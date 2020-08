ATENTA! Confira as previsões do seu horóscopo para esta terça Saiba o que os astros revelam para você neste sol de Leão

11 AGO 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)



O céu continua a favor das suas finanças e você deve ficar atenta às oportunidades de faturar. Júpiter na Casa do Sucesso pode abrir novos horizontes para a sua carreira, seja uma promoção, um emprego melhor ou um aumento de salário. Mostre que tem ambição, que quer crescer e que tem competência de sobra para encarar novas responsabilidades. Agora, a Lua na Casa 2, em quadratura com o Sol, pode colocar no modo power seu lado consumista: é bom não pagar de doidx e evitar fazer compras, seja online, seja em lojas físicas se não quiser levar uma surra dos boletos no fim do mês. No amor, o Sol brilha forte no seu paraíso astral e garante sucesso total nas paqueras e no romance. Você saberá bem o que quer e vai escolher a dedo seu alvo na conquista. A união terá muito romantismo e boas doses de sedução. Mas cuidado com o ciúme e com a possessividade: confie no seu taco e no amor!

Palpite do dia: 96, 87 e 15.

Cor do dia: azul-claro.

Touro (21/04 a 20/05)



É eita atrás de eita, hein, Touro! Nesta terça, a Lua faz quadratura com Mercúrio e com o Sol. Isso indica que seu dia deve começar tenso em casa e os conflitos com parentes podem aumentar ao longo da tarde. Vai ser difícil chegarem a um acordo, mas o diálogo será o único caminho para resolver as coisas. Maneire no cloreto de putasso, controle a sua teimosia e reconheça que é preciso ceder um pouquinho para equilibrar as coisas. Pode ter boas surpresas com alguém de outra cidade logo após o almoço. Júpiter na Casa do Conhecimento estimula os estudos e favorece os assuntos relacionados à Justiça. Trocar ideias com amigos, mesmo que virtualmente, pode fazer bem ao seu coração. No amor, quem está só tem boas chances de conhecer alguém e descobrir que a sintonia é quase perfeita. Sinal verde para investir no romance. Na união, não perca tempo remoendo o que passou. Viver é agora!

Palpite do dia: 79, 52 e 43.

Cor do dia: verde-claro.

Gêmeos (21/05 a 20/06)



Muito geminianx que fala, né? Pois é, meus consagrados, nesta terça-feira, Sol e Mercúrio brilham na sua Casa da Comunicação e devem deixar você ainda mais extrovertidx e falante do que já é. Isso deve ajudar bastante nas negociações, ainda mais se você trabalha com vendas, telemarketing ou profissões que dependem de uma boa lábia. Mas a Lua não tá na mesma mood hoje. Toda pistola, ela vai infernizar o seu astral e, em quadratura com esses dois astros, pede cuidado para não falar o que não deve. Há risco de deixar escapar uma informação sigilosa ou revelar seus planos a gente falsiane, mentirosa e trapaceira. Tá amarrado! Dobre a atenção para não cair em armadilhas nem ser vítima de fofocas, ok? Proteja seus segredos, especialmente seus projetos para o futuro. Se o romance é secreto, capriche na discrição e evite desabafar com qualquer um. A dois, não deixe dúvidas e mal-entendidos no ar. Procure seu bem, converse e esclareça as coisas. Sexo quente.

Palpite do dia: 71, 08 e 53.

Cor do dia: preto.

Câncer (21/06 a 21/07)



Unir-se a outras pessoas e trabalhar em equipe será uma boa opção para você hoje. A Lua na Casa das Associações protege as parcerias e avisa que você pode conseguir bons aliados para seus projetos. Troque ideias, especialmente com pessoas sábias e bem-sucedidas, pessoas que possam ensinar o “pulo do gato” para você. Agora, o astro vai se desentender com alguns planetas no Setor das Finanças e aconselha a não misturar amizade com dinheiro, pois você pode sair no prejuízo e fazer papel de trouxa. Como diz o ditado, “amigos, amigos; negócios à parte”. O fim da tarde será ótimo para trocar uma ideia com a galera - mesmo que seja pelo zap - e arejar as ideias. Lua em trígono com Plutão diz que pode pintar romance com amigo(a) e tem tudo para dar certo. Na união, a sintonia será deliciosa e a parceria ficará ainda mais intensa. Controle o seu ciúme.

