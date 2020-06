DENGUE “Aedes do bem” vai se solto na Capital a partir de setembro Produzido em laboratório, o “aedes do bem” traz consigo a bactéria Wolbachia

20 JUN 2020 - 07h:03 Por Da redação

Está prevista para setembro a liberação, na Capital, dos primeiros lotes do mosquito aedes egypti modificado, cuja principal “missão” é a de incapacitar os outros insetos para a transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunha. Produzido em laboratório inicialmente pela Fundação Oswaldo Cruz, o “aedes do bem” traz consigo a bactéria Wolbachia que, contaminando outros mosquitos a partir do cruzamento, reduz praticamente a zero a capacidade de se tornarem transmissores.

O programa de criação desse mosquito está sendo implementado em Campo Grande, atualmente na fase de bio fábrica. A partir de setembro, com boa quantiidade deles já sendo produzida em laboratório, sob a supervisão da Fundação Oswaldo Cruz, eles poderão ser soltos nos bairros com maior número de casos para ajudarem no combate a essas doenças transmissíveis.

Para o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Resende, o início desse projeto é um alívio para o Estado que tem sofrido sucessivos surtos de dengue, principalmente, e pode contar agora com um programa capaz de reduzir de forma signficativa a proliferação de casos.

De janeiro a junho deste ano Mato Grosso do Sul já registrou 63 mil casos de dengue com 39 mortes. Segundo Resende, o programa está na fase final de implantação e com as reformas do Lacen, começam a ser formadas as colônias para librerar os mosquitos nos bairros a partir de setembro.