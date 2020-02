ESPORTE Bataguassu lança Calendário Esportivo 2020 Cronograma de atividades traz inovações esportivas como o 1º Open Bataguassu de Futevôlei e o 1º Torneio de Futsal Copa Comércio

4 FEV 2020 - 10h:00 Por Danielle Leduc

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Bataguassu realizará na quinta-feira (20), às 18h30 (horário de Brasília), no Ginásio Municipal de Esportes, o lançamento do calendário de eventos esportivos que serão desenvolvidos no decorrer do ano de 2020.

Segundo a secretaria, o calendário apresenta mais de 40 ações que serão desenvolvidas a partir do mês de fevereiro, incluindo parcerias em eventos esportivos regionais e estaduais.

O cronograma de atividades traz ainda inovações esportivas como a realização do 1º Open Bataguassu de Futevôlei e o 1º Torneio de Futsal Copa Comércio em parceria com a Associação Empresarial de Bataguassu.