Palpite do dia: 00, 99 e 27.

Cor do dia: vermelho.

Leão (22/07 a 22/08)



Leão, hoje você não merece palmas, merece o Tocantins inteiro, minha filha! Sol e Mercúrio reinam no seu signo e vão deixar você duplamente confiante e segura do que quer. Determinadx por natureza, você vai usar toda sua força para alcançar os seus objetivos. Agora, os astros vão brigar com a Lua e podem causar algumas frustrações ao longo do dia. Talvez tenha que rever alguns planos ou abrir mão de alguns desejos. Evite bater de frente com chefes ou autoridades, pois isso não será nada bom para a sua imagem: mantenha a calma para não ter de buscar sua dignidade no lixo depois. Pode ter mudanças no trabalho à tarde e tudo indica que serão a seu favor. No amor, pode sentir atração por um crush do trabalho ou de boa posição social. Explore a sua sensualidade para envolver o alvo. No romance, cuidado para não impor demais as suas vontades e acabar brigando com quem ama. Respeite as diferenças.

Palpite do dia: 28, 19 e 37.

Cor do dia: laranja.

Virgem (23/08 a 22/09)



'E o que eu quero, é sossego!' Pois é, meus consagrados, a música do Tim Maia poderia muito bem estar no topo da sua playlist hoje, porque se depender do céu você pode precisar de mais sossego e silêncio para se concentrar nas tarefas e dar conta do recado. Você estará com a cabeça cheia de ideias, sonhos e preocupações, então, vai precisar de muita disciplina para manter o foco no trabalho e terminar o que começou. Não se deixe impressionar ou amedrontar pelo que vai ver e ouvir hoje. Lembre-se que nem tudo que os outros dizem é verdade e confirme qualquer informação para não fazer papel de trouxa. A Lua na Casa do Conhecimento estimula os estudos: aprenda com os mestres. Namoro a distância recebe bons estímulos, mas ainda pode causar insegurança: em vez de remoer suas dúvidas, abra seu coração para quem ama. No romance, vai descobrir ainda mais afinidades com seu bem. A noite promete boa sintonia, romantismo e muita seducência.

Palpite do dia: 11, 47 e 20.

Cor do dia: branco.

Libra (23/09 a 22/10)



O convívio com alguns amigos pode ficar tenso ao longo do dia e há risco até de cortar os laços com algumas pessoas próximas. Se esta for uma relação tóxica para você, encare como um livramento. Além disso, evite deixar assuntos malresolvidos: ainda que a conversa seja difícil, é melhor esclarecer logo as coisas do que ficar remoendo mágoas e ressentimentos. A Lua na Casa 8 estimula as mudanças. Pode mudar de casa ou trocar os móveis de lugar para deixar sua casa mais gostosa. Também pode mudar de emprego e se reconciliar com alguém da família. A Lua em Touro turbina sua sensualidade e promete momentos intensos na paquera e o romance. Atração por alguém da turma deve esquentar, mas converse antes de se envolver e avalie se é isso mesmo que vocês querem. Na união, quanto mais companheirismo melhor. Seus desejos ficarão à flor da pele. Curta seu ninho de amor.

Palpite do dia: 66, 84 e 39.

Cor do dia: roxo.

Escorpião (23/10 a 21/11)



Sol e Mercúrio iluminam o ponto mais alto do seu Horóscopo, isso significa que você terá ainda mais ambição e disposição para correr atrás do que quer. Agora, se você trabalha em equipe ou tem uma sociedade, é bom tirar o pé do acelerador e conversar bastante para conciliar as suas vontades com as vontades dos outros. Se agir de forma autoritária, correrá sérios riscos de brigar e se desentender com os colegas. Estimule a troca de ideias e aposte na cooperação para atingirem juntos as metas em comum. É uma fase de conquistas e realizações, inclusive no amor. Um namoro recente pode evoluir rápido para namoro. Quem já achou a sua alma gêmea pode fazer ou receber um pedido de casamento e o céu dá sinal verde para assumir o compromisso. Converse e faça planos com seu mozão, sem brigar.

