SABADOU! Confira as previsões do seu horóscopo para este sábado Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Gêmeos

13 JUN 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Hoje a Lua termina seu rolê por sua Casa 12, mas treta com o Sol e entra na fase Minguante antes de mudar para o seu signo. Isso significa que convém diminuir o ritmo e ficar longe de situações estressantes para se poupar. Respeite o desejo de ficar no silêncio do seu canto e cuide melhor da sua saúde. No trabalho, os astros recomendam a buscar um canto tranquilo para se concentrar melhor nos deveres e terminar logo as tarefas. Fuja de fofocas e não revele seus planos a ninguém. Além disso, reserve um tempo do seu dia para descansar e repor as energias. Na paixão, uma atração proibida ficará ainda mais forte, será difícil resistir. Deus me livre, mas quem me dera! Na relação a dois, esclareça as dúvidas e valorize o companheirismo. À noite, a fada sensata da Lua ingressa em seu signo, troca likes com Saturno e traz ótimas energias para o seu Horóscopo, sobretudo nas amizades e no amor.

Palpite do dia: 15, 69 e 24.

Cor do dia: azul-claro.

Touro (21/04 a 20/05)

O sabadão começa tenso por causa de uma treta astral entre o Sol e a Lua, que ingressa na fase Minguante. Será preciso abrir os olhos com certos planos, principalmente se envolverem gastos, portanto, explore a prudência que herdou do seu signo ao lidar com dinheiro. Em contrapartida, a Lua fica de buenas com Júpiter e Plutão, indicando uma manhã positiva para seus contatos e interesses profissionais. Você pode fazer parcerias produtivas no trabalho ou pode liderar os colegas num projeto importante. Também há sinal de alegrias com pessoas queridas de outras cidades. Mas evite misturar assunto de grana com amizade, pois pode fazer papel de trouxa e se arrepender. Se você está de folga, anime sua vida social nas redes e procure conhecer gente nova e trocar likes. Nas paqueras, os astros sinalizam que você vai estar bem pop e que vai rolar boa química com um crush que admira. Pode manter uma paixão em segredo por enquanto. Para quem tem par, cumplicidade total na união.

Palpite do dia: 88, 25 e 79.

Cor do dia: lilás.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua encerra hoje a vista mensal pelo ponto mais alto do seu Horóscopo, mas treta com o Sol e entra na fase Minguante, aconselhando a começar o dia com mais calma e zero de inquietação. Mas o céu clareia e brilha para você ainda pela manhã, quando a Lua forma aspecto positivo com Plutão e Júpiter, e indica que talvez seja hoje o dia em que os humilhados serão exaltados. Há chance de conquistar algo que ambiciona ou obter reconhecimento no trabalho. Mostre seu poder de decisão e profissionalismo, mas evite o excesso de vaidade e não fique se vangloriando: um pouco mais de humildade vai cair bem. Apesar disso, é um bom dia para cuidar da aparência e até mudar o visual. Na paquera, você saberá bem o que quer e tem mais é que usar seu charme para deixar o crush apaixonado. À noite, a Lua muda de cenário e fica em ótima vibe com Saturno, prometendo uma fase de realizações no amor. Invista nos projetos em comum com sua cara-metade.

Palpite do dia: 44, 80 e 26.

Cor do dia: verde-escuro.

Câncer (21/06 a 21/07)

Eita, Giovana! O forninho caiu! O dia começa com os alertas da Lua, que forma quadratura com o Sol e muda para o ciclo Minguante, por isso, a dica é dar uma maneirada nas primeiras horas e não sabotar seu sossego. Mas não chora, não, coleguinha, porque logo as coisas melhoram e a Lua fica toda amorzinho com Plutão e Júpiter, trazendo vibes positivas e ótimas promessas. Você terá muita facilidade para estudar, assimilar informações e aprender. O astral também é perfeito sem defeitos para dar um breque na rotina e buscar novos estímulos em coisas diferentes que tenha vontade de fazer. Com as recomendações em vigor para não sair de casa, tente ao menos se dedicar a alguma atividade fora do habitual. Se você sonha com um envolvimento amoroso, abra-se para outros contatos e poderá conhecer alguém especial, ainda mais online. À noite, Lua e Saturno mandam bons fluidos e indicam novas possibilidades na a paixão. Grande afinidade no romance. No sexo, é hora de descontrair e inovar.

