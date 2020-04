COVID-19 Barreiras sanitárias já abordaram 27 mil pessoas desde do in Pelo menos 14 pessoas foram orientadas a procurarem uma unidade de saúde

6 ABR 2020 - 10h:46 Por Redação

Dados da Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sulmostram nesta segunda-feira (6) que 27,1 mil pessoas foram abordas nos postos fiscais terrestres e no Aeroporto Internacional de Campo Grande. O Posto Fiscal XV de Novembro, localizado na BR-267, no município de Bataguassu, divisa com São Paulo, realizou 5.158 abordagens. O Posto Fiscal Jupiá, em Três Lagoas, abordou 11.421 pessoas; Posto Fiscal Ilha Grande, em Mundo Novo, 1.263 pessoas; Posto Fiscal Ofaié, no Município de Anaurilândia, 1.546 pessoas.

A base de fiscalização Campo Bom, no município de Chapadão do Sul, registrou 1.555 abordagens. O Posto Esdras, em Corumbá, registrou 769 casos. As demais unidades totalizam 4.488 atendimentos. O Aeroporto Internacional de Campo Grande registrou 939 casos.

Com o Posto de Corumbá e mais as unidades do Ceasa e Guia Lopes da Laguna, que contam com o apoio de servidores do Iagro, o Estado conta atualmente com 17 barreiras sanitárias em operação.

Casos suspeitos de Covid-19

Até o momento, pelo menos 14 pessoas foram orientadas a procurarem uma unidade de saúde após apresentarem algum tipo de sintoma. A maioria dos casos foi no Aeroporto Internacional de Campo Grande, sendo seis casos registrados. Os demais foram nos postos de Mundo Novo; Chapadão do Sul; Jupiá; Três Lagoas e no Posto Fiscal Foz do Amambai.

Repatriados

Pelo Posto Esdras, em Corumbá, 769 repatriados chegaram vindos da Bolívia. Deste total, 17 pessoas foram identificadas como casos suspeitos de Covid-19. No entanto, todos passaram por infectologistas e todos os casos suspeitos foram descartados. Portanto, a Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul informa que não há casos positivos no grupo.

Mesmo assim, todos deverão cumprir a quarentena nas suas respectivas cidades obedecendo os protocolos de segurança. Todos serão acompanhados por técnicos da Anvisa em seus respectivos destinos. (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública)