HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para este sábado Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Touro

9 MAI 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Os astros deixam seu signo mais ambicioso e aumentam o desejo de melhorar de vida. Um dos principais aspectos envolve Mercúrio, que hoje forma sextil exato com Plutão, influência poderosa que vai destacar o lado esperto, batalhador e estrategista do seu signo. No trabalho, é o momento certo para você explorar todo seu potencial, sobretudo se deseja aumentar seus ganhos e seu prestígio junto os chefes para subir profissionalmente. Manhã favorável para cuidar da sua aparência e realçar seus pontos fortes. Mas há risco se deparar com imprevistos e aborrecimentos no período da tarde: mantenha a prudência e os pés na realidade. Na paquera, pode ter sorte num lance com alguém de outra cidade. Contatos online ficarão animados. No romance, estimule o diálogo e valorize os desejos em comum com sua alma gêmea.

Palpite do dia: 46, 01 e 28.

Cor do dia: laranja.

Touro (21/04 a 20/05)

Mercúrio prossegue em seu signo e hoje forma aspecto exato e positivo com Plutão, abrindo os seus caminhos e horizontes. Eles garantem que o dia é perfeito para se envolver com novos interesses e fazer coisas diferentes. O importante é dar uma pausa em seu esquema rotineiro e se permitir viver outras experiências. Contatos e conversas pela internet com assuntos e pessoas distantes vão contribuir muito com o seu aperfeiçoamento. Pode pintar uma grana inesperada. Em casa e no trabalho, será mais fácil organizar as coisas e descartar o que não usa mais. Tarde tensa e risco de atritos com amigos: evite agir com teimosia e cautela para não nutrir mágoas por pouca coisa. No amor, atração pode confundir seus sentimentos por alguém da turma. Clima quente e sedutor a dois.

Palpite do dia: 74, 92 e 56.

Cor do dia: creme.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Seu astro regente continua atuando em seu inferno astral, o que poderia inibir a poderosa comunicação do seu signo. Acontece que Mercúrio forma aspecto superbenéfico com Plutão neste sábado e vai fortalecer outras qualidades que nem sempre você valoriza. Sua intuição, por exemplo, está aguçadíssima e isso significa que você pode ter uma ideia brilhante, de repente, capaz de resolver um grande problema, uma dívida ou preocupação. Porém, a Lua se desentende com Vênus e Netuno à tarde, sinal de que trabalhar em equipe e se relacionar com os outros vão exigir mais jogo de cintura: seja gentil e coopere para evitar conflitos. No amor, seu coração pode balançar por um colega ou alguém comprometido. A dois, sinal verde para revelar todo seu charme, carinho e romantismo.

Palpite do dia: 57, 39 e 84.

Cor do dia: roxo.

Câncer (21/06 a 21/07)

Hoje as coisas devem caminhar como espera em seus relacionamentos e você pode se destacar com o seu espírito de cooperação e camaradagem. Mercúrio e Plutão elevam seu lado prestativo e idealista, além de revelarem que é um bom momento de buscar aliados no emprego, seja para cumprir metas, terminar as tarefas mais rápido ou atingir um objetivo em comum. Contudo, a Lua briga com alguns astros à tarde e recomenda a evitar o excesso de trabalho: respeite seus limites e não se estresse com imprevistos. Cuide bem da sua saúde e tenha mais cautela com o que for comer. Romance com colega ou amigo pode render fortes emoções, ainda mais se for mantido em segredo. Vida a dois ganha intensidade. Reforce a confiança e o companheirismo com a pessoa amada.

Palpite do dia: 58, 49 e 04.

Cor do dia: cinza.

Leão (22/07 a 22/08)

Mercúrio agita o astral desse sábado e troca excelentes vibrações com Plutão, trazendo muitos estímulos para a sua vida profissional. Os talentos leoninos estão em evidência e seu conceito junto aos chefes pode subir. Terá muita habilidade para liderar, convencer e tomar iniciativas, mesmo em trabalho a distância. Brilhar em suas atividades e nas redes sociais será prioridade para você hoje. É hora de usar toda sua inteligência e criatividade para se destacar. Nos relacionamentos em geral, terá prazer em falar sobre suas realizações e dividir suas experiências, mas cautela à tarde. A Lua briga com Netuno e Vênus, apontando risco de confusões e mal-entendidos. Valerá fazer uma fezinha, só não aposte alto demais. No amor, você tem tudo para arrasar na paquera, só não se iluda com quem não merece. A dois, sintonia deliciosa com o par.

Palpite do dia: 77, 50 e 59.

Cor do dia: preto.

Virgem (23/08 a 22/09)

O dia começa bem para o seu lado graças ao aspecto maravilhoso que Mercúrio, seu regente, forma com Plutão. Esses astros dão todo apoio para você realizar as mudanças que deseja e tudo indica que vão corresponder às suas expectativas. Alegrias nos contatos com pessoas distantes: é hora de colocar a conversa em dia com quem está longe. Todavia, a Lua encrespa com Vênus e Netuno à tarde, indicando que assuntos de casa, parceria ou sociedade com familiares podem render alguns conflitos. Se agir com jeitinho, vai conciliar os interesses de todo mundo e restabelecer a paz. Na paixão, o céu dá sinal verde para as suas investidas e se o coração está disposto a encontrar um novo amor, a hora é agora: a paquera vai ferver! Na união, evite intromissões de parentes e reforce a confiança com o seu love.

Palpite do dia: 06, 15 e 87.