Palpite do dia: 27, 00 e 63.

Cor do dia: vinho.

Leão (22/07 a 22/08)

Misericórdia, Leão. O céu fecha durante a madrugada por causa de uma treta entre o Sol e a Lua, que também ingressa na fase Minguante. O negócio é pular da cama com uma dose extra de paciência e não ficar de mimimi. Mas as nuvens escuras logo se dissipam: a Lua troca likes com Plutão e Júpiter no período da manhã, anunciando um sabadão da hora para transformar o astral, espantar chateações e botar assuntos em ordem na sua vida. Mudanças importantes podem agitar o seu dia e você terá determinação de sobra para lidar com elas. Se sonha com um emprego, preencha fichas online, mande currículo e fale com conhecidos. A saúde pode exigir novos hábitos: vale iniciar uma dieta, fazer uma reeducação alimentar ou livrar-se de algum vício. Serasse você consegue abrir mão de uns bons drinks no sabadão, meu cristalzinho? Na paixão, se depender de charme e sensualidade, seu sucesso está garantido. À noite, a Lua entra em Áries e abre um sorriso para Saturno, apontando atração forte por alguém da turma ou do trabalho. Desejos ardentes com o seu love. Credo, que delícia.

Palpite do dia: 10, 46 e 73.

Cor do dia: vermelho.

Virgem (23/08 a 22/09)

Embora o sabadão comece com altos e baixos por causa de uma trombada astral entre o Sol e a Lua, os desafios logo perdem força e as coisas devem melhorar ainda pela manhã. Em sintonia com Plutão e Júpiter, a fada sensata da Lua revela que você vai se sair bem em uma sociedade, parceria ou um trabalho em equipe. Terá facilidade para motivar e liderar os colegas, desde que não queira impor demais as suas opiniões e vontades. Se está de folga, estreite os contatos com pessoas queridas e tire o dia para se divertir no seu cantinho de refúgio. À noite, a Lua vai ingressar em sua Casa 8 e acentuará seu lado sensuellen, esquentando o clima no amor. Hoje é Dia de Santo Antônio e as estrelas reforçam as bênçãos do santo casamenteiro, indicando uma ótima fase para iniciar ou fortalecer um romance. Lua e Saturno trocam likes e prometem momentos especiais na intimidade com o mozão.

Palpite do dia: 74, 20 e 38.

Cor do dia: creme.

Libra (23/09 a 22/10)

Libra, meu cristalzinho, cuidado para não se ferir ao manipular ferramentas, máquinas ou fogo. Evite também dirigir em alta velocidade ou discutir no trânsito. O alerta é da Lua, que conclui hoje o trânsito pela sua Casa 6, mas briga com o Sol e entra na fase Minguante durante a madrugada. Essas energias estarão ativas no início da manhã, mas logo perdem força ante aos aspectos positivos que a Lua faz com Plutão e Júpiter. Além de indicarem um período acolhedor no ambiente doméstico e no convívio familiar, essas influências atestam que é um bom dia para pensar no seu bem-estar, cuidar da saúde e repensar seus hábitos de rotina. Se levou trabalho para casa, faça logo para se livrar das pendências. A Lua começa um rolê em Áries à noite e promete animar a paixão. Namoro com colega tem tudo para deslanchar. A dois, que tal um programinha bem romântico com seu love?

Palpite do dia: 21, 48 e 12.

Cor do dia: dourado.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Eita, Escorpião! O sabadão começa com tensões por causa da quadratura que o Sol faz com a Lua durante a madrugada, quando também tem início a fase lunar Minguante. Mas o clima muda da água para o vinho na parte da manhã e os astros garantem um sábado de entusiasmo e alegria para você. A Lua pisciana troca likes com Plutão e Júpiter, anunciando mais satisfação, otimismo e prazer em suas atividades. Você vai esbanjar simpatia e terá ótimas ideias, seja para facilitar o trabalho ou animar ainda mais o dia. Vai se divertir em contato com amigos e parentes, ainda que seja através de telefonemas, mensagens ou pelas redes sociais. À noite, rola o maior fervo entre as estrelas e você pode esperar fortes emoções na paquera. A paixão está no ar e você não pensará duas vezes para se declarar. Fase quente e sedutora no romance. Neiva do céu, a intimidade vai pegar fogo!

Palpite do dia: 40, 76 e 85.

