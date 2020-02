OBRAS Bataguassu tem recurso para ampliar rede de esgoto Com investimento de R$ 4,1 milhões Sanesul ampliará rede de esgoto em Bataguassu

10 FEV 2020 - 07h:35 Por Danielle Leduc

Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) investirá R$ 4,1 milhões em Bataguassu, com a implantação de 16,8 quilômetros de rede coletora de esgoto. O investimento permitirá a realização de 1.498 ligações domiciliares.

A contratação desse recurso junto à Caixa Econômica Federal foi em setembro do ano passado na sede da Sanesul, em Campo Grande, em solenidade que contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e dos prefeitos dos 16 municípios atendidos nessa fase do programa Avançar Cidades, entre eles Bataguassu.

Assinaram os contratos do programa Avançar Cidades em setembro de 2019 os prefeitos de Anaurilândia, Anastácio, Aral Moreira, Bataguassu, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Japorã, Mundo Novo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Ivinhema e Corumbá.

Obras em Execução

Em Bataguassu, além dos R$ 4,1 milhões assegurados, a Sanesul já está realizando uma obra de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Bataguassu, que terá a capacidade de 20 litros por segundo, e executando redes coletoras de esgoto e ligações domiciliares. Tais obras em execução são feitas com recursos próprios e da Funasa, no valor de R$4,3 milhões. (Com informações do Portal MS)