FIM DE SEMANA Confira as previsões do seu horóscopo para este sábado Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Virgem

19 SET 2020 - 05h:00 Por Redação

Quando eu acordo e percebo que é sábado



E ai lembro que ainda estamos numa pandemia



Áries (21/03 a 20/04)

O final de semana começa tenso e você vai ter que usar toda a energia do seu signo para encarar os pepinos que devem surgir. Se pintar a vontade de experimentar algo diferente no visual, investir em mudanças no seu guarda-roupa ou qualquer coisa nessa área, é melhor ter cuidado porque há chance de não gostar do resultado mais tarde. Na dúvida, deixe para fazer isso mais tarde, especialmente se está pensando em cortar o cabelo -- vai demorar pra recuperar o estrago se você se arrepender do corte. A Lua briga com Saturno e Plutão na parte da manhã e isso pode atrapalhar os relacionamentos também, por isso, pegue leve nas críticas e não seja tão exigente com as pessoas. Mais tarde, com a entrada da Lua em Escorpião, as coisas vão se acalmar. Preste atenção em seu sexto sentido, que se torna mais forte agora. A paixão tem tudo para esquentar e pode ajudar a fazer as pazes com o love se vocês dois tiveram alguns atritos mais cedo. Explore sua sensualidade para fisgar o crush.

Palpite do dia: 60, 06 e 69.

Cor do dia: violeta.

Touro (21/04 a 20/05)

Se ainda precisa cuidar de alguns trabalhos que ficaram pendentes nesse sábado, saiba que você terá que redobrar a dedicação para terminar suas tarefas sem atropelos. Tenha cuidado com distrações e procure cuidar das obrigações primeiro, para só depois se divertir. Brigando com Saturno e Plutão logo cedo, a Lua pode atrapalhar o andamento de assuntos do dia a dia, inclusive alguns ligados à saúde. Excessos de qualquer tipo podem trazer problemas mais sérios depois e um divertimento passageiro talvez custe caro demais, tá? Mais tarde, a Lua entra em Escorpião e envia excelentes energias para seus relacionamentos. Você vai buscar companhia e fará qualquer negócio para espantar a solidão. Isso também vale para os assuntos amorosos, mas não se envolva com qualquer um só por carência: você vale mais do que isso! Com o love, os laços se tornam mais fortes.

Palpite do dia: 70, 16 e 34.

Cor do dia: lilás.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você começa o final de semana com a Lua em sua Casa 5, mas nem tudo vai ser tão divertido quanto gostaria. Apesar de abrir o sábado em seu paraíso astral, a Lua vai se desentender com Plutão e Saturno logo cedo, sinal de que podem surgir imprevistos ou problemas para atrapalhar os seus planos de lazer. Aposte no jogo de cintura para tentar voltar aos trilhos e salvar alguns momentos divertidos pelo menos. Ainda assim, há sinal de briga com filhos, pessoas mais novas ou com o seu love. Depois, com entrada da Lua em Escorpião, o astral fica mais tranquilo, ainda que um tanto monótono. Seu lado mais responsável se destaca e assuntos do dia a dia podem ser resolvidos numa boa, apesar do dia de folga. A boa notícia é que a saúde conta com energias positivas e você vai mostrar mais disciplina na hora de planejar uma dieta ou iniciar uma rotina de exercícios físicos em casa. A mesmice pode marcar o romance, mas será importante para acertar os ponteiros com o par se andaram brigando. Na paquera ou no namoro, há risco de desentendimentos pela manhã.

Palpite do dia: 08, 62 e 44.

Cor do dia: marrom.

Câncer (21/06 a 21/07)

Embora a Lua continue em sua Casa 4, a convivência com a família pode passar por alguns momentos tensos logo cedo. Brigando com Saturno e Plutão, a Lua indica que os relacionamentos podem se complicar, especialmente se você tiver que dividir as pessoas que ama com alguém de fora. Para evitar atritos, tente controlar a possessividade e não deixe que o ciúme guie os seus sentimentos e, pior ainda, as suas atitudes. Apesar do astral tenso, não desanime tão rápido! É que, à tarde, a Lua vai entrar em seu paraíso astral, favorecendo a diversão e ajudando a fazer as pazes com as pessoas que ama! Aí, sim, você vai começar a curtir o final de semana e poderá encontrar tempo para as pessoas e os passatempos que ama. Será mais fácil cuidar de tarefas ou assuntos domésticos logo cedo, mas faça isso sozinha. À noite, você tem tudo para se destacar na conquista, já que vai esbanjar charme e poderá envolver o crush sem fazer esforço! Não dê espaço para o ciúme se tem compromisso e valorize o romantismo.

