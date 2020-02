ATIVIDADE Banda Municipal retoma as atividades em Sidrolândia Estudantes podem continuar frequentando no contraturno escolar

25 FEV 2020 - 06h:00 Por Danielle Leduc

A Banda Municipal de Sidrolândia retornou as atividades e podem ser frequentados no contraturno escolar. Segundo o maestro Carlos Alberto, a banda está com horários alternativos para atender melhor os estudantes.

As aulas são realizadas de segunda a sexta na sede da banda, nos horários das 7h às 9h30 para os alunos que iniciaram em 2019, das 9h30 às 11h alunos que já tocam na Banda Municipal e fazem estudos e ensaios no período matutino, e 13h às 15h alunos que iniciaram em 2019, e 15h às 17h alunos que já tocam na Banda Municipal e fazem estudos e ensaios no vespertino.

Para mais informações a sede da Banda Municipal está localizada na rua Vicente de Brito, nº 313, bairro Jardim Alfa.