HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para este domingo Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Áries

12 ABR 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Em pleno domingo de Páscoa, Lua e Sol se unem para abençoar o seu dia, espalhando vibrações harmoniosas para a sua vida e trazendo à tona a vontade de abrir as asas para expandir seus horizontes. O desejo de sair do lugar comum e se envolver com interesses, pessoas e atividades diferentes fica mais forte. A mente está ativa e seus dons afloram, buscando espaço para se manifestarem além do cotidiano. Na paixão, para ganhar seu coração será necessário que a pessoa seja inteligente, otimista e valorize você como é, sem disfarces. Na relação conjugal, prevalece o entendimento e a convergência de opiniões. Há possibilidade de reavivar com seu par o desejo e a paixão do início do namoro.

Palpite do dia: 39, 93 e 75.

Cor do dia: azul-vivo.

Touro (21/04 a 20/05)

Ótimas energias fluem do Sol, que age no signo anterior ao seu, estimulando avaliações, insights, sonhos e intuições. O astro-rei pode trazer à tona o que estava escondido, masi fica em paz com a Lua e promete um domingo especial. Bom momento para fazer um balanço sincero da sua vida, refletir sobre o que você quer daqui por diante e o que precisa deixar para trás em nome do seu bem-estar físico, mental e emocional. Nos assuntos do coração, pode ser que tenha alguém bem perto e com afinidade de ideias que secretamente curte uma atração por você. Na união, lembre-se de que uma das chaves para um bom relacionamento conjugal é o respeito mútuo e a transparência. Hoje, os lençóis pegarão fogo se soltar toda sua sensualidade.

Palpite do dia: 31, 85 e 76.

Cor do dia: cinza.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Se depender das influências astrais, o domingo de Páscoa vai fluir do jeito que o seu signo gosta: será cheio de promessas e muita interatividade. Sol e Lua despejam energias positivas e favorecem seus relacionamentos em todos os aspectos. O leque de diversões se amplia e você poderá curtir momentos gostosos vendo um filme, fazendo uma comidinha gostosa para os mais íntimos ou simplesmente jogando conversa fora. Aproveite esse dia em ritmo de amizade e companheirismo. Para atrair a pessoa certa, nesse momento, mostre que está a fim de um lance sério e deixe seu charme imbatível comandar a sedução. Pode ser que o cônjuge esteja passando por um período em que precise de sua ajuda e caberá à você dar mais atenção.

Palpite do dia: 05, 32 e 59.

Cor do dia: amarelo.

Câncer (21/06 a 21/07)

A Lua se movimenta em sua Casa da Saúde e incentiva a cuidar com mais carinho do seu bem-estar. Só não convém exagerar na gula, que pode aumentar hoje. Em harmonia com o Sol, a Lua também favorece a reunião de algumas pessoas queridas em torno de uma refeição compartilhada. Mas não se sobrecarregue com todas as tarefas: especifique que cada um faça algo, assim todos se divertem e ninguém fica com a carga pesada. Se surgir uma paquera hoje, vá em frente. Romance que começar agora terá poder para transformar você positivamente. Se o relacionamento afetivo anda morno e não sai da zona de conforto, surpreenda quem ama com uma atividade diferente. À noite, a Lua migra para sua Casa 7 e deixa a paixão com ares mais sérios.

Palpite do dia: 78, 69 e 06.

Cor do dia: azul-claro.

Leão (22/07 a 22/08)

O Sol ariano abre a manhã em conexão total com a Lua, que segue firme em seu paraíso, anunciando um domingo de Páscoa de paz, positividade e alegria. Com esses astros agindo em signos do elemento Fogo, o mesmo que o seu, o desejo de fazer e acontecer deve falar mais alto e o dia promete ser perfeito para você brilhar e se divertir. Pense em uma programação que te permita entrar em contato com coisas diferentes e troque experiências com gente nova pelas redes sociais. Poderá se surpreender com a quantidade de pessoas interessantes que poderá conhecer, fazer novos amigos ou paquerar. A dica vale também para casados(as), que poderão acrescentar novos interesses, se divertir apenas os dois ou levando consigo filhos ou amigos. Sexo com romance.

Palpite do dia: 25, 70 e 79.

Cor do dia: lilás.

Virgem (23/08 a 22/09)

O domingo de Páscoa começa embalado pelo bom astral do Sol e da Lua, o que deve reciclar suas energias e sua força íntima. Talvez seu comportamento esteja mais introspectivo ao longo do dia e você possa sentir necessidade de ter um contato maior com a espiritualidade. Assistir um ritual religioso na tevê ou online, ler artigos de autoajuda ou fazer uma prece em casa ajudará a se reorganizar e se equilibrar interiormente. Poderá se sentir muito bem ao preparar um almoço para os familiares mais íntimos. Na paixão, há possibilidade de conhecer alguém que despertará desejos mais intensos. Se tem um par, aproveite o dia para resgatar sensações deliciosas do início da relação. Que tal escolher músicas com significado para dançarem juntos?

Palpite do dia: 08, 44 e 71.

Cor do dia: verde-escuro.