Palpite do dia: 09, 72 e 90.

Cor do dia: pink.

Leão (22/07 a 22/08)

Neste sábado, concentre-se no serviço para resolver algumas coisinhas que estavam pendentes e que não deu tempo de terminar durante a semana. Seja em casa ou no trabalho, as estrelas indicam que será preciso um esforço extra para colocar tudo em ordem, mas você deve dar conta do recado. A Lua se desentende com Plutão e Saturno, sinal de que mal-entendidos ou perda de informações não estão descartados, por isso, redobre a atenção em tudo o que fizer. Mais tarde, a Lua migra para Escorpião e o seu lado caseiro se torna mais evidente. Que tal curtir seu canto, descansar e passar mais tempo com a família? É hora de diminuir o ritmo e repor as energias que andavam desgastadas. Nos assuntos do coração, as estrelas avisam que você pode se envolver em um lance com uma pessoa do seu passado. Os laços com o love têm tudo para se firmar, mas tente deixar de lado os mal-entendidos e aposte em um programa caseiro.

Palpite do dia: 37, 55 e 91.

Cor do dia: preto.

Virgem (23/08 a 22/09)

As finanças precisam de supervisão e é melhor maneirar um pouco nos gastos neste sábado. Embora a Lua destaque sua habilidade para lidar com dinheiro, ela vai se desentender com Saturno e Plutão na parte da manhã, sinal de que estará mais vulnerável a exagerar nos gastos ou embarcar em compras por impulso. Sabendo disso, tente se planejar para ficar dentro do orçamento, tá? Mais tarde, a Lua migra para Escorpião e o dia se torna mais leve e descontraído. Aposte na sua habilidade para conversar se tiver que esclarecer algum mal-entendido. O desejo de bailar livre, leve e solta por aí também vai crescer, mas se não for a opção mais segura, o jeito é entrar em contato com os amigos e pessoas queridas através das redes sociais. Você pode se apaixonar por alguém à primeira curtida! Declaração de amor deixa os momentos com o love muito mais gostosos.

Palpite do dia: 92, 56 e 11.

Cor do dia: prata.

Libra (23/09 a 22/10)

Embora seja dia de folga, nem tudo vai ser tão fácil quanto você gostaria, Libra! A Lua vai brigar com Plutão e Saturno logo cedo, deixando o clima meio tenso em casa. Você estará mais segura sobre o que sente e vai brigar com unhas e dentes para conseguir que as coisas sejam feitas do jeito que deseja. Só que essa atitude faz com que o relacionamento com a família fique complicado -- bater o pé e reclamar de tudo também não ajuda, certo? Talvez tenha que ceder em algumas coisas se quiser manter a paz com os outros. Ficar remexendo o passado e trazendo antigos problemas para discutir agora também piora as brigas. A boa notícia é que a Lua entra em Escorpião mais tarde e pode deixar você um pouco mais prática e sossegada. O desejo de encontrar estabilidade deve marcar a vida amorosa. Vai ser preciso algo mais do que um lance passageiro para ganhar sua atenção se está só.

Palpite do dia: 84, 75 e 21.

Cor do dia: dourado.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Prepare-se para alguns altos e baixos logo cedo neste sábado! Com a Lua ainda infernizando o seu astral e, de quebra, brigando com Saturno e Plutão, você pode se chatear com gente fofoqueira ou mentirosa. Para evitar mal-entendidos, tenha cuidado com o que diz e escolha bem as palavras para não entrar em confusão. A boa notícia é que, mais tarde, a Lua entra em seu signo e ajuda a renovar sua energia. Bom momento para correr atrás dos seus interesses, fazer o que mais gosta e recarregar as baterias. Vai sobrar confiança para se aproximar de um crush e puxar papo. Explore a sensualidade do seu signo para se dar bem! Com a sua cara-metade, a dica é evitar assuntos delicados logo cedo para não se envolver em uma briga. Mostre seu lado sedutor para melhorar a convivência e voltar às boas com o love.

