VIOLêNCIA SEXUAL Acusado de violentar enteada é preso pela PRF O homem de 48 anos é suspeito de estupro de vulnerável

7 JUL 2020 - 14h:00 Por Israel Espíndola

Homem de 48 anos acusado de violentar sexualmente a enteada de 12 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde segunda-feira (6), na BR-262, em Água Clara.

De acordo com as informações os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização na rodovia quando receberam uma equipe do Conselho Tutelar, solicitando apoio na abordagem de um veículo. As informações repassadas aos agentes de segurança é que um dos passageiros no veículo seria suspeito no crime de estupro de vulnerável.

Ao abordarem o automóvel, foram identificados os passageiros, um homem, de 48 anos, uma mulher, de 38, mãe da criança, e a vítima, de 12 anos. A equipe do Conselho Tutelar ouviu a menor, que confirmou os abusos sofridos. Diante das informações, o padrasto e a mãe da criança foram encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara (MS).