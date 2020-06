SABADOU Confira as previsões do seu horóscopo para este sábado Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Gêmeos

20 JUN 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Grandes surpresas acontecem entre as estrelas neste sábado e devem impactar bastante o seu astral. Marte forma aspecto exato e positivo com Júpiter e revela que seu sexto sentido será o maior aliado para tomar decisões na vida profissional. Novidades no trabalho podem deixar você em dúvida, sem saber direito qual é o melhor caminho a seguir. Conselhos e opiniões dos outros são vão confundir ainda mais. O melhor a fazer é refletir só e seguir a sua intuição. Hoje o Sol também inaugura oficialmente o inverno e migra para sua Casa 4, anunciando ótima sintonia com a família e trazendo mais proteção para o seu lar. Nos assuntos do coração, pode se envolver num romance secreto ou proibido. Mas a Lua se estranha com Marte à noite e pede cuidado com fofocas. A dois, que tal um programa bem íntimo com seu love? Pique para realizar fantasias na cama. Credo, que delícia!

Palpite do dia: 13, 85 e 49.

Cor do dia: branco.

Touro (21/04 a 20/05)

Sabadão chegando com boas novas dos astros, principalmente do Sol, que muda para o signo de Câncer e marca o início oficial do inverno. Essa influência poderosa vai fortalecer sua energia mental e inteligência, além de deixar sua simpatia e comunicação tinindo. Período indicado para trocar ideias e experiências com quem convive e trabalha. Você vai se dar bem ao atuar ou estudar em grupo, mesmo que seja online. É hora de interagir mais com pessoas queridas, parentes e colegas. Marte, que fica de boas com Júpiter, promete mais disposição para agilizar seus projetos e popularidade nas redes sociais: pode conhecer muita gente bacana. O céu só pede cautela com os gastos: não misture dinheiro com amizade para não fazer papel de trouxa, ok? Noite perfeita sem defeitos para encontros virtuais e bate-papos, seja para paquerar ou fortalecer a cumplicidade com seu bem. Abra seu coração e declare o seu amor.

Palpite do dia: 23, 50 e 86.

Cor do dia: azul-marinho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A Lua segue o baile em sua companhia, mas o Sol se despede do seu signo neste sábado e ingressa em sua Casa da Fortuna, enviando energias especiais para os seus interesses financeiros. O astro-rei garante que não vai te faltar garra nem criatividade para melhorar de vida e espantar a crise. Marte e Júpiter também jogam no seu time e revelam que o momento é pra lá de oportuno para batalhar por suas ambições. Você vai lutar com unhas e dentes para conseguir o que deseja. É um bom período para mudar os rumos da sua carreira e progredir, só não queira impor as suas vontades e opiniões. Em atrito com Netuno e Marte, a Lua pede mais tato e jogo de cintura: respeite as diferenças. Por outro lado, hoje o sinal verde para repaginar o visual: vai se sentir confiante e atraente. Nas paqueras, estará pop e vai atrair admiradores com facilidade: escolha o alvo e invista. A dois, valorize seu love e capriche na sedução.

Palpite do dia: 69, 78 e 33.

Cor do dia: rosa.

Câncer (21/06 a 21/07)

Grandes novidades chegam do céu e a principal vem do Sol, que hoje começa a brilhar em seu signo e inaugura oficialmente o inverno. O astro-rei promete um tempo de mais prosperidade e vai realçar as características mais fortes da sua personalidade. Marte e Júpiter também formam aspecto maravilhoso no cosmo e mandam ótimas vibes para o seu Horóscopo. Eles revelam que você terá muita facilidade para aprender e pode iniciar um curso ou projeto importante. Também é um bom dia para quem planeja realizar alguma mudança significativa na vida. A Lua na Casa 12 se estranha com Netuno e Marte, indicando que você pode até enfrentar alguns imprevistos, mas nada que não possa contornar. Na conquista, seu carisma e confiança serão os maiores aliados: saberá encantar e envolver quem deseja. Sair da rotina e curtir um lance diferente pode turbinar os desejos na união.

Palpite do dia: 70, 43 e 34.

Cor do dia: branco.

