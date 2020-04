PONTE Aprovada contratação do projeto da bioceânica Decisão foi anunciada pela Comissão Mista Brasil-Paraguai

25 ABR 2020 - 07h:54 Por Guilherme Filho/CBN

A construção da ponte sobre o rio Paraguai, ligando Porto Murtinho, no Brasil, e Carmelo Peralta, no Paraguai, venceu mais etapa com a conclusão do processo de contratação da empresa responsável pelo projeto da obra, orçada em US$ 75 milhões e com início efetivo previsto para o final do ano. Essencial para a viabilização da Rota Bioceânica.

A decisão foi anunciada pela Comissão Mista Brasil-Paraguai que, mesmo reconhecendo um atraso nesta etapa do processo, assegura que a conclusão da obra acontecerá dentro do cronograma estabelecido. A garantia é do Secretário de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck. No lado paraguaio as frentes de obra da rodovia Transchaco seguem no ritmo previsto e a implantação do acesso à ponte no lado brasileiro, na BR-267, foram incluídos no programa Pró-Brasil, do governo federal.