Libra (23/09 a 22/10)

Os astros convidam a celebrar esse dia em grande estilo e se dar um tempo de tudo. O dia terá o formato ideal para você relaxar e descansar até mesmo do exercício de pensar no que fazer. Diga que topa quase tudo, contanto que não tenha que escolher, levar, buscar, cozinhar, servir. Reivindique seu momento de rainha ou rei e ocupe o seu lugar no trono da tranquilidade. Na paquera, não estranhe se alguém mais jovem demonstrar interesse por você. Não descarte logo de cara: experimente e pode ter uma grata surpresa. No relacionamento conjugal, as estrelas recomendam menos cobrança e mais leveza. Um sussurro no ouvido da pessoa amada será capaz de atiçar o fogo do desejo.

Palpite do dia: 72, 09 e 54.

Cor do dia: vinho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

O domingo começa com vibrações positivas e os astros garantem que não falta estímulo para você passar a Páscoa em sintonia com tudo o que mais gosta. Um clima de estabilidade deve prevalecer em suas relações e seu espírito de cooperação está elevado hoje, sinal de que terá muita disposição para ajudar os outros. No lar, pequenos reparos na casa, ordenação do quarto ou separar roupas para doar podem ser atividades bem-vindas hoje. Pela manhã, uma caminhada leve deve te fazer muito bem. No lado afetivo, talvez seja a hora de repensar a paixão que pode estar sentindo e avaliar se realmente vale a pena se entregar ou se faz a fila andar. A dois, todo relacionamento longo pede mudanças e novidades. Dê e peça mais liberdade a seu cônjuge ao mesmo tempo em que reafirma seu amor.

Palpite do dia: 28, 91 e 82.

Cor do dia: amarelo.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O Sol irradia boas vibrações em seu paraíso e sorri para a Lua neste domingo de Páscoa, conclamando seu signo a se desligar das preocupações, mostrar como é otimista e aproveitar as coisas boas da vida. Você vai contar com muita vitalidade para fazer o que quiser, menos ficar no sofá. A agitação astral de hoje pode deixar seu comportamento hiperativo, então, comece o dia se exercitando para gastar a energia excedente e queimar calorias. Atividades físicas e mesmo uma corridinha nos arredores da sua casa vão aumentar seu pique e entusiasmo. Nos assuntos do coração, seu carisma estará irresistível e vai ser fácil atrair a atenção do crush. No relacionamento, é hora de fazer um programa divertido com a pessoa amada e tirar o romance da rotina. Sexo descontraído e prazeroso.

Palpite do dia: 47, 02 e 56.

Cor do dia: creme.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tudo que você pode desejar hoje é ficar curtindo seu cantinho e as pessoas queridas, de preferência com café na cama e sem hora para nada. As celebrações da Páscoa devem transcorrer em um clima de paz e não vai faltar sintonia com os parentes mais íntimos. Sol e Lua favorecem os seus momentos de privacidade e seu lar será o melhor lugar do mundo. Aquela ideia de fazer meditação, yoga ou relax que se promete há tempos: coloque em prática hoje. Para atrair alguém interessante e se dar bem na paquera, você precisará sair da sua zona de conforto e ousar um pouco mais. Puxe papo, mande mensagem e mostre que sabe tomar a inciativa. Se tem um par, os momentos íntimos com o mozão devem ser os mais excitantes. No quarto e na cama, solte suas feras, seus desejos e busque satisfação plena.

Palpite do dia: 57, 30 e 21.

Cor do dia: dourado.

Aquário (21/01 a 19/02)

Hoje é um ótimo dia para exercer seu lado humanitário e generoso, levando doações para entidades carentes ou participando de alguma forma de uma atividade assistencial. O domingo promete ser repleto de harmonia em tudo o que fizer e também com quem convive: seu companheirismo vai inspirar as pessoas à sua volta. Depois de cumprir o que se propõe, você vai se sentir mais leve para curtir um cineminha em casa ou happy hour na varanda. Com seu lado sociável e comunicativo ativado pelo Sol e pela Lua, o momento é ideal para seduzir e encantar o crush. Já no relacionamento, a recomendação é pegar mais leve com o par e evitar cobranças, buscando apenas diversão e descontração. A vida sexula pode ficar um tanto rotineira hoje.

Palpite do dia: 04, 49 e 76.

Cor do dia: branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

Que tal combinar com quem divide o mesmo teto para se divertirem juntos? Pode ser dançar, soltar a voz no karaokê da sala, inventar uma comidinha diferente ou pegar os jogos que estão encostados no armário para algumas partidas gostosas. Hoje é seu dia de liderar e suas propostas podem proporcionar momentos de pura alegria com as pessoas próximas. À noite, aproveite a energia lunar para paquerar e ser alvo de muita paquera, sobretudo online. Terá mais visibilidade nas redes sociais e pode ganhar muitos likes do crush. Na vida a dois, vai contar com vitalidade de sobra para ficar o dia todo com o par, vivendo de amor, carinho e comidinhas afrodisíacas. Erotismo poderoso e promessas de satisfação no sexo.

Palpite do dia: 05, 41 e 86.

Cor do dia: preto.