Cor do dia: dourado.

Libra (23/09 a 22/10)

Mercúrio e Plutão trocam ótimas energias e dão a maior força para você cuidar dos seus interesses, sobretudo no lar e nas finanças. Sua sagacidade e sua habilidade para argumentar serão grandes trunfos hoje. Pode resolver assuntos pendentes e colocar a casa em ordem. Os astros também revelam que o momento é ideal para dialogar e acertar os ponteiros com alguém da família. No trabalho, bom dia para organizar os armários e separar o que pode ser descartado. Mas tenha cuidado com mal-entendidos à tarde. A Lua fica tensa com Netuno e Vênus, recomendando a confirmar informações e comentários antes de passar adiante. À noite, tudo melhora, ainda mais na paixão. Simpatia e bom papo serão as melhores estratégias para fisgar quem paquera. Ótima sintonia com a pessoa amada. Seu jeito estará supercriativo no sexo.

Palpite do dia: 79, 52 e 97.

Cor do dia: rosa-claro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Bom astral para entrar em contato com as pessoas queridas e colocar o papo em dia. Mercúrio segue ativo no signo oposto ao seu, dando traquejo, habilidade e jogo de cintura para você se relacionar com os outros. Para melhorar, o astro da comunicação forma um belo trígono com Netuno, realçando a sua criatividade e seu dom para perceber as necessidades alheias. Saberá corresponder aos anseios de quem interage contigo e ainda vai estimular a cooperação no trabalho. A troca de ideias com os colegas ajudará a agilizar as tarefas e cumprir logo as metas. Pode pintar uma grana inesperada: use com sabedoria. Na paquera, é hora de explorar seu charme, que hoje está tinindo, mas fale abertamente o que espera de um romance. Na união, aguarde boa sintonia e ótimas conversas com seu par.

Palpite do dia: 08, 62 e 44.

Cor do dia: marrom.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Hoje o sinal está vermelho para o seu signo sair da zona de conforto ou se abrir muito com os outros. A Lua ingressa em seu inferno astral e briga com Saturno, recomendando mais prudência e jogo de cintura em seus contatos e relacionamentos. Ter cautela e agir com discrição são os conselhos do céu para você. Procure falar pouco e ficar no seu canto para não se envolver em fofocas ou mal-entendidos. Só revele seus planos para quem realmente puder colaborar. A Lua também forma oposição com Urano e essa energia tensa pode interferir em seu bem-estar: é hora de respeitar seus limites e cuidar bem da saúde. Na paixão, talvez queira manter um novo romance em segredo, ainda mais se for com colega. A dois, busque privacidade e compartilhe seus planos.

Palpite do dia: 54, 18 e 36.

Cor do dia: pink.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Passeando em seu paraíso astral, Mercúrio forma aspecto exato e fluente com Plutão, que segue em lenta caminhada pelo seu signo. Eles vão enaltecer suas qualidades e você poderá aplicá-las no trabalho. Use a criatividade e determinação que terá hoje para cumprir logo as tarefas. Mas a Lua, em sua Casa 12, pode te colocar em um dilema: talvez se divida entre a vontade de interagir com as pessoas e o desejo de se isolar para curtir seu canto. À tarde, a Lua se desentende com Vênus e Netuno, pedindo cuidado com fofocas e trapaças. Respeite seus limites e principalmente a sua saúde. No lado amoroso, envolvimento com colega pode esquentar, mas sem que ninguém saiba. Tende a preferir um lance às escondidas. Na vida a dois, esclareça as dúvidas com o par. Boa fase para quem deseja engravidar.

Palpite do dia: 19, 37 e 82.

Cor do dia: amarelo.

Aquário (21/01 a 19/02)

Dicas e conselhos de parentes podem ajudar você a resolver um problema, livrar-se de uma dívida ou preocupação. O recado vem de Mercúrio, que hoje se harmoniza com Plutão, deixando seu jeito mais articulado, esperto e perceptivo. Ouça opiniões da família, mas também a sua intuição, e não hesite para tirar proveito da sua capacidade de argumentar, pois terá mais chance de solucionar impasses, pendências e zicas. Graças à Lua, seus contatos sociais ficam movimentados, ainda mais online. Mas ela briga com Vênus e Netuno, alertando que não convém misturar dinheiro com amizade, já que você corre o risco de se aborrecer. Está com ciúme de alguém da turma? Pode ser amor e o romance tem tudo para engrenar. Na vida a dois, você vai querer companheirismo e estabilidade. Programas caseiros juntinho do seu love farão bem à união.

Palpite do dia: 56, 83 e 65.

Cor do dia: branco.

Peixes (20/02 a 20/03)

Ótimas energias chegam das estrelas e as principais fluem de Mercúrio, que brilha em sua 3ª Casa e sorri para Plutão. Esses astros prometem abrir os caminhos para o seu signo ter um fim de semana superagradável. Reunir os amigos em videoconferência e colocar o papo em dia será uma ótima opção para o lazer. Quem vai trabalhar, pode fazer boas parcerias ao trocar ideias com os colegas e ter ótimas soluções para agilizar o serviço. Só evite enfrentar um chefe ou pessoa influente, pois há risco de se magoar. Tarde de altos e baixos, mas depois tudo volta a brilhar para o seu lado. Um trato no visual fará bem à sua autoestima, além de favorecer também as paqueras e o romance. A vida a dois pede mais diálogo e foco nos planos em comum.

Palpite do dia: 57, 21 e 30.

Cor do dia: dourado.