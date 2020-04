HORÓSCOPO Confira as previsões do seu horósocopo para esta quarta Saiba o que os astros revelam para você nesta temporada de Áries

15 ABR 2020 - 07h:00 Por Redação

Áries (21/03 a 20/04)

Novidades chegam da Lua, que ingressa hoje em sua 11ª Casa, morada dos sonhos e ideais. Contudo, o dia será marcado por atritos entre vários astros, o que vai pedir mais atenção e jogo de cintura da sua parte. Há risco de conflitos com superiores no ambiente de trabalho, mas isso pode ser evitado se você controlar suas reações e guardar suas opiniões para si, ao menos por enquanto. O momento é mais favorável para se dedicar ao que possa ser feito individualmente, deixando as atividades em grupo para outra ocasião. Na paixão, é hora de reforçar seu brilho próprio e atrair um amor à altura. Seu ponto de equilíbrio e felicidade neste dia se concentra no convívio com o par e os parentes próximos.

Palpite do dia: 51, 42 e 06.

Cor do dia: azul-claro.

Touro (21/04 a 20/05)

Se dependesse apenas da Lua e de Saturno, o dia seria ótimo para o seu progresso. Esses astros indicam que há possibilidade de ser visto(a) como referência em seu trabalho e talvez até subir um degrau na carreira. Sua eficiência será notada pelos chefes e entrada de um dinheirinho pode permitir que invista em algo que deseja há tempos. Porém, Sol e Júpiter alertam para contratempos e imprevistos, portanto, saiba aproveitar as situações positivas, mas seja prudente com o que não inspirar confiança. No lado amoroso, seu jeito mais sociável pode despertar a atenção e o interesse de alguém, sobretudo online. Para quem tem relação firme, o momento e indicado para planejar o futuro com o par e pensar até em uma nova lua-de-mel. No sexo, a transa deve ficar mais intensa.

Palpite do dia: 43, 52 e 34.

Cor do dia: lilás.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A partir de hoje, a Lua circula em Aquário, seu signo irmão, trazendo bons estímulos para você ampliar e aperfeiçoar seus conhecimentos. Poderá ver com mais clareza os ajustes que precisam ser feitos em seu trabalho para entregar um produto bem acabado. Vênus, que segue em seu signo, traz mais estímulo para cuidar da beleza e realçar seu carisma. Todavia, Sol e Júpiter recomendam cautela com compromissos que envolvam outras pessoas -- talvez seja melhor repensar. Na paixão, seu charme se fortalece na paquera. Se aparecer alguém com jeito protetor e cuidadoso, não hesite para entregar seu coração. Se tem um romance sério, é o momento de investir no que aproxima e une você e o par, deixando de lado as diferenças.

Palpite do dia: 53, 17 e 98.

Cor do dia: verde-escuro.

Câncer (21/06 a 21/07)

Ouça os alertas que Sol e Júpiter enviam para o seu signo e, por mais razão que tenha, evite entrar em conflito com seus superiores no trabalho. O momento pede mais paciência e tato para lidar com os desafios, portanto, controle o seu lado reativo e suas emoções. Em contrapartida, a Lua traz promessas e abre o caminho para você se afastar do que não te faz bem. Ela também estimula a harmonizar seus conflitos internos. Na paixão, alguém especial, atencioso e amoroso poderá entrar em sua vida. Se isso acontecer, não tenha medo de conhecer melhor seu alvo. Se é casado(a), você e seu par podem estar percebendo que um final de ciclo ocorre agora. O relacionamento conjugal se reinventa de maneira mais firme.

Palpite do dia: 09, 63 e 90.

Cor do dia: vinho.

Leão (22/07 a 22/08)

A Lua ingressa em seu signo oposto e promete um dia mais focado nos relacionamentos interpessoais. Para quem trabalha com equipes ou em projetos sociais, os astros abrem a possibilidade de fechar acordos e patrocínios. No entanto, uma quadratura exata entre o Sol e Júpiter recomenda mais atenção com as atividades de rotina e também com a saúde: evite mudanças nesse momento e siga as orientações da quarentena. Noite positiva para conversar com quem está distante, seja por telefone ou pelas redes sociais. Poderá sentir atração por alguém inteligente, que pense parecido com você, e que talvez esteja entre seus contatos profissionais. Saturno, em conjunção com a Lua, age no setor do casamento, pedindo seriedade e comprometimento na relação a dois. A atração física com o par continua em destaque.

Palpite do dia: 37, 46 e 19.

Cor do dia: amarelo.

Virgem (23/08 a 22/09)

Graças às influências astrais, sua imagem profissional está com boa visibilidade hoje e você pode ter mais chance de se destacar em suas tarefas. Use essa popularidade a seu favor, aproveitando a oportunidade para apresentar projetos ou inserir algumas novidades no trabalho. No entanto, não despreze os recados do Sol, que forma ângulo tenso com Júpiter e aconselha a ter mais prudência ao lidar com os interesses financeiros e familiares. Na vida sentimental, sua visão estratégica ao lidar com problemas e imprevistos poderá chamar atenção de alguém que paquera. No romance, evite se policiar quando estiver seu amor, agindo com mais clareza e objetividade em suas solicitações por carinho ou nas manifestações de afeto.

