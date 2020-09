SABADOU! Confira as previsões do seu horóscopo para este sábado O Sol entrou em Libra

26 SET 2020 - 05h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

A Lua entra em Aquário neste sábado e coloca as amizades em destaque! Sol e Lua trocam likes logo cedo e o astral será perfeito para fazer novos contatos, ampliar seu círculo de conhecidos e viver experiências diferentes ao lado das pessoas queridas. O desejo de ampliar seus interesses, descobrir novos passatempos e reunir os amigos tem tudo para crescer, mas veja se é possível conciliar o que você quer e o que é seguro, ok? Não adianta forças a barra e seguir apenas os seus instintos. Só não é a hora mais indicada pra misturar amigos e dinheiro, já que pode ter prejuízo se não separar as coisas. Mesmo que não possa passear por aí, os amigos ainda vão desempenhar um papel importante na paquera. O romance ganha mais animação, carinho e compreensão se os dois se dedicarem um ao outro.

Palpite do dia: 94, 76 e 67.

Cor do dia: branco.

Touro (21/04 a 20/05)

Mesmo com o dia de folga, a Lua promete destacar seu lado ambicioso e você fará o possível para conseguir o reconhecimento que merece. Se puder trabalhar em casa, é um bom momento para fazer hora extra, mostrar seu valor e causa uma boa impressão na chefia. O Sol troca likes com a Lua e ressalta o seu desejo de melhorar a aparência: você vai se importar bastante com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, Touro! Então, se andava pensando em iniciar uma dieta, melhorar seus hábitos alimentares ou passar a se movimentar mais, essa é a hora de dar o primeiro passo. Seguir um programa de exercício físicos, mesmo que seja só em casa, vai fazer um bem enorme para a saúde e, de quebra, ainda te ajuda a conquistar seguidores e ganhar elogios. Só não vale exagerar: a briga entre Lua e Urano, à noite, pode fazer com que acabe exigindo demais de si mesmo, o que nunca é uma boa ideia. Evite cobrar demais do próprio desempenho, tá? No romance, caprichar na produção pode deixar o par ainda mais encantado. Alguém popular tem tudo para ganhar seu coração, mas não vá com muita sede ao pote.

Palpite do dia: 41, 05 e 77.

Cor do dia: preto.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Neste sábado, a Lua entra em Aquário e ressalta seu lado aventureiro. O espírito de equipe estará em destaque e você pode se divertir se conseguir reunir as pessoas queridas ou se pintar a chance de viajar para visitar amigos ou lugares diferentes. Mas procure agir com responsabilidade e faça escolhas seguras, mesmo que isso signifique colocar a diversão em segundo lugar se for preciso. É que a Lua e Urano trocam farpas à noite e podem jogar areia nos seus planos. Se tiver que ficar em casa, paciência -- só não deixe que isso abale seus bom humor. Vale assistir a um filme em casa, fazer um curso online e aprender coisas novas, colocar o papo em dia com os amigos, enfim, tem muita coisa que dá pra fazer sem sair do seu cantinho. A relação com os filhos, irmãos ou gente mais nova conta com as melhores energias. Romance à distância pode surpreender. Aposte na sua personalidade esfuziante para se dar bem na conquista.

Palpite do dia: 87, 60 e 06.

Cor do dia: dourado.

Câncer (21/06 a 21/07)

Mudanças e novidades podem deixar o sábado agitado. Se tem planos para iniciar uma reforça ou fazer alguns consertos no lar, é um bom momento para colocá-los em prática -- faça contatos, mostre suas ideias e ouça o que a família pensa sobre o assunto também. Será mais fácil descartar algumas coisas e você pode explorar isso para cuidar da casa, desapegar do que não usa mais, doar roupas ou outros objetos, enfim, abrir espaço para que as boas energias possam circular no seu lar. Mas cuidado para não brigar com um amigo -- Lua e Urano se desentendem e colocam mais pressão sobre um relacionamento que não anda tão bem. O desejo tem tudo para incendiar a vida sexual com o love e reforçar os laços do relacionamento. Se está de olho em um crush, mostre seu carisma e faça uma investida.

