha direta no signo de Libra.

Com essas mudanças, as comunicações, os contatos pessoais, as vendas do comercio e o entendimento entre colegas e parceiros devem melhorar bastante! Amém que fala?



Suas ideias ficarão mais claras e ajudarão você a elaborar estratégias capazes de contornar qualquer obstáculo que atrapalhe o bom andamento de suas iniciativas.

Esse clima mais leve pode ser usado também no âmbito pessoal, para esclarecer qualquer mal-entendido com um ente querido ou mesmo com o mozão.



Pra terminar, preciso acrescentar que um aspecto delicinha entre o Sol e seu regente, Júpiter, vai deixar você bem mais otimista.

Palpite do dia: 63, 00 e 54.

Cor do dia: laranja.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, parece que o jogo virou, não é mesmo? Pois é, minha filha, existe uma grande diferença energética entre o dia de ontem e o de hoje - e você o perceberá desde cedo!

A Lua inicia um trânsito no signo de Gêmeos e hoje Mercúrio para de pagar de louco e encerra o movimento retrógrado! Agora, sim, as coisas vão pra frente, meus consagrados! É pra glorificar de pé, hein?!



De agora em diante, muitos de seus negócios começarão a dar bons resultados, apesar dos obstáculos que ainda vão persistir num próximo futuro. Continue a agir com seu costumeiro bom senso e escolha primeiramente quais são os seus projetos mais urgentes e canalize neles toda essa energia positiva.



O campo financeiro poderá ser beneficiado pelas energias planetárias dessa semana, e lhe reservará algumas surpresas agradáveis muito úteis para equilibrar o seu orçamento pessoal.

Palpite do dia: 37, 10 e 64.

Cor do dia: dourado.

Aquário (21/01 a 19/02)

É uma terça maravigold que você quer, Aquário? Então, toma! Hoje a energia irá mudar bastante e você sentirá logo de manhã cedo um estímulo mental muito grande.

A Lua ingressa no signo de Gêmeos e Mercúrio, que tá todo rolezeiro no signo de Libra, volta a andar pra frente. Isso significa que, de maneira geral, ocorrerá uma melhora no comércio e nas comunicações. Também vai rolar mais facilidade em estabelecer bons contatos pessoais, pois o dialogo fluirá mais de buenas.



No campo íntimo, essa nova energia vai dar aquela força marota para o diálogo aberto e sincero com seu mozão. Aproveite para eliminar qualquer mal-entendido que atrapalha o convívio harmonioso. O mesmo vale para a família, tá? Compartilhe suas preocupações e obtenha apoio e sugestões. Se você souber ouvir o que o mozão ou a família tem a falar, poderá enriquecer as suas iniciativas com os conselhos obtidos.

Palpite do dia: 65, 83 e 29.

Cor do dia: creme.

Peixes (20/02 a 20/03)

Peixes, meu cristalzinho! Hoje o céu tá num fervo só! Uma das movimentações astrológicas que terão impacto no seu dia é a oposição do Sol ao planeta Urano - essa configuração irá mudar o clima emocional dos dias anteriores, criando as condições necessárias a implantação de novos projetos há tempo ambicionados.

Além disso, a Lua começa um rolê no signo de Gêmeos e favorece a comunicação, facilita os contatos sociais e profissionais e melhora as transações comerciais. Tá precisando fazer uma pequena viagem? Pé na estrada, porque vai dar bom! Só tome cuidado com o coronga, hein? Além disso, nossa fada sensata ainda estimula a mente para a elaboração clara de análises que poderão ser úteis nas reuniões profissionais.



Se estiver precisando efetivar uma mudança no seu trabalho, aproveite esse dia para enviar e-mails ou fazer as suas pesquisas on-line e poderá obter ótimos resultados.



Aproveite também para esclarecer um mal-entendido no âmbito íntimo ou familiar, estabelecendo um diálogo aberto e sincero.

Palpite do dia: 66, 57 e 30.

Cor do dia: vermelho.