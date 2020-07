EFEITO CORONA ALMS quer manter suspensão do corte de água e luz em MS

4 JUL 2020 - 10h:49 Por Gabi Couto

Durante esta semana a pauta dos deputados estaduais foi o pedido de manutenção da suspensão do corte de fornecimento de água e energia em todo o Estado. Os requerimentos foram enviados para o governo do Estado, a Sanesul e a Energisa. Os parlamentares mostraram preocupação com o fim do prazo da medida que garantia os serviços por 90 dias a população.

Com isso, as empresas já estão realizando o corte de água e luz nas residências de moradores inadimplentes. “Já recebi informações de cortes de água em várias residências em Três Lagoas.

Nosso pedido é que a suspensão do corte permaneça até o fim da pandemia, uma vez que as famílias estão confinadas e o cuidado com a higiene é essencial para a proteção contra o vírus”, afirmou Eduardo Rocha. Segundo ele, a prorrogação de mais 90 dias que é pleiteada pela Assembleia Legislativa pode gerar problemas, como o não pagamento das contas. Entretanto, o parlamentar acredita que o parcelamento é a saída para o problema.