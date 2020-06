HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça Descubra o que os astros revelam para você

30 JUN 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

O céu dá sinal verde para quem planeja mudar ou reformar a casa. Também será mais fácil resolver alguns conflitos e se entender com os parentes. Pode ter ótimas ideias para ganhar dinheiro em casa nas horas vagas: seja criativa. Seu charme está acentuado, mas pode faltar pique para as paqueras. Talvez prefira o sossego do seu lar. Programa caseiro será uma boa pedida na união. Desejos ardentes.

Palpite do dia: 86, 05 e 23.

Cor do dia: azul-marinho.

Touro (21/04 a 20/05)

Trabalhar em parceria e somar forças com os colegas para atingir metas em comum será uma boa pedida para hoje. Estimule a troca de ideias, pois podem surgir soluções bem criativas para os problemas. Aliás, você terá muita habilidade para dialogar, negociar e fazer acordos. Papos descontraídos também devem animar a paquera e o romance. Ótimo astral para se declarar!

Palpite do dia: 33, 96 e 87.

Cor do dia: rosa.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Seu empenho no trabalho será maior e, dependendo do que faz na profissão, pode até garantir uma graninha a mais no fim do dia. O Sol abençoa suas finanças, então, fique de olho nas oportunidades e faça bem a sua parte. De repente, consegue até quitar uma dívida. No amor, você vai querer a segurança de uma relação séria e estável. Deixe isso claro na paquera. Evite as brigas bobas por ciúme.

Palpite do dia: 61, 43 e 34.

Cor do dia: branco.

Câncer (21/06 a 21/07)

Sua estrela vai brilhar com toda força e você terá a sensação de que tudo dará mais certo do que poderia imaginar. Aproveite a maré para investir em seus objetivos e acumular conquistas importantes. Explore o poder do diálogo e da simpatia. Seu charme vai arrasar corações na paquera ou vai deixar seu amor ainda mais encantado(a). Fase romântica, carinhosa e muito parceira.

Palpite do dia: 53, 80 e 62.

Cor do dia: preto.

Leão (22/07 a 22/08)

Seu trabalho vai rende bem mais se você puder se isolar da multidão e ficar quieta n um cantinho bem tranquilo. Se puder trabalhar em casa, melhor ainda. Só revele seus planos a quem realmente puder ajudar. Caso contrário, guarde-os a sete chaves. Talvez queira fazer mistério sobre um novo romance e a dica é ser discreta. A união pede mais cumplicidade e diálogo. Esclareça bem as coisas.

Palpite do dia: 63, 27 e 90.

Cor do dia: vermelho.

Virgem (23/08 a 22/09)

Você terá ideias inovadoras nesta terça e algumas podem até garantir novas possibilidades para o seu futuro. Busque aliados para concretizar seus projetos. Trabalhe em equipe e estimule a troca de ideias. Sintonia incrível com os amigos. Notícia de alguém distante trará alegria. Ótima popularidade nas paqueras: puxe papo. Na união, a fase é de muito companheirismo e ótimo entrosamento.

Palpite do dia: 28, 64 e 82.

Cor do dia: laranja.

Libra (23/09 a 22/10)

Dia promissor para a sua carreira e o seu bolso. Fique atenta, pois pode pintar uma boa chance de conseguir uma promoção ou um aumento no trabalho. Encare as mudanças como oportunidades de crescimento e corra atrás do que quer. Você vai caprichar no visual e vai escolher a dedo seu alvo na paquera. Na vida a dois, bom dia para definir metas e fazer planos com seu bem. Sexo quente!

Palpite do dia: 29, 92 e 74.

Cor do dia: branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Os astros realçam o seu desejo de evoluir e progredir na vida. Você vai se interessar por tudo que possa abrir novos horizontes para o seu futuro. Invista nos estudos e melhore seu currículo. Pode ter bons resultados em um assunto de justiça. No amor, as afinidades contarão mais pontos, seja para eleger um alvo na conquista ou para firmar a união. Busque sintonia de corpo, mente e alma.

Palpite do dia: 21, 93 e 84.

Cor do dia: azul-vivo.

Sagitário (22/11 a 22/12)

O Sol vai iluminar seus pensamentos e ajudará você a encontrar soluções definitivas para os problemas. Pode promover mudanças importantes e inteligentes no trabalho. É uma fase de transformações: fique de olho para enxergar e aproveitar boas oportunidades. Na paixão, seu poder de sedução será irresistível, o que deve animar as paqueras e apimentar o romance. Será criativa no sexo.

Palpite do dia: 22, 49 e 76.

Cor do dia: bege.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você terá muita sorte nas parcerias e amizades que fizer ao longo do dia. Por isso, estimule a cooperação no trabalho e una-se aos colegas para cumprir as metas e atingir os objetivos em comum. No campo sentimental, vários astros vão abençoar suas escolhas. Romance com amigo(a) tem tudo para dar certo. Pode falar em compromisso ou fortalecer ainda mais a união com seu bem.

Palpite do dia: 23, 86 e 50.

Cor do dia: amarelo.

Aquário (21/01 a 19/02)

O céu envia ótimas vibrações para sua carreira e você tem mais é que aproveitar. É hora de explorar seus talentos, dar ideias e negociar melhorias no trabalho. Você também pode arranjar algo para fazer em casa e aumentar seus ganhos. Cuide da saúde e do visual. Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chance com você. O romance pede mais parceria. Façam planos e apoiem um ao outro.

Palpite do dia: 87, 42 e 06.

Cor do dia: azul-claro.

Peixes (20/02 a 20/03)

Os astros renovam seu otimismo e entusiasmo e você vai contagiar todo mundo com seu alto-astral. Use a criatividade para resolver as coisas, troque ideias com os colegas e aprenda tudo que puder. É uma fase de sorte, então, faça uma fezinha. A paquera promete papos e encontros bem animados: bom dia para se apaixonar. No romance, a sintonia será deliciosa e vocês vão namorar muito!

Palpite do dia: 97, 07 e 52.

Cor do dia: lilás.