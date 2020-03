COVID-19 1º caso suspeito de covid-19 é registrado em Brasilândia Paciente foi encaminhado para o Hospital Auxiliadora em Três Lagoas

21 MAR 2020 - 18h:23 Por Redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia comunicou o registro do primeiro caso suspeito de coronavírus, neste sábado (21).

O caso suspeito é de um menino de três anos de idade. O paciente deu entrada no Hospital Júlio César Paulino Maia e foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas.

A Saúde realizou a coleta de exame no paciente e a amostra foi encaminhada ao LACEN (Laboratório Central de Campo Grande , para constatação da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde pede a todos os moradores brasilandenses que fiquem em suas casas e só saiam em caso de urgência.

As pessoas que tiveram contato com a criança permaneçam em casa em isolamento social. A recomendação é que não procurem o hospital mesmo ainda não apresentarem os sintomas do Coronavirus e sim ficar em casa sem contato com ninguém.