Palpite do dia: 22, 40 e 67.

Cor do dia: bege.

Sagitário (22/11 a 22/12)



Sagita, a Lua está de rolê por sua Casa 6 e recomenda que você dê mais atenção à sua saúde e ao bem-estar. Pode ser um bom momento para fazer consultas e exames preventivos de rotina ou para se informar melhor sobre um tratamento importante. Já o Sol e Mercúrio fecham na parceria e reforçam o seu desejo de progredir na carreira. Mas não espere moleza, viu, minha filha! Se quiser crescer na vida, terá que estudar e se aperfeiçoar no que faz. A tarde será muito produtiva para quem trabalha em casa ou vai levar levar tarefas para casa. Pode até descolar um bico ou segundo emprego para reforçar o orçamento. Trabalhe, vai valer a pena. No amor, você vai querer mais sintonia com seu bem. Romance com alguém conhecido recebe bons estímulos, mas enfrentará desafios também. No romance, apoie os projetos do mozão e mostre que você estão juntos para o que der e vier.

Palpite do dia: 05, 23 e 86.

Cor do dia: amarelo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)



Caprica, você que lute! Pois é, meus consagrados, equilibrar razão e emoção não será uma tarefa muito fácil para você hoje, principalmente se precisar se desfazer de algumas coisas importantes. Sol e Mercúrio anunciam uma fase de transformações e algumas mudanças podem não ser tão fáceis como você gostaria. Ainda bem que a Lua está no seu paraíso astral, trazendo doses extras de sorte, entusiasmo e criatividade. Cuide bem do seu dinheiro e evite se arriscar em negócios duvidosos, ok? É no amor que a sua estrela vai brilhar com força total. Vários astros vão acentuar o seu charme e você vai atrair vários gados pro seu rebanho. Há boas chances de conhecer um crush e de cara iniciar um namoro. Para quem já achou a sua cara-metade, a fase será descontraída e repleta de romantismo. A paixão vai esquentar na intimidade. Use a criatividade para apimentar o sexo.

Palpite do dia: 15, 24 e 78.

Cor do dia: verde.

Aquário (21/01 a 19/02)



Eita, Aquário, segura o forninho porque o dia pode começar tenso para você em família e o clima deve ser ainda mais difícil para quem tem uma sociedade com parentes. Procure conversar numa boa para resolver qualquer conflito sem tretar. Júpiter no seu inferno astral avisa que vai se sair melhor no trabalho se puder fugir de agitação e ficar mais de buenas no seu canto. Um ambiente tranquilo vai aumentar a sua concentração. Depois, é só usar a sua experiência e mostrar o que sabe fazer melhor. Pode aumentar seus ganhos com algo feito em casa nas horas vagas. Vale até transformar um hobby em fonte de renda. No amor, os astros avisam que é uma boa fase para iniciar um namoro ou assumir um compromisso mais sério com alguém. Na vida a dois, evite interferências da família e evite discutir com o par por causa dos problemas domésticos. Um pouco de privacidade fará bem ao casal.

Palpite do dia: 16, 43 e 79.

Cor do dia: branco.

Peixes (20/02 a 20/03)



Palavras e atitudes gentis ajudarão você a conseguir tudo que desejar nesta fase. A Lua na Casa da Comunicação ajudará você a se expressar melhor para defender suas opiniões, argumentar e convencer as pessoas. E Vênus, no seu paraíso astral, promete doses extras de simpatia e criatividade para encarar qualquer situação. O astro também traz sorte, inclusive em jogos: confie em seus palpites e faça uma fezinha. Você só precisa ter cuidado com mal-entendidos: Mercúrio em quadratura com Urano pode render discussões, fofocas e confusões. Tá amarrado! Para não fazer papel de trouxa nem ter de buscar sua dignidade no lixo depois, pense bem antes de falar. No amor, sua vida afetiva atravessa uma fase bem positiva. Você vai esbanjar charme e vai se soltar bem mais nas paqueras. Pode até se declarar para alguém. Já na vida a dois, vai cobrir seu amor de carinho, mimos e romantismo. Namore muito!

Palpite do dia: 70, 97 e 52.

Cor do dia: lilás.