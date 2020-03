FUTEBOL 2020 Aquidauanense aplica maior goleada da competição Pontaporanense é o segundo clube a cair

9 MAR 2020 - 10h:08 Por Redação

A nona rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020, realizada no sábado (7) e domingo (8), foi marcada pela maior goleada até então, aplicada pelo Aquidauanense e também pelo rebaixamento da segunda e última equipe: a Pontaporanense. A competição tem o apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

No Estádio Luiz Soares Andrade, o Andradão, no sábado, o Cena (Clube Esportivo Nova Andradina) recebeu o vice-líder Aquidauanense. A equipe do Vale do Ivinhema, praticamente rebaixada, tinha a difícil missão de vencer por placar elástico. Por sua vez, o Azulão da Princesa foi a Nova Andradina com o objetivo de se firmar na segunda colocação da tabela e obter melhor desempenho com vistas à segunda fase.

Na etapa inicial, o time pantaneiro não encontrou resistência adversária e fez 4 a 0, com gols de Jefferson Magé (26’), Dieguinho (32’), Beleu (43’) e Otacílio Neto (50’). No segundo tempo, Thiaguinho diminuiu, aos 11 minutos. No entanto, em dia inspirado, Otacílio Neto dilatou o marcador aos 20 e anotou o terceiro gol na partida seis minutos depois, caracterizando um “hat-trick”. Adyson Pombo, aos 28, assinalou mais um para o Cena. Final de jogo: 6 a 2, a maior goleada até então na primeira fase do Estadual 2020.

O resultado decretou de vez o rebaixamento do Tigre do Vale, que soma dois pontos, na lanterna. O time de Aquidauana, por outro lado, chegou a 17 pontos e encostou no líder Águia Negra, podendo ultrapassá-lo na décima e última rodada da fase inicial do certame.

Ainda no sábado, MAC (Maracaju Atlético Clube) e Serc (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão) empataram em 2 a 2, no Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, o Loucão, em Maracaju. A rede balançou apenas na etapa complementar. Sidney, aos seis minutos, inaugurou o placar para os mandantes, mas Kanu deixou tudo igual aos 11.

O artilheiro Douglas Candango colocou novamente o MAC à frente no marcador no minuto 16. Quando os três pontos pareciam garantidos ao Azulão da Marechal, Kanu (45’), mais uma vez, marcou e deu números finais ao confronto.

No domingo, os adeptos do futebol sul-mato-grossense conheceram a segunda equipe a dar adeus à primeira divisão estadual. A Pontaporanense confirmou o descenso após derrota em seus domínios, por 3 a 1, diante do Comercial. O jogo foi realizado no Estádio Aral Moreira, em Ponta Porã.

O Colorado dominou as ações da partida desde o apito inicial. Aos 16 minutos, Bruninho tirou o zero do placar a favor dos visitantes. Caminhando para o fim da primeira etapa, Marcelinho (40’), marcou o segundo e colocou mais pressão no adversário na luta contra o rebaixamento.

Lucas Paulista, em cobrança de penalidade máxima aos 14 da etapa complementar, anotou o terceiro da equipe campo-grandense. Logo na saída de bola após o tento comercialino, Ventura derrubou Gilson dentro da área: pênalti assinalado, desta vez favorecendo o time fronteiriço. Leleu bateu e descontou para a Águia da Fronteira.

Em Rio Brilhante, sob calor intenso, Águia Negra e Operário não saíram do zero. Mesmo na presença de seu torcedor, no Estádio Prefeito Iliê Vidal, o Ninho da Águia, o Rubro-Negro não conseguiu adentrar a defesa operariana. O Galo, por sua vez, teve chances de sair com os três pontos, principalmente em jogadas criadas no segundo tempo. Com o resultado, o Águia permanece na liderança da competição, com 18 pontos, sendo a única equipe invicta. Já o time da Capital chegou a 14 pontos e se encontra na quarta posição.

O Costa Rica voltou a dar alegria a sua torcida, após sequência de cinco jogos sem vitórias no Sul-Mato-Grossense. A Cobra do Norte recebeu, neste domingo, o Corumbaense, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho, o Laertão, em Costa Rica, e venceu por 1 a 0. O único gol do duelo foi marcado por Bruno Campos, aos 14 minutos da etapa inicial.

A equipe costa-riquense agora tem 11 pontos e ocupa o sexto lugar na tabela de classificação. Já o Carijó da Avenida tem oito, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, porém não tem chances de disputar a Série B do Estadual em 2021.

Confira abaixo a classificação momentânea do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2020. Já estão definidos os oito clubes classificados às quartas de final e os dois rebaixados.

1°: Águia Negra – 18 pontos (8 jogos, 7 de saldo)

2°: Aquidauanense – 17 pontos (8 jogos, 9 de saldo)

3°: Serc/Chapadão – 14 pontos (8 jogos, 5 de saldo)

4°: Operário – 14 pontos (8 jogos, 4 de saldo)

5°: Comercial – 13 pontos (8 jogos, 3 de saldo)

6°: Costa Rica – 11 pontos (8 jogos, 0 de saldo)

7°: Maracaju – 9 pontos (8 jogos, -2 de saldo)

8°: Corumbaense – 8 pontos (8 jogos, -2 de saldo)

9°: Pontaporanense – 4 pontos (8 jogos, -10 de saldo) - Rebaixado

10°: Cena/Nova Andradina – 2 pontos (8 jogos, -14 de saldo) - Rebaixado

(Com informações da Fundesporte)