Palpite do dia: 97, 43 e 70.

Cor do dia: verde-claro.

Leão (22/07 a 22/08)

A Lua migra para a Casa 7 do seu signo, ressaltando a necessidade de ficar perto das pessoas que gosta. Os relacionamentos ganham destaque e você fará o que puder para deixar a solidão bem longe da sua casa nesse final de semana! Se precisa terminar algumas coisas que ficaram pendentes ou se tiver trabalho nesse sábado, aposte no diálogo para manter alcançar sua metas. Anda pensando em trabalhar por conta? Nesse caso, sociedade ou parceria pode ser uma boa ideia. Mas a Lua briga com Urano e avisa que é melhor ter certeza de que estão em sintonia antes de dar um passo mais sério nesta direção, caso contrário, vai arrumar problema. As diferenças ou críticas talvez provoquem atritos com alguém próximo, inclusive em casa ou com o love. Aproveite o astral favorável para se reaproximar de uma pessoa querida. As cobranças podem desgastar a vida amorosa, mas nada que uma boa conversa não resolva.

Palpite do dia: 26, 17 e 08.

Cor do dia: cinza.

Virgem (23/08 a 22/09)

Se depender da Lua, a sua atenção deve se concentrar no trabalho neste sábado. O bom aspecto entre Sol e Lua avisa que pode ter boas novas agora se está em busca de uma nova oportunidade de serviço, mesmo que seja apenas um bico para descolar uma grana extra. Então, espalhe a notícia entre os amigos e coloque as mãos na massa para não deixar nada pela metade. A saúde também precisa de cuidados extras e pode ser mais fácil seguir uma dieta ou praticar exercícios físicos durante o dia. À noite, porém, a Lua se desentende com Urano e pode sobrar para você. Pegue leve com seus planos de diversão e tente ficar longe dos excessos. Já a vida amorosa talvez não corra da maneira que gostaria, Virgem, e a rotina será a maior vilã. Se quiser ficar numa boa com o love, faça alguns sacrifícios e diminua as cobranças, por mais que o tédio esteja atrapalhando o romance, tá?

Palpite do dia: 45, 54 e 81.

Cor do dia: vermelho.

Libra (23/09 a 22/10)

Você começa o final de semana com a corda toda, Libra! A Lua ilumina seu paraíso astral e envia as melhores energias para você relaxar, esquecer os problemas e curtir os momentos de folga. Sem falar que ela troca likes com o Sol logo cedo e ressalta sua simpatia, o que facilita o contato com os amigos e a família. Se tiver que trabalhar hoje, saiba que o astral é favorável para fazer novos contatos, mostrar suas ideias e cuidar de tarefas que exigem criatividade. Só um aviso: Lua e Urano se desentendem à noite e podem trazer algumas brigas com pessoas mais novas, filhos ou alguém que ama. Em compensação, paixão à primeira vista pode surgir quando menos espera. O romance ganha cumplicidade e altas doses de carinho -- mostre ao par o quanto curte a companhia dele.

Palpite do dia: 28, 46 e 64.

Cor do dia: laranja.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Hoje, as relações familiares contam com a proteção das estrelas com a entrada da Lua em Aquário. Seu lado caseiro também se destaca e pode ser mais interessante curtir o seu cantinho neste final de semana. À noite, Lua e Urano trocam farpas e podem deixar o astral mais tenso, sinal de que um atrito ou outro não está descartado, especialmente se a família quiser dar pitaco nos seus relacionamentos pessoais. Ter o pessoal se intrometendo no romance pode acabar com o seu bom humor, mas tente encontrar um meio-termo para evitar que o conflito se agrave. Um segredo de família, ou ligado ao passado, pode vir à tona e causar surpresa, mas tudo indica que saberá lidar com isso numa boa! Seu lado carinhoso e protetor se destaca, junto com o ciúme, e traz altos e baixos para a vida amorosa, inclusive na conquista.

Palpite do dia: 74, 02 e 83.

Cor do dia: branco.

