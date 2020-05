HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horóscopo para este sábado Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Gêmeos

30 MAI 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Falar menos e ouvir mais: esse é o principal conselho dos astros para você hoje. A Lua segue em sua 6ª Casa, ingressa na fase Crescente e forma aspectos difíceis com vários planetas, aconselhando seu signo a pegar mais leve e evitar conflitos. Procure ficar longe de fofocas e tenha muito cuidado com mal-entendidos, especialmente ao lidar com os interesses de trabalho. Cuide do que precisa, foque nos deveres e esqueça picuinhas: terá resultados melhores se agir com discrição e cautela. O céu também recomenda a dar atenção à saúde e controlar o estresse, por isso, reforce a prevenção, o álcool em gel e não ande por aí sem máscara. No amor, será mais fácil se envolver com alguém que já conhece bem e bota fé. Na vida a dois, o momento pede calma e compreensão. Tente melhorar o diálogo, estreitar os laços de confiança e dar apoio ao par.

Touro (21/04 a 20/05)

Controlar os gastos pode ser seu maior desafio neste sábado. Apesar de a Lua dar um rolê em um setor muito positivo do seu Horóscopo, o céu fica forrado de aspectos instáveis e as vibrações conturbadas podem incidir diretamente em seu astral e nas suas finanças. Lua e Vênus armam conflito e recomendam a maneirar nas despesas. Tenha cuidado em particular ao comprar produtos supérfluos, presentinhos ou ao torrar suas economias em coisas que servem apenas para a sua diversão. O que importa hoje é valorizar os bom papos e a boa companhia, ainda que seja apenas via telefone ou internet. Na paixão, seu charme será irresistível. Interesse por pessoa amiga pode crescer e embalar seu coração. Na vida a dois, vai demonstrar todo seu carinho e romantismo. Contudo, segure sua possessividade e não deixe o ciúme atrapalhar.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O convívio com parentes pode enfrentar alguns desafios ao longo do dia e o recadinho é da Lua, que segue no setor familiar do seu Horóscopo, entra na fase Crescente e se desentende com vários astros. Foque nos interesses do universo doméstico para tudo andar melhor e priorize o bom relacionamento com o pessoal de casa: caberá a você a missão de estimular o diálogo e buscar uma solução pacífica para as coisas. Por outro lado, Sol e Vênus em seu signo reforçam seu carisma e poder de influência. Poderá contar com o apoio de gente que estima para realizar algumas das suas ambições. Lance com um alguém que conhece do trabalho ou pessoa bem-sucedida pode ganhar novo estímulo e trazer mais segurança à sua vida. Na união, vai preferir um programinha caseiro e bem íntimo com o par. Intromissões alheias podem incomodar: não dê espaço e proteja seu romance.

Câncer (21/06 a 21/07)

Empatia, paciência e compreensão são pontos fortes do seu signo, mas hoje pode ser mais difícil exercitar essas suas qualidades. O céu alerta que pode se aborrecer com fofocas, intrigas e mentiras. A Lua virginiana arranja vários conflitos com os astros e muda para a fase Crescente, recomendando a se poupar, ficar na sua e agir com mais discrição. Portanto, a ordem é medir o que fala e escolher bem as pessoas para as quais pensa em revelar seus planos e segredos. Conte com quem demonstra sabedoria, inteligência e pode realmente dar bons conselhos para você. Agora, se tiver dúvida, não convém correr riscos: lembre-se de que se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro! Por outro lado, contatos virtuais com gente de fora poderão animar as suas paqueras. Na relação a dois, o momento pede mais tolerância, assim, esclareça dúvidas e mal-entendidos com seu love.

Leão (22/07 a 22/08)

Com a Lua seguindo o rápido percurso pela sua Casa das Posses, os assuntos de dinheiro estarão no centro das suas atenções hoje. Todavia, algumas trombadas astrais acontecem neste sábado e convém você agir com mais prudência. Em atrito com Marte, Vênus e Netuno, a Lua recomenda a avaliar cada passo e cada gasto para não se ver em saia justa ou situação mais complicada. Cuidado com golpes e investimentos arriscados, ok? Talvez tenha que adiar algum plano ou projeto por falta de grana. Use a criatividade e busque alternativas para aumentar atrair mais estabilidade e sossego na parte financeira. Nos assuntos sentimentais, pode se dar bem ao explorar sua sensualidade para atrair e envolver quem deseja. Com sua cara-metade, o clima promete pegar fogo na intimidade. Só não seja egoísta: saiba retribuir ao prazer que receber!

Virgem (23/08 a 22/09)

Hoje os astros estão com os humores alterados, principalmente a Lua, que percorre o seu signo, muda para a fase Crescente e entra em rota de colisão com vários planetas. Além de deixar seu lado crítico e exigente mais forte, já que está agindo em sua Casa 1, a Lua briga com o Sol, Marte e Vênus, recomendando mais cautela, foco e tolerância. Alguns imprevistos podem atrasar ou atrapalhar seus planos para esse sábado. Procure manter a calma e a confiança, a fase é de altos e baixos, mas você tem bom senso, equilíbrio e talento de sobra para vencer os desafios. Encare as adversidades, supere barreiras e mostre do que é capaz. Nem o amor fica livre de instabilidades. Romance com colega ou pessoa autoritária pode ficar tenso. Convém respeitar as diferenças, conciliar os interesses e fugir de discussões.

Libra (23/09 a 22/10)

Manter a discrição e evitar se abrir pode ser a garantia de um sábado mais tranquilo para você. O recado vem da Lua, que se movimenta em seu inferno astral e arruma treta com vários planetas, armando um cenário tenso no céu. Procure se poupar e respeite o desejo de ficar no sossego do seu canto, ainda mais se tiver que estudar ou fazer pesquisas. A saúde também vai exigir atenção especial hoje: controle o estresse, foque na prevenção, evite se expor e cuide com mais carinho do seu organismo. O atrito da Lua com Sol e Vênus revela que você pode enfrentar contratempos com pessoas ou assuntos de outras localidades. No amor, talvez prefira manter um novo romance em segredo ou então guardar o que sente a sete-chaves. Na vida a dois, não é o momento para cismas e incertezas. Evite dar espaço para dúvidas e reforce a confiança com o par.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você pode querer mais liberdade para batalhar por seus interesses hoje, mas nem tudo serão flores. Se depender dos astros, há risco de bater de frente com os outros, enfrentar imprevistos e aborrecimentos, tudo por causa da briga que a Lua, posicionada em sua Casa 11, arma com vários planetas. O negócio é respirar fundo, contar até três e cultivar a calma em seus relacionamentos. Nos contatos sociais e virtuais, pode se decepcionar com amigos e até cortar relações com alguém. Em contrapartida, os assuntos do coração estarão mais bem servidos e talvez tragam novidades. A paixão está no ar e o Cupido de plantão pode transformar uma amizade em namoro. Só não convém se deixar levar por ilusões: Lua e Netuno alertam que certas promessas podem morrer na praia. Quem já vive uma união estável vai contar com doses extras de companheirismo, sedução e prazer.

Sagitário (22/11 a 22/12)

A Lua desperta seu lado mais ambicioso e você pode mostrar todo seu potencial ao lidar com seus interesses profissionais, mas não pense que tudo será fácil. Em conflito com o Sol, Vênus e Marte, a Lua ainda ingressa na fase Crescente e alerta que será preciso agir com muita cautela e prudência para não se envolver em situações tensas. É bom se armar de boa vontade e paciência, pois terá que batalhar por espaço, valorização e mostrar muito jogo de cintura para lidar com rivalidades e disputas. Adote a política da boa vizinhança e evite embates, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Por outro lado, há chance de receber apoio da família para seus projetos. Nas paqueras, aproveite para caprichar no visual, realçar seu charme e fazer selfies bonitas para impressionar o crush. A união segue firme, mas evite se impor: respeite as diferenças.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O sábado chega com as energias da Lua virginiana no céu e ela te incentiva a sair da rotina, esquecer um pouco as preocupações e fazer coisas diferentes para arejar a mente. Não perca a chance de entrar em contato com quem está longe e matar a saudade. No entanto, a Lua entra hoje na fase Crescente e se estranha com vários planetas, revelando que altos e baixos podem surgir. Será preciso dar mais atenção para o seu bem-estar físico e emocional: cuide da saúde, descanse mais e privilegie a boa alimentação. Quem tem que trabalhar vai precisar de mais concentração nas tarefas. Procure se afastar de fofocas e discussões. Nas paqueras, afinidades contarão mais pontos para você: converse para conhecer melhor o crush. A dois, terá que ter mais tato com a pessoa amada: pegue leve e não deixe a conversa virar discussão.

Aquário (21/01 a 19/02)

Os interesses financeiros podem concentrar as atenções e equilibrar as contas será seu maior desafio hoje. Os astros indicam que você pode ganhar uma grana inesperada, mas também há chance de ter despesas que não estavam programadas, por isso, evite agir por impulso. A Lua entra na fase Crescente e fica em conflito com vários planetas, recomendando mais foco, prudência e senso de valor ao lidar com dinheiro. Não gaste além da conta nem arrisque o que já conquistou se não quiser ter de buscar sua dignidade no lixo. Na saúde, pode ser um bom momento para abandonar um vício ou hábito prejudicial e investir em sua qualidade de vida. Dia agitado no amor, com momentos bons e outros nem tanto. Vênus diz que você vai esbanjar charme e sensualidade para atrair quem deseja, mas Marte alerta que seu jeito estará mais possessivo. Para se dar bem com sua cara-metade, maneire nas cobranças e fique longe de discussões.

Peixes (20/02 a 20/03)

O sábado chegou, mas antes de curtir a merecida folga, talvez precise agilizar alguns assuntos profissionais. Aproveite que a Lua está estimulando a cooperação e valorize o trabalho em equipe, mesmo que de forma remota e cada um na sua casa. É o momento de trocar experiências e se unir aos colegas pelas metas em comum. Porém, o cenário pode ficar um tanto nervoso no lar. A Lua briga com o Sol e Vênus, alertando que será preciso mais jogo de cintura com o pessoal de casa. Ao lidar com interesses e assuntos que envolvam parentes, procure controlar muito bem as suas reações para não entrar em conflito, valeu? Na paixão, seu carisma estará um arraso e Marte dará a coragem necessária para entrar em contato com o crush e investir numa conquista. Se você já tem seu par, fortaleça os laços de união e fuja de tretas. Capriche na sedução.