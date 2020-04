CORONAVÍRUS Aproximadamente 1,4 mil pessoas utilizaram o Disque Dúvidas Coronavírus Atendimento é realizado por 12 médicos que supervisionam 10 atendentes

8 ABR 2020 - 10h:35 Por Redação

Com apenas duas semanas de funcionamento, o serviço de Dique Dúvidas Coronavírus, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, já atendeu aproximadamente 1,4 mil pessoas. Na maior parte das chamadas telefônicas, os profissionais que compõe a equipe tiram dúvidas que vão de possíveis sintomas a questionamento sobre prevenção.

O número de atendimento é 67 3311 6262 e é realizado por uma equipe de 12 médicos que supervisionam 10 atendentes bombeiros capacitados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Até o momento 7 empenhos de viaturas foram realizados, o que significa que houve a necessidade de deslocamento de equipe até a residência em um caso mais extremo.

Para o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, a ferramenta é importante diante do atual cenário de pandemia onde a informação clara, precisa e rápida pode ajudar a salvar vidas. “Criamos o serviço que é uma linha específica de teleatendimento, supervisionada por uma equipe médica, para esclarecer dúvidas da população a respeito do novo coronavírus. É uma medida do Governo de Mato Grosso do Sul, da SES e do Corpo de Bombeiros que visa evitar que pessoas com sintomas da nova doença procurem unidades de saúde e possam transmiti-las a outras pessoas”. (Com informações do Portal MS)