Leão (22/07 a 22/08)

Marte e Júpiter formam aspecto exato e poderoso neste sabadão, dando impulso e coragem para você superar os obstáculos e começar algo que deseja muito. Pode dar o primeiro passo para uma mudança importante no emprego. Também terá mais disposição para abandonar velhos hábitos e investir num estilo de vida mais saudável. Este dia também traz novidades do Sol, seu regente, que passa a se movimentar em sua Casa 12, inaugurando o inverno e também o período de inferno astral do seu signo. Altos e baixos podem rolar, mas sua intuição e força interior serão grandes aliadas. A Lua, que briga com Marte, indica risco de tensões e até um rompimento nas amizades: pegue leve! No amor, pode rolar atração intensa por alguém da turma. Talvez queira manter um novo romance em segredo. Hoje o romance pede mais privacidade e cumplicidade. Desejos à flor da pele: surpreenda seu love.

Palpite do dia: 98, 26 e 44.

Cor do dia: preto.

Virgem (23/08 a 22/09)

Dia de acontecimentos importantes entre as estrelas! Hoje o Sol ingressa em Câncer, morada da sua Casa 11, marcando o começo de uma nova estação e trazendo poderosos estímulos para as suas esperanças. O astro-rei revela que é hora de focar em seus objetivos e batalhar com fé e confiança pelos ideais que deseja consolidar. Marte e Júpiter também enviam ótimas vibes para o seu Horóscopo e avisam: se você vai trabalhar, incentive a cooperação. É hora de somar forças com os colegas para alcançarem bons resultados e finalizarem logo as tarefas. Mas a Lua treta com Marte e recomenda a evitar discussões e rivalidades. À noite será perfeita para interagir com turma e animar os contatos nas redes sociais. Pode conhecer gente interessante e garantir novidades para o seu coração. Um namoro recente tem tudo para ficar mais sério. Já a vida a dois será ainda mais apaixonada e romântica. Sedução total.

Palpite do dia: 00, 90 e 18.

Cor do dia: vermelho.

Libra (23/09 a 22/10)

Marte forma aspecto exato e harmonioso com Júpiter neste sabadão, trazendo boas vibes para a sua saúde e também para a sua vida doméstica. Você pode tomar decisões importantes para a família. Cuide bem do seu corpo, capriche nas medidas de prevenção e dê mais valor à sua alimentação. Receitas caseiras podem favorecer seu bem-estar e seu astral. Agora, a grande notícia de hoje vem do Sol, que inaugura o inverno e migra para Câncer, sua Casa 10. Agindo no ponto mais alto do seu Horóscopo, o Sol passa a fortalecer e iluminar suas metas e ambições. No trabalho, terá atitude e determinação em dobro, inclusive para vencer os imprevistos e dar passos decisivos em direção ao progresso. Na paixão, pode se surpreender com uma atração por colega ou por alguém muito pop. A dois, você vai dominar a relação. Só não exagere e fuja de discussões à noite, quando a Lua aponta altos e baixos.

Palpite do dia: 46, 91 e 82.

Cor do dia: laranja.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Hoje o Sol marca o início do inverno e passa a brilhar em sua Casa 9, a morada do conhecimento e da espiritualidade. Sua fé se fortalece e sua sede de saber fica mais intensa, estimulando sua evolução e seu crescimento. Contatos com assuntos e pessoas distantes podem abrir seus horizontes e incentivar seu aperfeiçoamento: aprenda tudo o que puder. Hoje também rola um aspecto exato e positivo entre Marte e Júpiter, influência que vai favorecer diretamente suas relações pessoais. Charme, boa lábia e simpatia ajudarão você a conquistar o que quiser. Explore seu poder de convencimento para negociar, pechinchar e fazer bons acordos. Mas imprevistos podem surgir, inclusive nas finanças: evite extravagâncias e decisões precipitadas. No amor, a Lua acentua a sua sensualidade e Marte avisa que a paixão pode invadir seu coração sem avisar, só não vale ter pressa e querer que as coisas aconteçam na hora: vá com calma. Na união, sair da rotina será estimulante com o seu love. Sexo quente.

Palpite do dia: 92, 83 e 65.

