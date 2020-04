ECONOMIA Banco prorroga prazo para pagar parcelas do FCO Empresarial Medida engloba as parcelas referentes aos meses de abril e maio de 2020

1 ABR 2020 - 10h:10 Por Redação

O pagamento das parcelas de 6 mil contratos do FCO Empresarial (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) em Mato Grosso do Sul, que venceriam nesta quarta-feira (1º), foi prorrogado. A medida, que engloba as parcelas referentes aos meses de abril e maio de 2020, foi comunicada pelo Banco do Brasil ao Governo do Estado no final da tarde desta terça-feira (31).

De acordo com o Banco do Brasil, a negociação para a prorrogação do pagamento das parcelas de abril e maio do FCO Empresarial deve ser feita diretamente nas agências da instituição nesta quarta-feira, 1º de abril. A medida é válida para clientes adimplentes (com as parcelas anteriores em dia) e com limite de crédito vigente.

O secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), que preside o CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO), comentou que “essa é uma medida positiva e urgente para a economia de Mato Grosso do Sul. Amanhã (1º de abril) venceriam 6 mil operações do FCO Empresarial no Estado. Desses contratos, 86% são de micro, pequenos e médios empresários sul-mato-grossenses”.

O titular da Semagro espera para esta quarta-feira novidades dos ministérios da Economia e do Desenvolvimento Regional nas demandas feitas pelo Governo do Estado para ampliar a carência do pagamento das parcelas do FCO, a extensão do benefício a um maior número de contratos do Fundo, bem como a ampliação dos recursos para financiamento de capital de giro dissociado, já disponibilizado aos pequenos empresários. (Com informações do Portal MS)