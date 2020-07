SEM CHUVA Agosto abre ciclo de estiagem com alto risco de incêndios Os meses de agosto, setembro e outubro terão estiagem intensificada em MS

25 JUL 2020 - 08h:38 Por Marcus Moura

Os meses de agosto, setembro e outubro terão estiagem intensificada em Mato Grosso do Sul, o que, segundo o Corpo de Bombeiros aumenta o alerta para os incêndios florestais. Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) revelam que até a primeira quinzena de agosto não deve chover no Estado.

Entretanto, de acordo com o Corpo de Bombeiros, dados de satélite indicam que o pantanal, por exemplo, só deve receber chuva no início de novembro. Neste ano, o bioma, que se estende por três países, enfrenta o maior número de focos de incêndios desde 1998. Além da planície pantaneira, o cerrado também está em alerta para o risco do fogo.

Para prever o risco de incêndios, os Bombeiros utilizam a “Formula 30 30 30”, conforme explica o chefe do CPA (Centro de Proteção Ambiental) da corporação, tenente-coronel Waldemir Moreira Júnior.

“Quando o vento está com velocidade acima de 30 quilômetros por hora, a umidade relativa do ar está abaixo dos 30% e a temperatura ultrapassa os 30 graus o cenário ideal para o fogo fica criado. Essas características ainda ajudam na proliferação mais rápida das chamas. Essas condições são facilmente atingidas durante esta época do ano aqui no Estado”, disse.

SOCORRO

Sem aeronave própria para atuar em grandes incêndios florestais, o Governo do Estado solicitou as forças armadas o emprego de aeronaves para atuação contra o fogo que consome a biomassa nativa há, pelo menos, uma semana no pantanal. Corumbá e Ladário sofrem com uma densa nuvem de fumaça que encobre a região.