Palpite do dia: 47, 38 e 20.

Cor do dia: creme.

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua migra para o seu paraíso astral durante a madrugada, trazendo mais leveza, descontração e criatividade para o seu signo. Os talentos librianos ficam em evidência e as estrelas fazem um convite para que você busque tanto a realização financeira quanto o prazer em seu trabalho. Fazer o que gosta e atuar com o que mais se afina: esse será o segredo do seu sucesso hoje. Só não baixe a guarda no lar, pois contratempos poderão surgir com parentes. Na vida afetiva, procure encontrar seu lugar no mundo e a paixão será consequência disso. Para os(as) casados(as), a mensagem é para se posicionar no relacionamento de forma clara e direta. O sexo deve ativar todos os sentidos, com palavras, toques e sabores.

Palpite do dia: 30, 57 e 39.

Cor do dia: dourado.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A percepção que você herdou do seu signo deve fazer a diferença hoje. Toda sua competência em enxergar o que os outros não veem poderá ser colocada a serviço do gerenciamento de crises e da orientação profissional a quem estiver perdido. A Lua, que começa a agir em sua 4ª Casa Astral, reforça os laços de afeto com os parentes e indica um bom período para cuidar dos interesses domésticos. Só não descuide do seu organismo nem se deixe levar por fake news: o aviso é do Sol e de Júpiter, que se estranham no céu. Nos assuntos do coração, é possível que se apaixone com muita intensidade por alguém que pode entrar em contato contigo para resolver um problema. A dois, continuam as mudanças no relacionamento conjugal: o momento pede mais companheirismo e menos controle. Sexo em um clima de suavidade.

Palpite do dia: 67, 04 e 49.

Cor do dia: branco.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu poder de comunicação e inteligência ficam mais fortes por conta das vibrações lunares. O que disser e escrever terá efeito maior no conceito e na aceitação das outras pessoas. Dia favorável para quem trabalha na área de diversão, entretenimento e difusão cultural. Há chance de se destacar em atividade voltada para adolescentes ou com artigos renomados. Vênus ajuda a fechar acordos e negociações, tanto na área pessoal quanto profissional. Contudo, Sol e Júpiter recomendam: pegue leve nas despesas e só compre o que for absolutamente necessário. No amor, preste atenção se alguém pedir informações para você ou puxar conversa em aplicativo de namoro, pois pode ser a próxima paixão. O par ideal é quem está a seu lado e com quem construiu uma relação forte com você.

Palpite do dia: 23, 59 e 86.

Cor do dia: preto.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Execute seu trabalho da melhor forma possível e mantenha a atenção voltada para os detalhes. Hoje a Lua entra em sua Casa do Dinheiro e pode dar impulso extra para você cuidar dos seus interesses materiais. Mas outros astros apontam um período de recolhimento e introspecção em casa. Talvez seja solicitado(a) a opinar em assuntos familiares, só convém pensar muito bem antes de fazer julgamentos precipitados. Na paixão, Urano aconselha a rever seu modelo de relacionamento, abrindo-se para alguém diferente. Uma nova experiência amorosa pode fazer com que amplie sua visão de mundo e modernize seus conceitos. Já Vênus pede repensar seu relacionamento conjugal, considerando a segurança que o(a) companheiro(a) lhe dá.

Palpite do dia: 24, 42 e 78.

Cor do dia: verde.

Aquário (21/01 a 19/02)

A Lua começa a brilhar em seu signo e pode mexer bastante com o seu temperamento até a sexta-feira. Dedique mais tempo para as atividades que te realizam e evite se estressar com o que não pode controlar. Júpiter é chamado de grande benéfico, mas hoje forma quadratura exata com o Sol e aponta imprevistos em seus contatos. Ao enviar conselhos, Júpiter pode atuar como anjo da guarda, então, siga as dicas do astro e mantenha distância de intrigas com quem convive ou trabalha. É hora de focar nas suas funções e ficar longe das rodinhas de fofoca, inclusive online. Na paquera, há chance de se declarar e impressionar seu alvo. Hoje o relacionamento conjugal pede uma atenção especial à forma como o casal se comunica. Incremente a relação sexual com novidades e diga o que lhe dá prazer.

Palpite do dia: 16, 97 e 43.

Cor do dia: verde-claro.

Peixes (20/02 a 20/03)

Como trafega em seu inferno astral a partir de hoje, a Lua sinaliza um período de maior vulnerabilidade emocional e isso tanto pode diminuir o seu pique quanto o seu desempenho no setor profissional. O distanciamento das pessoas que estima pode te afetar mais e você precisa se fortalecer interiormente. Apoie-se em sua fé poderosa, mantenha as emoções sob controle e, se necessário, busque dicas com amigos ou especialistas online. Lidando com carências e tentando superar as incertezas, há possibilidade de encontrar alguém na mesma situação e se identificar: a sementinha de um amor pode brotar. Na união, a sintonia com o par atinge um patamar mais elevado. Pode sentir que a comunicação é telepática e a simples troca de olhares vai trazer acolhimento.

Palpite do dia: 53, 80 e 17.

Cor do dia: marrom.