Palpite do dia: 13, 85 e 67.

Cor do dia: branco.

Sagitário (22/11 a 22/12)

As finanças vão precisar de um cuidado especial nesta manhã. A Lua briga com Vênus e Júpiter, por isso, há risco de ter prejuízo se estiver pensando em emprestar uma grana para um amigo. Também é melhor repensar alguns gastos e deixar os planos mais ambiciosos para outro momento, tá? À tarde, com a entrada da Lua no seu inferno astral, as coisas podem ficar um pouco mais sossegadas. Se pintar o desejo de sossegar no seu canto e se isolar de todo mundo, vá em frente! Às vezes, é preciso diminuir o ritmo e encontrar tempo para repensar algumas coisas que não estavam correndo do jeito que você gostaria. Se anda sonhando com um amor pra chamar de seu, fique esperta porque uma crush comprometido talvez desperte seu interesse. Tem compromisso? Nesse caso, vale a pena redobrar a confiança para fortalecer o romance.

Palpite do dia: 59, 86 e 14.

Cor do dia: preto.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se ainda tem trabalho para fazer, prepare-se para ralar dobrado se quiser dar conta de tudo neste sábado. É que a Lua troca farpas com Saturno e Plutão, sinal de que o astral vai pesar no serviço. Além disso, seu jeito exigente e mandão pode dar as caras e será mais difícil se entender com a chefia se quiser que tudo seja feito do seu jeito. Tente ceder em alguns pontos e lide melhor com as críticas se quiser manter o emprego, tá? Mas, se achar que as coisas estão passando do limite, talvez seja hora de começar a buscar um novo trabalho. Ainda bem que o astral melhora à tarde, quando a Lua migra pra Escorpião e coloca as amizades em destaque. Programa com os amigos tem tudo para correr melhor do que espera. Se não for possível um encontro pessoalmente, entre em contato com o pessoal por vídeo ou mensagem e mate a saudade! A sintonia com a sua cara-metade tem tudo para ficar mais afinada. Pode ser que a paquera não ande tão interessante quanto você gostaria, mas os amigos podem dar uma força.

Palpite do dia: 15, 06 e 60.

Cor do dia: rosa.

Aquário (21/01 a 19/02)

No que depender das estrelas, tudo o que for feito em grupo deve fluir melhor, especialmente se apostar no diálogo para se entender com os colegas. Aproveite para trocar experiências e aprender novos macetes com o pessoal -- a Lua troca likes com Vênus e favorece uma parceria profissional com empresa ou pessoas de longe. Em compensação, o atrito entre Lua e Júpiter pode atrapalhar os planos para uma viagem ou passeio à noite. Ainda que tenha que ficar em casa, não deixe que isso abale o seu astral! No final da noite, Mercúrio se junta à Lua e garante uma dose extra de bom humor -- aproveite o início do final de semana e deixe as preocupações para trás. O desejo de viver uma paixão ousada e intensa deve animar a conquista. Os momentos com o love ficam mais interessantes se mostrar o seu lado ousado e surpreender o par!

Palpite do dia: 69, 33 e 42.

Cor do dia: rosa.

Peixes (20/02 a 20/03)

O final de semana começa tenso na parte da manhã e podem pintar atritos com os amigos. A Lua briga com Plutão e Saturno, avisando que as diferenças podem falar mais alto e nem todos os relacionamentos vão resistir numa boa. Se uma amizade já estava abalada, talvez chegue ao fim. Também pode bater boca com alguns seguidores e cortar essas pessoas de vez da sua lista de contato. Mais tarde, com a entrada da Lua em Escorpião, o seu temperamento pode esfriar e é capaz até de fazer as pazes e reatar os laços com um amigo. Sua curiosidade e disposição para aprender estão em alta, assim como o desejo de se divertir e sair da rotina -- use a criatividade para dar um chega pra lá na mesmice! Anda de olho em alguém? Então, prepare o seu coração porque esse lance pode evoluir para um romance! A descontração e o alto-astral deixam os momentos com o love mais interessantes e gostosos.

Palpite do dia: 35, 80 e 08.

Cor do dia: amarelo.