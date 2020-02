CULTURA Abertas as inscrições para o projeto Som da Concha 2020 Edital irá selecionar 20 atrações para o projeto deste ano

24 FEV 2020 - 09h:24 Por Redação

A FCMS (Fundação de Cultura do Estado) estará recebendo até o próximo dia 6 de abril as inscrições para os interessados em participarem do projeto Som da Concha. O edital foi lançado no último dia 20. Ao todo serão selecionadas 20 atrações, sendo dez de abertura e dez de encerramento. As inscrições acontecem de 20 de fevereiro a 6 de abril. A novidade esse ano é que as inscrições serão feitas somente pela plataforma digital.

Essas atrações serão compostas em Show de Abertura com cachê de R$ 3 mil com duração prevista de 40 minutos e Show de Encerramento R$ 5 mil, com duração de uma hora.

Uma comissão nomeada pelo Governo do Estado e composta por três membros titulares com conhecimento da matéria em exame, sendo servidores públicos, fará a análise dos projetos. A Comissão receberá todos os envelopes lacrados, apondo suas assinaturas nos envelopes. O processo será todo realizado nas dependências da Fundação de Cultura e será aberto ao público.

Serão analisados pela Comissão de Seleção projetos a partir dos seguintes critérios: a) qualidade artística da proposta; b) trabalhos autorais e inéditos; c) qualificação do artista solo ou da banda ou dos integrantes do coletivo.

O resultado da seleção será divulgado no dia 22 de abril. Os selecionados terão que apresentar a documentação entre os dias 12 e 18 de maio.

Projeto

O edital valoriza e difunde a produção musical sul-mato-grossense, selecionando músicos instrumentistas ou cantores solos, bandas ou grupos musicais residentes em Mato Grosso do Sul para apresentações no Som da Concha – 2020, uma realização da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul que prevê shows em domingos alternados com entrada franca na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas.

Serviço

O regulamento de seleção está à disposição dos interessados no site www.fundacaodecultura.ms.gov.br e também na Gerência de Difusão e Desenvolvimento de Programas Culturais da Fundação de Cultura, que fica no Memorial da Cultura Apolônio Carvalho que está localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559.

Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas no Núcleo de Música da Fundação de Cultura, pelo telefone 3316-9171 ou 3314-2030 (secretaria da Concha Acústica). ( Com informações da Fundação de Cultura do Estado)