Cor do dia: branco.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Logo cedo, você pode ter de resolver alguma questão sobre sua casa ou sua família. Também pode começar um negócio promissor e lucrativo com parentes. Quem manda o papo reto é Marte, que forma aspecto exato e positivo com Júpiter, seu regente, incentivando suas iniciativas e a tomada de decisões em seu lar, sobretudo em assuntos que envolvam dinheiro. Porém, a Lua alerta que parcerias vão exigir ajustes: saiba negociar sem tretar. Mas a grande novidade de hoje chega do Sol, que começa seu rolê em Câncer e inaugura o inverno, empoderando sua intuição e capacidade de superação. O astro também vai deixar sua sensualidade tinindo e você deve chamar muita atenção, atraindo paqueras com facilidade. Sua vida amorosa fica intensa e seu poder de sedução será ainda maior hoje. Use e abuse do seu charme para seduzir quem deseja ou apimentar a relação, se tem um love. Só não vale perder tempo com discussões.

Palpite do dia: 03, 12 e 30.

Cor do dia: azul-vivo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Marte troca likes com Júpiter e traz poderosas energias para os seus contatos e conversas. Você terá muita habilidade para se expressar e também firmeza para defender suas ideias e opiniões. No entanto, a Lua se estranha com Marte e aconselha a ter cautela para que seu jeito não pareça autoritário demais, pois isso pode magoar alguém ou causar atritos no trabalho. Em compensação, é um bom dia para cuidar da saúde e adotar bons hábitos. Que tal incorporar a Bela Gil e trocar os bons drinks por uma água de coco? Agora, a principal novidade de hoje quem traz é o Sol, que começa a brilhar em sua Casa 7 e promete iluminar a sua vida sentimental. O desejo de encontrar um amor para chamar de seu fica mais intenso e paqueras sem compromisso não vão atender suas expectativas. Você só vai se envolver se encontrar alguém que também queira um lance sério. Na vida a dois, o companheirismo e o clima de união se fortalecem com sua cara-metade.

Palpite do dia: 04, 85 e 22.

Cor do dia: bege.

Aquário (21/01 a 19/02)

Controlar os gastos e equilibrar as finanças será seu maior desafio neste sábado. O alerta é de Marte, que segue o baile em sua Casa das Posses e recomenda cuidado extra para não gastar demais com bobagens ou apostas. Em contrapartida, o mesmo Marte fica de boas com Júpiter e revela que você pode ter uma boa chance de aumentar seus ganhos e saldar uma dívida, ainda mais se der ouvidos ao seu sexto sentido. Agora, o grande destaque astral de hoje chega do Sol, que começa a se movimentar em sua Casa 6, enviando vibes poderosas para a sua saúde: sua vitalidade tende a aumentar e seu bem-estar ficará mais protegido. Na paixão, a Lua segue o rolê no seu paraíso astral e promete novidades para o seu coração: pode ter boas surpresas na conquista. No romance, não deixe o sentimento de posse cortar o clima. Aposte no diálogo e fortaleça o entrosamento com o mozão.

Palpite do dia: 59, 95 e 32.

Cor do dia: amarelo.

Peixes (20/02 a 20/03)

Marte segue o baile em seu signo e hoje forma sextil exato com Júpiter, realçando seu lado corajoso, confiante e realizador. Você pode enfrentar a timidez, superar seus medos e surpreender todo mundo com uma postura mais ativa e ousada. Errada não tá, né? Todavia, a Lua treta com Marte e Netuno, aconselhando a pegar mais leve em casa e valorizar a harmonia familiar. Evite remoer mágoas ou discutir com os parentes: o que passou passou, é hora de virar a página. Agora, a principal novidade do sabadão quem traz é o Sol, que migra para o seu paraíso astral, elevando sua sorte, criatividade e o seu poder de atração. Surpresas podem marcar presença na paquera e reservar emoções intensas para o seu coração: confie no seu charme e abra-se para as novas oportunidades que devem surgir. A relação a dois ganhará doses extras de romantismo e carinho. Revele seu lado mais sedutor ao love!

Palpite do dia: 51, 33 e 42.

Cor do dia: azul-claro.