Cor do dia: cinza.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Ei, Sagita! Hoje você deve acordar disposto. Disposto a não fazer nada! Quem nunca, né? É que talvez você comece o dia com o pé esquerdo e levante da cama com os humores alterados, tudo culpa do aspecto desarmônico que o Sol promove com a Lua. Mas, para seu alívio, essa vibe vai se dissipar nas primeiras horas da manhã e, em seu lugar, entrarão em cena as boas energias do belo sextil que a Lua fará com Plutão e Júpiter. Esses astros avisam que os interesses familiares vão ficar em evidência e você pode tomar decisões ou atitudes muito importantes para a vida doméstica e as pessoas queridas. Neste sábado, também pode ganhar dinheiro com algo feito em casa ou em parceria com parentes. Conte com a sua experiência e estilo empreendedor para se dar bem. À noite, a Lua muda para o seu paraíso astral e promete sucesso no amor. Seu carisma ganhará reforço e vai ser fácil atrair quem deseja. Para quem já achou sua alma gêmea, o céu indica muito carinho, romantismo e diálogo. Mas atenta: não aceite palpite de gente intrometida!

Palpite do dia: 50, 41 e 59.

Cor do dia: preto.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ao mesmo tempo em que entra em conflito com o Sol, a Lua ingressa na fase Minguante e revela que o sábado pode começar um tanto conturbado. Força, guerreira! Foque no seu bem-estar e não deixe que assuntos chatinhos mexam com os seus nervos e te deixem pistola logo cedo. Só cuidado para não magoar alguém com ao dizer algo sem pensar. Se rolar um mal-entendido, converse logo para esclarecer as coisas. Mas a manhã deste sábado vai ganhar outros contornos, bem mais positivos, assim que a Lua trocar likes com Plutão e Júpiter, que seguem firmes e fortes no seu signo. O período será muito agradável para papear com as pessoas queridas e retomar contato com quem desperta saudade. Na paquera, procure conversar mais para conhecer e descobrir as intenções do crush. Na união, bom dia para dialogar, fazer planos e falar dos sentimentos. À noite, a Lua muda para sua Casa 4 e favorece os momentos de privacidade com o mozão.

Palpite do dia: 60, 87 e 06.

Cor do dia: verde.

Aquário (21/01 a 19/02)

O dia começa nervosinho por causa de um atrito entre o Sol e Lua, que também entra na fase Minguante durante a madrugada. Isso tende a deixar seu jeito beeem temperamental e a sua natureza inconstante pode falar mais alto. Nas finanças, cuide bem do seu dinheiro e evite comprar coisas por impulso. Mas logo essas energias serão substituídas por outras, bem mais generosas. A Lua vai ficar em paz com Plutão e Júpiter, incentivando seu equilíbrio interior e seu desejo de desacelerar o ritmo e curtir um merecido descanso. Os astros também ajudarão você a avaliar o que realmente importa para a sua felicidade. É um bom momento para valorizar as coisas que conquistou e demonstrar seu afeto às pessoas mais próximas. À noite, a Lua muda para Áries e manda muitos estímulos para suas conversas: bons papos vão rolar na paquera. O romance continua intenso, mas controle sua possessividade para não brigar.

Palpite do dia: 61, 88 e 43.

Cor do dia: verde-claro.

Peixes (20/02 a 20/03)

A Lua dá um rolê no terceiro decanato do seu signo, mas arranja treta com o Sol e muda para a fase Minguante na madrugada, indicando que seu lado sensível pode vir à tona e qualquer coisinha será capaz de te magoar. Talvez tenha que enfrentar a família para defender algo que quer: converse e esclareça tudo. Mas não chora, não, coleguinha, porque as tensões terão vida curta e você logo vai se livrar das sensações desconfortáveis. Ainda pela manhã, a Lua troca likes com Plutão e Júpiter, realçando seu jeito doce, amigo e carinhoso. Paralelamente, Marte forma conjunção com Netuno, inspirando sua criatividade e ajudando você a vencer a timidez para lutar com mais determinação por suas ambições. Na conquista, será mais fácil mostrar interesse por alguém e seu charme vai encantar o crush. Quem já tem par, cubra seu amor de carinho e atenção, só não dê espaço para ciúme ou desconfianças à noite, quando a Lua passará a agir em sua Casa 2.

Palpite do dia: 89, 08 e 53.

Cor do dia: marrom.