Sagitário (22/11 a 22/12)

Graças à Lua, que entra em Aquário nesta madrugada, o final de semana começa pra lá de animado! Seu signo já é bem agitado e está sempre em movimento, o que fica ainda mais evidente a partir de agora. O trígono entre Sol e Lua garante que vai se expressar com facilidade, o que ajuda a expandir seus contatos e animar os momentos com a galera. Aproveite para entrar em contato com o pessoal e colocar o papo em dia, mesmo que seja apenas através de um encontro virtual. Agora, nem tudo são flores e você pode ter problemas se acreditar em tudo o que lê por aí, graças à briga entre Lua e Urano à noite. Use a esperteza do seu signo para separar o joio do trigo e não coloque sua saúde em risco por causa de bobagens que leu no zap, tá? Na paquera, dê uma chance a uma pessoa que conheceu através dos amigos. Abrir seu coração e falar sobre seus sentimentos reforça os laços com o love.

Palpite do dia: 93, 39 e 21.

Cor do dia: roxo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Apesar do dia de folga, a Lua entra em sua Casa 2 e avisa que o astral será favorável para lidar com dinheiro ou cuidar das suas posses. As finanças estão em destaque e você pode encher o bolso, desde que tenha cuidado com gastos por impulso. Se puder trabalhar em casa, vai causar boa impressão na chefia e sair na frente na hora de disputar uma promoção. Boa notícia, né? Mesmo que não esteja saindo muito por aí, investir mais na sua imagem pode ser uma boa pedida -- no mínimo, vai arrancar elogios da sua cara-metade. Mas não se empolgue tanto nos gastos nem torre seu dinheiro em qualquer promoção que encontrar na internet! Agir com responsabilidade nas finanças será importante para não estourar o orçamento. Há chance de se desentender com o par se tem compromisso, graças ao seu jeito possessivo. Esse desejo de controle também pode espantar o crush se você não pegar mais leve.

Palpite do dia: 22, 31 e 13.

Cor do dia: bege.

Aquário (21/01 a 19/02)

Com a chegada da Lua ao seu signo, você pode sentir suas energias recarregadas. Aproveite para cuidar de assuntos pessoais, inclusive ligados à saúde. Sol e Lua trocam likes pela manhã e o seu lado aventureiro pode dar as caras. Que saudade de viajar, visitar os amigos, passear ou só sair por aí, livre, leve e solta, né, minha filha? Mas como o coronga não dá trégua, o jeito é se proteger e abusar do álcool gel se tiver que colocar os pés na rua. A briga entre Lua e Urano indica que será preciso ceder em alguns pontos para evitar atritos com uma pessoa da família. Quer manter a paz em casa? Seja flexível e não exija tudo do seu jeito. Bom momento para reacender a paixão e mostrar seu lado mais encantador. Se tem um crush em vista, dê o primeiro passo e esconda o ciúme para se dar bem na conquista.

Palpite do dia: 23, 59 e 41.

Cor do dia: azul-marinho.

Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje, a Lua promete infernizar seu astral e vai pedir mais cautela em algumas áreas. Em compensação, a sua intuição se torna ainda mais afiada e você vai saber o momento de manter algumas coisas só para você. Graças ao Sol, que se entende com a Lua, você pode se sentir mais inclinada a fazer algumas mudanças profundas. Tire um tempo para meditar, reavaliar algumas coisas e descobrir o que não tem mais espaço em sua vida. Se chegar à conclusão de quem tem gente atrapalhando a sua felicidade, pode ser o caso de cortar esses laços também -- esse é o momento de encerrar um ciclo e abrir espaço em sua vida para uma nova fase. A briga entre Lua e Urano nesta noite avisa que será preciso cautela com o que diz. É que podem distorcer as suas palavras e criar intrigas com o seu nome se não tiver cuidado. Fique bem longe de gente falsa, Peies! Na vida amorosa, é hora de reforçar os laços e evitar assuntos que causam briga. Na paquera, pode se envolver em um caso clandestino, mas cuidado para não ser exposta por alguém fofoqueiro, tá?

Palpite do dia: 69, 87 e 78.

Cor do dia: dourado.